Bản tin 8H: Nhân sự mới của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

TPO - Hai Phó Chủ nhiệm mới là bà Trần Thị Hiền và ông Hoàng Trọng Hưng nằm trong số 19 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương được bầu tại Hội nghị Trung ương lần thứ nhất khóa XIII (đầu năm 2021).

Bà Trần Thị Hiền đã được bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII vào tháng 5/2020 tại Hội nghị Trung ương 12. Trước đó bà Hiền giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Trong khi đó, ông Hoàng Trọng Hưng trước khi được bầu vào Ủy ban Kiểm tra Trung ương giữ chức Chánh Văn phòng Ban Tổ chức Trung ương. Ngày 1/3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung thêm 3 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương là ông Nguyễn Mạnh Hùng, Vụ trưởng Vụ Địa bàn I, Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; ông Đinh Hữu Thành, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình; ông Lê Văn Thành, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy Cần Thơ. Như vậy tổng số thành viên của Ủy ban Kiểm tra Trung ương hiện có 21 người.

Sở GTVT TP HCM đang đề nghị Sở GTVT Bà Rịa - Vũng Tàu hỗ trợ cung cấp thông tin về tình hình đầu tư Dự án nâng cấp mở rộng cảng Bến Đầm, Dự án cảng tàu khách Côn Đảo và cung cấp thời gian dự kiến đưa vào hoạt động các cầu bến tại huyện Côn Đảo. Theo Sở GTVT TP HCM, tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam là tuyến TP HCM – Côn Đảo đã được Bộ GTVT bổ sung tuyến vào danh mục tuyến thủy mới theo Thông tư 24/2022 sửa đổi, bổ sung các thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam. Hiện nay, tuyến thủy TP HCM - Côn Đảo đã xác định luồng tuyến, phía TP HCM đã chuẩn bị cầu tàu, đã có doanh nghiệp sẵn sàng phương tiện đăng ký hoạt động. Tuy nhiên, tuyến đang chờ các thủ tục từ huyện Côn Đảo về xây dựng hoàn tất dự án mở rộng cảng Bến Đầm và bến tàu khách Côn Đảo. Dự kiến, tuyến tàu này sẽ hoạt động trong năm 2023.

Ngày 5/3, Cục CSGT, Bộ Công an cho biết, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 (Đội 2, Cục CSGT) đã lập biên bản xử phạt với tài xế P.H.N. (SN 1984, trú tại Hạ Long, Quảng Ninh) vì có hành vi dùng băng dính sửa biển kiểm soát. Tài xế N. bị xử phạt đến 6 triệu đồng và bị yêu cầu gỡ vật dán trên biển số, đưa trở về tình trạng ban đầu. Trước đó, khoảng 7h ngày 3/3, tài xế N. điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 14A-666.68, lưu thông trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Bị phát giác và mời lên trụ sở công an làm việc, tài xế N. trình bày, ô tô có biển số 14A-656.58 nhưng vì thích đi xe có biển số đẹp nên sửa biển số. Tài xế N. nói thêm ô tô là mượn của một người quen, người này không biết anh N. đã sửa biển số xe.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 6/3, Bắc Bộ duy trì hình thái thời tiết mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm và sáng trời rét. Trong 2 ngày 7 - 8/3, thủ đô Hà Nội có mưa phùn và sương mù. Trung Bộ xuất hiện những cơn mưa rào nhẹ, cần đề phòng mưa dông bất chợt. Tây Nguyên và Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Từ nay tới ngày 8/3, chỉ số tia cực tím (UV) tại các tỉnh, thành đều có giá trị cao đến rất cao trong khung giờ từ 11-13h. Tại một số khu vực từ Nha Trang trở vào có thể có giá trị UV trên 10, do vậy nguy cơ gây hại từ tia UV trong những ngày tới đều ở mức rất cao.

Ngày 5/3, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 4 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ, giảm so với ngày trước đó. Tuần qua, tổng số ca mắc COVID-19 là 75 ca, giảm hơn so với tuần trước đó. Tuy nhiên, trong tuần bệnh nhân COVID-19 nặng gia tăng. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.526.966 ca nhiễm. Trong ngày, có thêm 2 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.614.790 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 4 ca. Đến nay, đã 65 ngày liên tục Việt Nam không ghi nhận ca tử vong do COVID-19. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca. Ngày 4/3 có 2.826 liều vắc-xin phòng COVID-19 được tiêm, trong đó 2.312 mũi tiêm cho người từ 12 tuổi trở lên và 514 mũi tiêm cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi. Hiện tổng số liều vắc xin đã được tiêm ở nước ta là 266.417.369 liều.

Chiều 5/3, UBND TP Cần Thơ triệu tập lãnh đạo các quận huyện và các sở ngành liên quan để họp đột xuất về tình trạng rác thải trên địa bàn. Những ngày qua, tình trạng rác thải ùn ứ trên địa bàn khiến người dân bức xúc nguyên nhân do trước đây, Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt EB tiếp nhận rác thải từ 5h - 24h hàng ngày. Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày 15/2 nhà máy này chỉ tiếp nhận rác từ 5h - 13h hàng ngày. Sắp tới nhà máy này sẽ dừng vận hành từ 30 - 45 ngày để đại tu. Vì vậy, trong tháng 3 – 4/2023 chỉ tiếp nhận khoảng 400 tấn/ngày, dẫn đến dôi dư khoảng 150,27 tấn/ngày. Sở TN&MT Cần Thơ đề nghị EB điều chỉnh tăng thời gian tiếp nhận rác như trước đây. Đồng thời, đề nghị UBND thành phố chấp thuận cho quận Ninh Kiều lập dự toán chi phí thực hiện vận chuyển rác đến bãi ở xã Đông Thắng chứa tạm. (XEM CHI TIẾT)