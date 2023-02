Bản tin 8H: 6 trẻ tử vong vì đuối nước

TPO - Ngày 26/2, trên địa bàn xã Đắk Gằn (huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) xảy ra vụ đuối nước khiến 4 cháu nhỏ tử vong. Cùng ngày, UBND thị trấn Cái Nước (Cà Mau) cũng xác nhận tìm thấy thi thể hai bé trai dưới kênh xáng Lộ Xe.

Tối 26/2, tin từ UBND thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, cho biết đã tìm thấy thi thể của bé trai bị mất tích trong vụ đuối nước xảy ra chiều cùng ngày. Khoảng 21h30, lực lượng tìm kiếm đã tìm được thi thể bé C.K dưới kênh xáng Lộ Xe, trên địa bàn khóm 2, thị trấn Cái Nước; bàn giao thi thể bé về gia đình để an táng. Trước đó, chiều 26/2, bé B.V (SN 2018, trú khóm Ngọc Tuấn, thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước) và bé C.K (trú khóm 2, thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước) đi chơi gần khu vực kênh xáng Lộ Xe, trên địa bàn khóm 2, thị trấn Cái Nước. Đến khoảng 19h20 phút, người nhà không thấy hai cháu về nhà nên truy hô tìm kiếm. Nghi cả hai rơi xuống kênh xáng Lộ Xe, mọi người tiến hành mò tìm dưới lòng sông thì phát hiện bé B.V đã tử vong, còn bé C.K mất tích.

Khoảng 20h35 tối 26/2, Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) phát hiện ô tô nhãn hiệu Mini Cooper BKS 30E-112.XX do một nam tài xế điều khiển có dấu hiệu đã sử dụng rượu bia mà vẫn lưu thông trên đường Trần Nhật Duật (Đồng Xuân, Hoàn Kiếm) nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Khi tổ công tác yêu cầu tài xế xuống xe để kiểm tra nồng độ cồn, người này bất ngờ tăng ga, lao vào tổ công tác, hất một cán bộ, chiến sĩ CSGT lên nắp capo rồi bỏ chạy. Sau khi bỏ chạy được một đoạn, lực lượng CSGT đã dừng được ô tô và khống chế nam tài xế, bàn giao cho Công an phường Đồng Xuân tiếp tục điều tra làm rõ. Tại cơ quan công an, tài xế khai tên là N.Đ.T. (SN 1991, trú tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Tiến hành đo nồng độ cồn, tài xế vi phạm ở mức 0,126mg/L khí thở.

Ông Nguyễn Tô An - Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm cho biết Cục đã trình dự thảo bổ sung, sửa đổi Thông tư 16/2021/TT-BGTVT về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường và đẩy nhanh hoàn thiện để quy định miễn đăng kiểm lần đầu cho xe mới sớm có hiệu lực. Dự kiến, quy định này có thể được áp dụng từ ngày 1/7/2023. Theo đó, dự kiến quy định sẽ áp dụng đối với xe sản xuất lắp ráp, nhập khẩu mới chưa qua sử dụng (sau khi đăng ký biển số lần đầu) trong thời gian tương đương với chu kỳ kiểm định lần đầu. Các phương tiện được áp dụng miễn kiểm định lần đầu trong thời gian 1 năm tính từ năm sản xuất, không thu giá dịch vụ kiểm định, tức thời gian lưu kho của 1 phương tiện để được miễn kiểm định tối đa được 23 tháng tính từ ngày đến trung tâm đăng kiểm làm các thủ tục trên.

Ngày 26/2, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 10 ca nhiễm COVID-19 trong vòng 24 giờ. Tổng số ca mắc COVID-19 trong tuần là 95 ca. Giảm mạnh so với tuần trước đó. Tuy nhiên, đây cũng là tuần đầu tiên trong vài tháng qua, xuất hiện trở lại bệnh nhân COVID-19 nặng phải thở máy. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.526.901 ca nhiễm. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca. Ngày 25/2 có 3.417 liều vắc-xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 266.284.152 liều.

Hôm nay (27/2), các tỉnh miền Bắc tiếp tục thời tiết rét khô, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn. Dự báo hình thái thời tiết trên còn duy trì trong nhiều ngày tới ở miền Bắc, trong đó từ 1/3, nền nhiệt tăng dần, trời chỉ còn rét về đêm và sáng. Mưa lớn ở các tỉnh Quảng Bình đến Đà Nẵng kéo dài đến hết ngày mai (28/2). Từ đêm mai đến ngày 4/3, khu vực này có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tây Nguyên, Nam Bộ trời nắng. Dự báo hình thái thời tiết trên còn duy trì nhiều ngày tới ở Tây Nguyên và Nam Bộ. Chỉ số tia UV cực đại ở Nam Bộ hôm nay duy trì ở ngưỡng gây hại rất cao với sức khỏe con người. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 26/2, lãnh đạo UBND xã Đắk Gằn (huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 4 cháu nhỏ tại thôn Nam Định tử vong. 4 nạn nhân chết đuối là: H.T.Y.N.; L.T.N.H. (cùng sinh năm 2017) và H.Y.M.; L.G.K. (cùng sinh năm 2019, người dân tộc Nùng). Theo thông tin ban đầu, ngày 25/2, hai gia đình tại thôn Nam Định, xã Đắk Gằn đi làm rẫy, để 4 cháu nhỏ kể trên ở nhà chơi với nhau. Đến khoảng 17h cùng ngày khi về nhà, hai gia đình không thấy các cháu nên tá hoả đi tìm. Khoảng 30 phút sau, mọi người phát hiện 4 cháu nhỏ đã tử vong do đuối nước tại hồ của một gia đình trong thôn. (XEM CHI TIẾT)

Tối 26/2, tài xế Trương Hữu Anh Vũ (41 tuổi, ở TP. Nha Trang, Khánh Hoà, người bị đánh vì không dừng xe trên cao tốc cho nữ hành khách đi vệ sinh) cho biết vẫn chưa thôi ám ảnh, lo sợ nên nhà xe chỉ cho anh làm phụ lái. Anh Vũ cho biết, trong 20 năm làm lái xe khách, đây là lần đầu tiên anh bị đánh với lý do không cho khách xuống giữa cao tốc vệ sinh (vì trái quy định). Ban đầu, anh Vũ ghi trong bản tường trình là bãi nại. Nhưng khi anh đối chất với chị N.T.T (30 tuổi) cùng người quen tại Công an phường Phước Hải - TP. Nha Trang, cả hai không nhận ra hành vi sai trái của mình, làm anh bức xúc. Sau đó, anh Vũ đã rút lại nội dung bãi nại và muốn công an điều tra làm rõ để tránh trường hợp tương tự xảy ra với các tài xế xe khách khác. (XEM CHI TIẾT)