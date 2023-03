Bản tin 8H: Thêm một tỉnh đề nghị cơ sở y tế cả nước không tuyển dụng một bác sĩ

TPO - Sở Y tế Cà Mau đề nghị các cơ sở y tế trên cả nước không tuyển dụng, đào tạo một nữ bác sĩ vì người này "đã nhận tiền nhưng chưa làm hết số năm cam kết" với tỉnh.

Ngày 7/3, Sở Y tế Cà Mau gửi công văn đề nghị các cơ sở y tế trên cả nước không tiếp nhận, hợp đồng, tuyển dụng đối với nữ bác sĩ P.H.T. vì được UBND tỉnh cử đi đào tạo nhưng không thực hiện đúng cam kết. Chị T. tốt nghiệp năm 2019 tại Đại học Y Dược Cần Thơ, ngành Y đa khoa theo diện đào tạo theo địa chỉ sử dụng, với cam kết sau khi ra trường sẽ trở về địa phương làm việc ít nhất 5 năm. Chị T. làm việc tại Bệnh viện đa khoa Trần Văn Thời từ tháng 12/2019 đến ngày 7/10/2022 thì tự ý nghỉ việc khi chưa được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền. Hồi tháng 9/2022, đơn vị này cũng từng có văn bản đề nghị cơ sở y tế cả nước không nhận bác sĩ bỏ việc sau khi được cử đi đào tạo.

Đến hết ngày 7/3, tại Hà Nội chỉ còn 7/31 trung tâm đăng kiểm hoạt động. Trong ngày 7/3, Hà Nội đã có thêm 2 trung tâm đăng kiểm tạm dừng hoạt động phục vụ công tác điều tra là Trung tâm đăng kiểm 29-03V (Đống Đa) và Trung tâm đăng kiểm 29-13D (Nguyên Khê, Đông Anh). Theo báo cáo của Sở GTVT Hà Nội, số lượng đăng kiểm viên còn làm việc ngày càng ít, dẫn đến tình trạng ùn ứ, quá tải tại các trung tâm. Trước tình hình trên, Sở GTVT Hà Nội đề xuất UBND thành phố có văn bản đề nghị Bộ GTVT chỉ đạo mở các lớp bồi dưỡng, đánh giá cấp chứng chỉ cho đăng kiểm viên, đăng kiểm viên bậc cao để tạo nguồn nhân lực vận hành các trung tâm đăng kiểm.

Ngày 7/3, Công an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đã ra quyết định xử phạt hành chính hơn 3,7 triệu đồng đối với Lưu Hoàng Vũ (sinh năm 1984, quê Đồng Nai) vì có hành vi mạo danh người khác khi sử dụng dịch vụ bưu chính. Trước đó, vào lúc 17h ngày 5/3, khi tuần tra tại ấp Núi Đất, Công an xã Định Thành, huyện Dầu Tiếng, phát hiện tại quán cà phê và ẩm thực G.H ven sông có lẵng hoa với nội dung lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng khai trương. Tại cơ quan công an, Lưu Hoàng Vũ thừa nhận đã sử dụng điện thoại tự đặt lẵng hoa để gửi tới quán mình mới khai trương ở ấp Núi Đất,. Trên lẵng hoa có nội dung lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng ngày khai trương để thu hút sự chú ý, quan tâm đến quán.

Ngày 7/3, Công an thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, cho biết vừa phát hiện một nhóm 10 người (gồm 6 nữ, 4 nam) tổ chức sinh hoạt tôn giáo trái phép liên quan đến “Hội thánh Đức Chúa Trời mẹ". Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, ngày 4/3, lực lượng Công an thành phố Hội An phối hợp Công an xã Cẩm Hà kiểm tra hành chính một căn nhà tại thôn Bến Trễ, xã Cẩm Hà, đã phát hiện 10 người đang tổ chức sinh hoạt tôn giáo trái phép liên quan đến “Hội thánh Đức Chúa Trời mẹ”. Công an thành phố Hội An đã mời những người có liên quan đến làm việc; yêu cầu chấm dứt hành vi tổ chức sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật ngoài địa điểm được chính quyền địa phương cấp phép.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết hôm nay 8/3, khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi mưa phùn và sương mù, trưa chiều trời nắng. Dự báo, trong nhiều ngày tới các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ tiếp tục duy trì thời tiết sáng sớm có sương mù, mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Từ khoảng ngày 12-13/3, khu vực này có khả năng đón một đợt không khí lạnh, gây mưa rào và dông rải rác, riêng trung du và vùng núi Bắc Bộ cục bộ có mưa vừa, mưa to, trời chuyển rét. Đêm và sáng sớm trời rét. Nam Bộ và các khu vực khác chiều tối và đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng. Một hình thái thời tiết khác cần lưu ý là chỉ số tia cực tím, hôm nay chỉ số này tại hầu hết các tỉnh thành đều ở mức gây hại rất cao.

Theo Sở Giao thông Vận tải TP.HCM có 107 trường hợp công trình xây dựng, san lấp lấn chiếm và vi phạm hành lang bảo vệ bờ sông, kênh, rạch trên địa bàn thành phố. Trong đó, địa phương có nhiều công trình xây dựng không phép, trái phép lấn sông, kênh, rạch nhất là huyện Bình Chánh với 30 trường hợp. Kế đến là huyện Nhà Bè (25 trường hợp), TP Thủ Đức (18 trường hợp), quận 7 (7 trường hợp)... Để thắt chặt quản lý, Sở GTVT TP.HCM đề nghị chính quyền các quận, huyện chỉ đạo lực lượng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm trường hợp xây dựng công trình không phép, trái phép trong phạm vi hành lang bảo vệ trên bờ sông, kênh, rạch thuộc địa bàn quản lý.

Ngày 7/3, Công an TPHCM phát thông tin cảnh báo người dân về thủ đoạn lừa đảo phụ huynh bằng tin báo “con bị tai nạn cần đóng tiền viện phí” của các đối tượng xấu. Theo Công an TPHCM, hiện nay, trên địa bàn thành phố xuất hiện một số đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua thủ đoạn mạo danh là giáo viên hoặc nhân viên bệnh viện liên hệ trực tiếp các phụ huynh báo tin về việc học sinh, người nhà bị tai nạn, đang được nhập viện cấp cứu tại một số bệnh viện, yêu cầu phải chuyển tiền nhanh để đóng viện phí . Công an TPHCM khuyến cáo, khi nhận thông tin về việc người thân đang bị tai nạn… người dân cần bình tĩnh, kiểm tra, kiểm chứng thông tin. Trường hợp không có căn cứ rõ ràng, người dân tuyệt đối không chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng. (XEM CHI TIẾT)