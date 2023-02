Bản tin 8H: Quyền Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm Đại sứ Việt Nam tại nước ngoài

TPO - Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân vừa trao Quyết định bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước ngoài cho 15 đồng chí.

Sáng 24/2, tại Phủ Chủ tịch, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao Quyết định bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước ngoài nhiệm kỳ 2023-2026 cho 15 đồng chí. Các đại sứ sẽ thực hiện nhiệm vụ ở 4 châu lục: Châu Á, châu Âu, châu Mỹ, châu Phi, trong đó có nhiều đối tác quan trọng, bạn bè truyền thống của Việt Nam. Phát biểu giao nhiệm vụ, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Quyền Chủ tịch nước chúc mừng 15 đại sứ được bổ nhiệm, tin tưởng các đại sứ sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân yêu cầu các đại sứ nỗ lực đóng góp xây dựng nền ngoại giao hiện đại, toàn diện, mạnh mẽ và bền vững ở cả ba trụ cột: Đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân. Thay mặt 15 đại sứ được bổ nhiệm, Đại sứ Ngô Hướng Nam (Hà Lan) cam kết sẽ làm hết sức mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ, tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị của Việt Nam với các nước.



Ngày 24/2, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Hải An, thành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 22-QĐ/UBKTQU về việc đình chỉ sinh hoạt đảng đối với ông Đỗ Hữu Ca, đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ tổ dân phố Kiều Sơn, Đảng bộ phường Đằng Lâm, quận Hải An. Thời gian đình chỉ theo quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam của cơ quan có thẩm quyền. Trước đó, sau khi ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét nơi ở, ngày 22/2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với ông Đỗ Hữu Ca (sinh năm 1958, trú tại xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng), nguyên Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng, về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 24/2, Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với ông T.Q.P. (44 tuổi, trú xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà) về hành vi "Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật". Ông P. trước đó sử dụng Zalo cá nhân lập nhóm có tên "Luffy 07" để các thành viên thường xuyên đăng tải các bài viết, hình ảnh chốt kiểm tra của cảnh sát giao thông (CSGT). Việc lập nhóm này có mục đích thông báo cho các thành viên biết để né tránh sự kiểm tra, kiểm soát của lực lượng thực thi công vụ. Đồng thời, ông P. cũng muốn thu hút nhiều người khác theo dõi, tham gia nhóm.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau vừa phối hợp Vườn quốc gia U Minh Hạ thả con tê tê Java có trọng lượng khoảng 1,5kg về lại môi trường tự nhiên. Trước đó, bà Nguyễn Tuyết Mai (ngụ huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) phát hiện con tê tê sau vườn nhà nên bắt giữ. Sau đó, khi biết đây là loài động vật hoang dã quý hiếm, bà Mai đã giao nộp cho cơ quan chức năng. Con tê tê Java này là loài động vật rừng quý hiếm thuộc nhóm IB theo Nghị định số 06/2019/NĐ-CP của Chính phủ, được ưu tiên bảo vệ và nghiêm cấm khai thác, sử dụng, mua bán, tiêu thụ dưới mọi hình thức.

Sáng sớm nay (25/2), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nền nhiệt miền Bắc hôm nay giảm sâu. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ, vùng núi 10-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ. Hôm nay và ngày mai (26/2) là thời gian rét nhất của đợt rét hiện tại ở miền Bắc, tuy nhiên trời hửng nắng vào trưa chiều. Dự báo đợt rét này sẽ kéo dài đến hết tháng 2 ở miền Bắc. Miền Trung hôm nay gia tăng mưa. Đợt mưa dông ở Quảng Trị đến Khánh Hòa có thể kéo dài đến hết tháng 2, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa dông cục bộ vào chiều tối. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 24/2, các cơ quan chức năng TPHCM đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra tại một tàu neo đậu trên sông Soài Rạp (huyện Cần Giờ). Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h chiều 23/2, một số công nhân đang sửa chữa một con tàu neo đậu trên sông Soài Rạp (thuộc địa phận huyện Cần Giờ) thì bị thanh sắt lớn, dài khoảng 1 mét rơi trúng người. Vụ tai nạn lao động khiến 3 công nhân bị thương nặng. Một người tử vong sau đó, hai nạn nhân còn lại được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Nhân dân 115. (XEM CHI TIẾT)