Bản tin 8H: Người phụ nữ mới sinh rơi từ tầng 7 bệnh viện

TPO - Một phụ nữ 34 tuổi tử vong sau khi rơi từ tầng 7 của Bệnh viện Sản nhi Phú Thọ. Bệnh viện cho biết chị mới sinh con 2 tháng.

Chiều 10/3, nhiều người có mặt tại Bệnh viện Sản nhi Phú Thọ phát hiện thi thể một phụ nữ ở sân tòa nhà chính của bệnh viện. Bước đầu xác định nạn nhân là chị N.T.M.P. (SN 1989, ngụ ở phường Vân Cơ, TP. Việt Trì, Phú Thọ). Theo thông tin từ Bệnh viện Sản nhi, người phụ nữ 34 tuổi tử vong do rơi từ tầng 7 tòa nhà xuống đất. Chị P. mới sinh con được khoảng 2 tháng (không phải sinh ở bệnh viện này) và cách đây vài ngày đã tới bệnh viện khám bệnh. Bước đầu, cơ quan y tế bệnh viện nghi vấn chị P. mắc chứng trầm cảm sau sinh. Tại khu vực tầng 7 của bệnh viện có áo, điện thoại di động của chị P. để lại trước khi nhảy xuống đất dẫn tới tử vong.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hiện nay, phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Khoảng 12/3, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sau đó đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6. Từ chiều 12/3, vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ trời chuyển rét. Từ đêm 12-13/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét. Ngày 13/3, từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 14-17 độ C, vùng núi Bắc Bộ phổ biến 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C, Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến 17-19 độ C.

Ngày 10/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Việt, Biên phòng Quảng Trị cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 vợ chồng ngư dân mất tích trên sông Hiếu. Theo đó, thi thể ông N.V.M. (52 tuổi, trú ở xã Gio Mai, huyện Gio Linh) được tìm thấy vào chiều cùng ngày tại khu vực thuộc Khu phố 7, thị trấn Cửa Việt (huyện Gio Linh). Một ngày trước đó, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể của bà L.T.D. (vợ của ông D.,47 tuổi) ở cách vị trí phát hiện chiếc thuyền của 2 vợ chồng khoảng 50-60 m. Ngày 8/3, vợ chồng ông M. đi làm nghề chài lưới trên sông Hiếu nhưng không may bị lật thuyền, mất tích.

Theo bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 10/3 của Bộ Y tế, cả nước có 14 ca mắc mới, giảm nhẹ so với hôm trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.527.026 ca nhiễm. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca.

Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi đang lấy ý kiến người dân, có điểm mới về việc người đóng BHXH tự nguyện đủ 6 tháng trở lên trong 12 tháng trước khi sinh có thể nhận trợ cấp 2 triệu đồng cho mỗi con. Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, cơ quan chủ trì xây dựng dự án luật sửa đổi lần này cho biết, lần đầu tiên đề xuất bổ sung chế độ thai sản vào chính sách BHXH tự nguyện (Chương VI): Dự thảo Luật quy định người lao động tham gia BHXH tự nguyện khi sinh con được hưởng trợ cấp bằng 2 triệu đồng cho một con, do ngân sách Nhà nước đảm bảo. Trường hợp chỉ có mẹ đóng BHXH mà không may qua đời sau khi sinh thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được hưởng trợ cấp thai sản.

Ngày 10/3, thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an), yêu cầu tăng cường 50 CSGT làm nhiệm vụ đăng kiểm theo đề nghị của Bộ GTVT. Theo đó, sáng 11/3, CSGT sẽ tăng cường ngay lực lượng để hỗ trợ các trung tâm đăng kiểm của Bộ GTVT ở Hà Nội và TP.HCM. CSGT sẽ hỗ trợ kiểm tra kỹ thuật, nghiệp vụ để việc đăng kiểm của người dân được thuận lợi, nhanh chóng. Đồng thời, Cục CSGT sẽ tổ chức lớp tập huấn cho 167 cán bộ về công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ để họ nắm vững các quy định, quy trình kiểm định, sử dụng thành thạo các thiết bị, sẵn sàng hỗ trợ khi có yêu cầu. (XEM CHI TIẾT)