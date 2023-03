Bản tin 8H: Hai người chia nhau giải độc đắc hơn 96 tỷ đồng

TPO - Vietlott vừa xác định được hai khách hàng cùng trúng giải jackpot trị giá hơn 96,7 tỷ đồng.

Tối 1/3, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) công bố tại kỳ quay số chiều cùng ngày có 2 vé loại hình Mega 6/45 trúng giải Jackpot trị giá hơn 96,7 tỉ đồng. Vietlott xác định có hai khách hàng cùng trúng giải thưởng này. Theo đó, 2 tờ vé số Mega 6/45 có 6 cặp số trùng với kết quả trúng thưởng giải Jackpot là 13-14-29-33-38-43. Cụ thể, vé thứ nhất trúng giải Jackpot được phát hành tại điểm bán hàng Vietlott số 71 đường Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Vé trúng thứ hai được bán ra tại điểm bán hàng số 102 đường Võ Thị Sáu, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Do hai vé này có cùng mệnh giá, theo luật chơi, giá trị trúng giải Jackpot phải chia đôi. Mỗi vé trúng giải Jackpot nhận được số tiền hơn 48,3 tỷ đồng. Sau khi nộp thuế thu nhập cá nhân, mỗi khách hàng nhận về gần 43,5 tỷ đồng.

Tập đoàn Đèo Cả (Việt Nam) và Tập đoàn Petroleum Trading Lao - PTL Holding (Lào) vừa ký kết thỏa thuận liên danh thực hiện Dự án xây dựng tuyến đường sắt Vientiane - Vũng Áng (Hà Tĩnh). Theo đó, tuyến đường sắt Vientiane (Lào) - Vũng Áng (Việt Nam) có tổng chiều dài 554,7 km trải dài lãnh thổ 2 nước Lào và Việt Nam. Dự án có quy mô 2 ray với khổ ray 1.435 mm, vận tốc 150 km/h, tổng mức đầu tư khoảng 149.550 tỷ đồng (tương đương 6,3 tỷ USD) thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP). Tuyến đường sắt này sẽ kết nối Vientiane tới cảng Vũng Áng, kết nối với tuyến đường sắt Lào - Trung Quốc, kỳ vọng sẽ tạo ra tuyến vận tải hàng hóa mở rộng đến Bắc Lào và Nam Trung Quốc.

Chiều 1/3, tại Hội nghị Ban chấp hành Ủy ban Olympic Việt Nam (UBOVN) năm 2023, các Ủy viên Ban chấp hành UBOVN đã tiến hành biểu quyết bầu chức danh Phó chủ tịch UBOVN đối với ông Đặng Hà Việt - Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao. Với đại đa số ý kiến tán thành, Ban chấp hành UBOVN đã thống nhất bầu ông Đặng Hà Việt - Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT giữ chức Phó chủ tịch UBOVN nhiệm kỳ VI (2021-2026). Được biết, ông Trần Đức Phấn - Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Phó chủ tịch UBOVN cũng đã có đơn xin thôi giữ chức vụ Phó chủ tịch UBOVN. Ông Phấn không giữ chức Phó chủ tịch UBOVN nhưng vẫn là Ủy viên Ban chấp hành UBOVN.

Ngày 2/3, khu vực Bắc Bộ nhiều mây, sáng sớm có sương mù rải rác. Mưa nhỏ vài nơi. Thời tiết hôm nay miền Bắc có sự thay đổi. Theo dự báo thời tiết, sáng sớm miền Bắc tiếp tục có sương mù rải rác, nắng ấm vẫn xuất hiện vào trưa và chiều. Thời tiết ấm hơn so với ngày 1/3. Nhiệt độ cao nhất ở hầu hết các nơi khu vực miền Bắc ở mức từ 22-27 độ. Dự báo thời tiết của cơ quan khí tượng cho biết, khu vực miền Trung có sự phân hóa thời tiết. Từ Thanh Hóa đến Vinh trời nhiều mây, vẫn còn lạnh, không vượt quá 24 độ. Trong khi từ Huế đến Quy Nhơn có mưa trong ngày nhiệt độ từ 25-26 độ. Chỉ có Phan Thiết có nắng ban ngày nhiệt độ ở mức 30 độ. Khu vực Tây Nguyên trời nắng đẹp. Đêm và sáng khu vực này trời rét, nhiệt độ thấp nhất ở mức 17 độ. Khu vực Nam Bộ trời vẫn nắng mạnh, thời gian nắng trong ngày kéo dài.

Chiều 1/3, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đã có thông báo về Chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 4, Quốc hội khóa XV. Thông báo nêu rõ, căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14, Nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 102/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV quyết định triệu tập Kỳ họp bất thường lần thứ 4, Quốc hội khóa XV để kiện toàn nhân sự Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kỳ họp bất thường lần thứ 4 Quốc hội khóa XV diễn ra trong buổi sáng ngày 02/03/2023 tại Nhà Quốc hội. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 1/3, CTCP Tập đoàn FLC đã công bố nghị quyết về việc bổ nhiệm ông Lê Tiến Dũng giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn và bà Trần Thị Hương giữ chức Phó Tổng Giám đốc thường trực từ ngày 2/3. Ông Lê Tiến Dũng - tân Tổng Giám đốc của FLC sinh năm 1977, là kỹ sư Đại học Bách Khoa Hà Nội với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điện lực, giám định và quản lý chất lượng công trình. Ông Dũng được bầu vào chức vụ Chủ tịch HĐQT CTCP Xây dựng FLC Faros nhiệm kỳ 2021 - 2026 từ tháng 11/2022. Trong khi đó, bà Trần Thị Hương là thạc sĩ quản trị kinh doanh, Đại học Northumbria, Newcastle Upon Tyne, Anh; cử nhân kinh doanh quốc tế, Đại học Ngoại thương, Hà Nội. (XEM CHI TIẾT)

Tối 1/3, Công an TX Bến Cát (Bình Dương) cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên đường ĐT744, thuộc địa phận xã Phú An (TX Bến Cát) khiến bốn người thương vong. Trước đó, vào chiều tối cùng ngày, xe tải va chạm với xe máy do người phụ nữ điều khiển, chở theo 2 con nhỏ và 1 người phụ nữ khác, trên đường ĐT744, đoạn ngã tư Phú Thứ, xã Phú An, TX Bến Cát. Sau tai nạn, cả bốn người trên xe máy ngã xuống đường, 2 bé nhỏ tử vong tại chỗ dưới bánh xe tải, 2 người phụ nữ bị thương. Được biết, cả 4 nạn nhân là người thân trong một gia đình. (XEM CHI TIẾT)