Bản tin 8H: Bệnh nhân nhảy từ tầng 3 bệnh viện ở Bắc Giang

TPO - Các nhân chứng cho biết có nhìn thấy bệnh nhân P.V.G (đang được điều trị suy tim tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang) đi ra ngoài hành lang và trèo lên lan can nhảy xuống tầng vào trưa 25/2.

Khoảng 11h5 ngày 25/2, Công an thành phố Bắc Giang tiếp nhận tin báo của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang về việc phát hiện ông P.V.G. (SN 1969, trú tại xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang), trèo lên lan can tầng 3 tòa nhà G của bệnh viện nhảy xuống tầng 1. Nạn nhân rơi xuống với tư thế nằm ngửa, sau đó tử vong. Các nhân chứng đang điều trị ở cùng phòng với nạn nhân cho biết có nhìn thấy ông P.V.G đi ra ngoài hành lang và trèo lên lan can đi 2-3 bước thì nhảy xuống tầng. Ông P.V.G. vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh từ ngày 6/2 để điều trị bệnh suy tim giai đoạn IV. Sau khi khám nghiệm bên ngoài tử thi (do gia đình có đơn xin không mổ tử thi), công an xác định ban đầu không có dấu hiệu của tác động ngoại lực. Cơ quan điều tra Công an thành phố đã bàn giao tử thi cho gia đình nạn nhân lo hậu sự.

Ngày 25/2, ô tô khách biển số 19B đi hướng Tuyên Quang - Hà Giang xảy ra va chạm với xe tải biển số 29C đi hướng ngược lại trên quốc lộ 2 đoạn qua xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên, Tuyên Quang. Theo Văn phòng quản lý đường bộ I.4 (Cục Đường bộ Việt Nam), vụ tai nạn khiến tài xế xe tải tử vong tại chỗ, 6 người trên xe khách bị thương. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy ca bin xe tải biến dạng, đầu xe khách nát. Nhiều mảnh vỡ từ vụ va chạm văng ra đường. Nguyên nhân vụ tai nạn sau đó được công an địa phương thụ lý và làm rõ.

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 25/2 của Bộ Y tế cho biết có 10 ca mắc mới, nhiều gấp 2,5 lần số khỏi bệnh. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.526.891 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 4 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.614.759 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 3 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca. Trong ngày 24/02 có 25.273 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 266.279.128 liều.

Từ hôm nay (26/2), các tỉnh miền Bắc chuyển sang hình thái rét khô với nền nhiệt giảm sâu vào ban đêm, ban ngày hửng nắng, độ ẩm không khí thấp. Dự báo trong hai ngày 27-28/2, các tỉnh miền Bắc tiếp tục rét khô với nền nhiệt ban đêm rất thấp, ban ngày hửng nắng, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn. Từ 1/3, không khí lạnh suy yếu, nền nhiệt miền Bắc tăng dần, trời chỉ còn rét về đêm và sáng. Trong khi đó, mưa dông ở khu vực Hà Tĩnh đến Khánh Hòa còn kéo dài đến hết 28/2, riêng Quảng Trị đến Khánh Hòa cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa. (XEM CHI TIẾT)

Khoảng 15h ngày 25/2, Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy xảy ra tại dãy nhà xưởng thuộc Công ty TNHH xây dựng công trình văn hóa Thăng Long, địa chỉ Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai. Tại hiện trường, dãy nhà xưởng xảy ra cháy cao 1 tầng, kết cấu chính khung thép mái tôn nằm trong khuôn viên Công ty TNHH xây dựng công trình văn hóa Thăng Long. Đến khoảng 16h, đám cháy đã cơ bản được khống chế. Theo thống kê ban đầu, tổng diện tích xảy cháy khoảng gần 1.500m2. Đám cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ. (XEM CHI TIẾT)

Những ngày qua, nhiều người dân ở huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) nhận được giấy mời đến dự chương trình "Nhà nội trợ thông thái". Nội dung trong đó có thông tin rất hấp dẫn rằng ai đến dự sẽ nhận được 4 lít dầu ăn miễn phí và có cơ hội nhận được nhiều phần quà khác giá trị hơn. Tuy nhiên, khi đến các điểm tổ chức vào sáng ngày 25/2, không có bóng dáng một ai. Công an huyện Hương Sơn cho biết, sau khi nhận được thông tin, xác định đây là một chiêu trò lừa đảo bằng cách tặng quà, bán hàng đơn vị đã tham mưu cho chính quyền địa phương không cho đơn vị thuê địa điểm để tổ chức. (XEM CHI TIẾT)