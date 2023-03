Bản tin 8H: Thanh niên 22 tuổi bốc trúng biển ô tô 'sảnh tiến' 567.89

TPO - Khi đi làm thủ tục đăng ký cho ô tô vừa mua, thanh niên 22 tuổi ở Đắk Lắk may mắn bốc trúng biển số đẹp 567.89.

Ngày 3/3, Công an huyện Krông Búk (Đắk Lắk) xác nhận hôm nay một chủ xe đến Đội CSGT Công an huyện Krông Búk làm thủ tục đăng ký cho ô tô vừa mua và may mắn được cấp biển số 47A-567.89. Người bốc được biển số đẹp này là một nam thanh niên 22 tuổi và đăng ký cho chiếc ô tô hiệu Toyota Camry. Nam thanh niên rất vui khi bốc được biển số đẹp nhưng từ chối chia sẻ chi tiết vì ngại.

Ngày 3/3, ông Lê Quốc Anh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt xử lý vi phạm trên lĩnh vực xây dựng, quản lý đất đai, tài nguyên ở Phú Quốc - cho biết đang củng cố hồ sơ để tiến hành cưỡng chế 77/79 căn biệt thự xây dựng không phép trên đất công ở ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc. Theo ông Lê Quốc Anh, chưa ấn định được thời gian cụ thể nhưng chắc chắn sẽ cưỡng chế, phá dỡ tất cả các công trình vi phạm trong thời gian sớm nhất. Theo ghi nhận, sau gần 4 tháng kể từ ngày cơ quan chức năng tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ 2/79 căn vào ngày 9/11/2022, nhiều căn còn lại trong khu biệt thự không phép này luôn cửa đóng then cài. Một số căn trong tình trạng bị bỏ hoang.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, với việc đóng cửa trung tâm đăng kiểm 29-30D vào chiều 3/3, TP Hà Nội đến nay chỉ còn 9 trung tâm đăng kiểm còn hoạt động. Việc số lượng trung tâm đăng kiểm sụt giảm hơn 2/3 khiến cho các trung tâm còn lại đang rơi vào cảnh quá tải. Những ngày qua, người dân khổ sở trong việc tìm trạm đăng kiểm còn mở cửa và phải chấp nhận xếp hàng từ nửa đêm tại những trạm này. Nhiều tài xế đã tìm đến các tỉnh xung quanh Hà Nội để đăng kiểm. Tuy nhiên, hoạt động điều tra, khởi tố tại một số tỉnh như Hòa Bình, Hưng Yên cũng khiến cho các địa phương này khủng hoảng nhân lực đăng kiểm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 4/3, Bắc Bộ duy trì hình thái thời tiết rét về đêm và sáng sớm kèm sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 26 độ C. Đợt không khí lạnh yếu ở miền Bắc chỉ kéo dài trong khoảng ngày 7 - 8/3, sau đó giảm dần. Nhiệt độ thời điểm này giảm không đáng kể, vẫn dao động 23 - 24 độ. Trung Bộ mưa rào rải rác, xen kẽ là nhiều nơi ngày nắng. Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục những ngày nắng, trong đó miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với mức nhiệt cao nhất 36 độ C.

Bộ Tài chính vừa thông tin về số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Theo đó, số dư quỹ đến hết ngày 31/12/2022 hơn 4.600 tỷ đồng. Trong quý IV/2022, tổng số trích Quỹ bình ổn giá xăng dầu hơn 2.155 tỷ đồng (từ ngày 1/10/2022 đến hết ngày 31/12/2022). Trước đó, số dư Quỹ bình ổn xăng dầu tại thời điểm 30/9/2022 ở mức 2.540 tỷ đồng. Như vậy số dư Quỹ bình ổn xăng dầu đã tăng gấp đôi sau 3 tháng. Trước đó, nhiều doanh nghiệp và chuyên gia kinh tế đề xuất bỏ Quỹ bình ổn xăng dầu. Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam từng nhiều lần kiến nghị bỏ quỹ bình ổn xăng dầu để hoạt động theo cơ chế thị trường. (XEM CHI TIẾT)

Tối 3/3, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương Huỳnh Minh Chín cho biết, hiện tại có bốn trong sáu bác sĩ trước đó tự ý nghỉ việc đã chủ động liên hệ, xin được quay trở lại đơn vị cũ để tiếp tục công tác. Động thái này được thực hiện sau khi Sở Y tế tỉnh Bình Dương ban hành văn bản đề nghị ngành y tế toàn quốc không tiếp nhận sáu bác sĩ có tên trong danh sách vi phạm cam kết với địa phương. Ông Chín cho hay đối với các bác sĩ muốn quay trở lại làm việc sẽ được ngành y tế Bình Dương tiếp nhận, bố trí công việc theo đúng chuyên môn. Đối với trường hợp bác sĩ vì lý do chính đáng muốn nghỉ việc ở đơn vị cũ, sau khi hoàn thành nghĩa vụ bồi thường các khoản hỗ trợ theo cam kết, sẽ được giải quyết. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 3/3, Thanh tra Sở GTVT Nghệ An cho biết đã quyết định xử phạt hành chính đối với phụ xe buýt số tiền 100.000 đồng vì hành vi không hỗ trợ, giúp đỡ hành khách là người khuyết tật vận động hoặc khuyết tật thị giác đi xe. Trước đó, ngày 2/3, mạng xã hội đăng tải thông tin một người đàn ông khuyết tật nhờ người đi đường đón và bế lên xe buýt. Người đàn ông đi đường đã vẫy xe buýt BKS 37B - 01.XXX của hãng xe buýt N.A, chạy tuyến Vinh - Cửa Lò. Tuy nhiên, lái xe buýt không mở cửa, còn người phụ nữ bán vé chỉ mở ô cửa kính nhỏ, từ chối không đón khách. (XEM CHI TIẾT)