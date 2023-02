Vụ bị đánh vì không dừng xe cho khách đi vệ sinh trên cao tốc: Tài xế rút đơn bãi nại

TPO - Tài xế nhà xe Bình Minh (ở TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà) bị đánh khi không dừng xe trên cao tốc cho nữ hành khách đi vệ sinh, đã rút đơn bãi nại vì cho rằng nữ hành khách và bạn của người này không cầu thị trước hành vi sai trái của mình.

Tối 26/2, tài xế Trương Hữu Anh Vũ (41 tuổi, ở TP. Nha Trang, người bị đánh vì không dừng xe trên cao tốc cho nữ hành khách đi vệ sinh) cho biết vẫn chưa thôi ám ảnh, lo sợ nên nhà xe chỉ cho anh làm phụ lái.

Anh Vũ cho biết, trong 20 năm làm lái xe khách, đây là lần đầu tiên anh bị đánh với lý do không cho khách xuống giữa cao tốc vệ sinh (vì trái quy định). Ban đầu, anh Vũ muốn xử lý mọi việc nhẹ nhàng để còn tập trung công việc, nên ghi trong bản tường trình là bãi nại. Nhưng khi anh đối chất với chị N.T.T (30 tuổi) cùng người quen tại Công an phường Phước Hải - TP. Nha Trang, cả nữ hành khách này và người đàn ông đánh anh Vũ "không có động thái nào là cầu thị", nhận ra hành vi sai trái của mình, làm anh bức xúc. Sau đó, anh Vũ đã rút lại nội dung bãi nại và muốn công an điều tra làm rõ để tránh trường hợp tương tự xảy ra với các tài xế xe khách khác.

Liên quan sự việc trên, Công an phường Phước Hải đã xác định danh tính, làm việc với hai người đàn ông cùng nữ hành khách gọi tới đánh anh Vũ để phục vụ điều tra.

Theo Công an phường Phước Hải, đây là vụ cố ý gây thương tích nhưng tỉ lệ thương tật thấp nên theo quy định sẽ xử lý theo yêu cầu của bị hại. Trường hợp anh Vũ yêu cầu khởi tố thì Công an phường Phước Hải sẽ chuyển hồ sơ lên cơ quan CSĐT Công an TP. Nha Trang để tiếp tục giải quyết theo quy định, còn không đề nghị thì xử lý hành chính. Việc xử phạt hành chính sẽ nằm ở khung cao do có tình tiết tăng nặng là vì hành vi côn đồ, xâm phạm sức khỏe người khác.

Như Tiền Phong đã phản ánh, tối 16/2, anh Trương Hữu Anh Vũ điều khiển xe Bình Minh từ TP.HCM đi TP. Nha Trang. Khi xe đang chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, nữ hành khách N.T.T muốn đi vệ sinh. Tuy nhiên, quy định trên cao tốc không được dừng xe đột ngột, nguy hiểm nên tài xế từ chối. Tới làn đường ưu tiên, tài xế Vũ dừng xe nhưng khách nữ không chịu xuống giải quyết rồi chờ tới trạm dừng chân mới đi vệ sinh.

Đến rạng sáng 17/2, nữ hành khách N.T.T được cho đã điện thoại cho T. kể về sự việc, nhờ T. đón khi xe về Nha Trang. Anh này rủ thêm người bạn đi cùng. Thấy xe dừng ở đường Tố Hữu - TP. Nha Trang để trả khách, anh T. cùng người bạn lao lên chửi tục, đánh tới tấp tài xế. Toàn bộ sự việc được camera trong xe ghi lại, đưa lên mạng xã hội. Nhà xe sau đó cũng gửi đơn tố giác tới Công an phường Phước Hải.