Bản tin 8H: Viện trưởng VKSND Tối cao bổ nhiệm nhân sự

TPO - Ông Ngô Hùng Thái - Giảng viên chính, Trưởng phòng Đào tạo và quản lý sinh viên, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, vừa nhận quyết định điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Đảng uỷ VKSND tối cao.

Chiều 27/2, ông Nguyễn Huy Tiến - Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã dự và chỉ đạo Lễ công bố, trao Quyết định điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Đảng uỷ VKSND tối cao. Tại buổi lễ, ông Tăng Ngọc Tuấn - Vụ trưởng Vụ 15 - VKSND tối cao đã công bố Quyết định số 15 ngày 22/2/2023 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc điều động, bổ nhiệm ông Ngô Hùng Thái - Giảng viên chính, Trưởng phòng Đào tạo và quản lý sinh viên, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội giữ chức vụ Chánh Văn phòng Đảng uỷ VKSND tối cao, kể từ ngày 1/3/2023.

Ngày 27/2, UBND xã Ea Kpam, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tự gây tai nạn giao thông khiến 1 thanh niên tử vong tại chỗ. Trước đó, khoảng 0h5 ngày 25/2, anh L.V.T. (SN 2001, ngụ huyện Cư M’gar) chạy xe máy lưu thông trên đường liên xã, hướng từ UBND xã Ea Hding đến UBND xã Ea Kpam (huyện Cư M’gar). Trên đường đi, anh T., đã điều khiển xe với tốc độ cao rồi ghi lại màn hình công-tơ-mét trên xe máy phát trực tiếp lên Facebook. Khi đi đến đoạn đường thuộc thôn 6 (xã Ea Kpam), do không làm chủ được tốc độ, anh T., đã tự té, tử vong tại chỗ. Theo clip, anh T., chạy xe máy trong đêm tối với tốc độ rất cao, khi đạt đến tốc độ 141km/h thì bị tai nạn.

Ngày 27/2/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Quyết định 154/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo giai đoạn 2023 - 2026. Theo Quyết định, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính là Chủ tịch Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo giai đoạn 2023 - 2026 (Ủy ban). Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà là Phó Chủ tịch Ủy ban. Các Ủy viên Thường trực Ủy ban bao gồm: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn và Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung. Tổng Thư ký Ủy ban là đồng chí Nguyễn Sỹ Hiệp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, đang phối hợp Cục CSGT - Bộ Công an truy tìm đối tượng tông gãy chân đại úy Lê Ngọc Bảo Châu, cán bộ Cục CSGT. Tối 26/2, lực lượng chức năng phát hiệnđối tượng điều khiển xe máy không biển số có dấu hiệu say xỉn lưu thông qua chốt nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện. Tuy nhiên, đối tượng này không nghe hiệu lệnh mà vượt qua, luồn lách, sau đó tông mạnh vào đại úy Châu đang làm nhiệm vụ phía sau. Cú tông mạnh khiến đại úy Châu bị văng ra xa, gãy chân, còn đối tượng rồ ga bỏ trốn. Sau đó, Công an TP Biên Hòa trích xuất camera và phối hợp Cục CSGT tổ chức truy xét. Hiện sức khỏe đại úy Châu đã ổn định, đang được điều trị tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định 150/QĐ-TTg bổ nhiệm lại ông Trần Minh Hùng giữ chức Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam. Hiện nay, Đài Tiếng nói Việt Nam có bốn Phó Tổng Giám đốc gồm các ông: Trần Minh Hùng, Ngô Minh Hiển, Vũ Hải Quang, Phạm Mạnh Hùng. Ông Trần Minh Hùng sinh năm 1964, trình độ chuyên môn Tiến sĩ ngôn ngữ. Ông Trần Minh Hùng được bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam năm 2013. Trước đó ông là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An. Hiện ông Trần Minh Hùng đang kiêm nhiệm chức Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam.

Hôm nay (28/2), miền Bắc tiếp tục chịu tác động của khối không khí lạnh khô. Thời tiết miền Bắc duy trì nắng ráo và hanh khô. Nhiệt độ ban ngày tăng cao lên mức 23-25 độ C và giảm sâu xuống mức 15 độ C về đêm, sáng sớm, vùng núi có nơi rét đậm. Các chuyên gia khí tượng dự báo Hà Nội và các tỉnh, thành phố đồng bằng Bắc Bộ mức tăng nhiệt nhanh từ ngày 1/3, nhiệt độ ban ngày có thể đạt ngưỡng 25-28 độ C. Trạng thái trên dự báo kéo dài trong ít nhất 10 ngày tới, trước khi nồm ẩm, mưa dông quay trở lại khu vực. Trong khi đó, khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa vẫn duy trì mưa dông, mưa tập trung ở các tỉnh, thành phố Trung Trung Bộ, cục bộ mưa lớn trong đêm 28/2. Tại Nam Bộ, ngày nắng ráo, ít khả năng xuất hiện mưa dông hoặc nắng nóng. Nhiệt độ dao động 30-33 độ C.

Ngày 27/2, Trường ĐH Luật TPHCM đã phát đi thông cáo cho biết, sẽ tạm hoãn hợp đồng làm việc đối với ông Đặng Anh Quân (TS luật, giảng viên), đồng thời điều chuyển toàn bộ các nhiệm vụ chuyên môn ông Quân đang đảm trách cho các giảng viên khác đáp ứng đủ yêu cầu nhằm đảm bảo quyền lợi của người học và hoạt động bình thường của nhà trường. Ông Đặng Anh Quân là người vừa bị khởi tố, bắt tạm giam do liên quan đến vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” do bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam và đồng phạm thực hiện. (XEM CHI TIẾT)