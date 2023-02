Biện pháp xử lý của Trường ĐH Luật TPHCM đối với TS Đặng Anh Quân

TPO - Trường ĐH Luật TPHCM điều chuyển toàn bộ các nhiệm vụ chuyên môn TS Đặng Anh Quân đang đảm trách cho các giảng viên khác đáp ứng đầy đủ yêu cầu nhằm đảm bảo quyền lợi của người học và hoạt động của nhà trường.

Ngày 27/2, Trường ĐH Luật TPHCM đã phát đi thông cáo cho biết, sẽ tạm hoãn hợp đồng làm việc đối với ông Đặng Anh Quân (TS luật, giảng viên), đồng thời điều chuyển toàn bộ các nhiệm vụ chuyên môn ông Quân đang đảm trách cho các giảng viên khác đáp ứng đủ yêu cầu nhằm đảm bảo quyền lợi của người học và hoạt động bình thường của nhà trường.

Ông Đặng Anh Quân là người vừa bị khởi tố, bắt tạm giam do liên quan đến vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” do bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam và đồng phạm thực hiện.

Theo Trường ĐH Luật TPHCM, vào ngày 26/10/2021, lãnh đạo trường đã triệu tập ông Đặng Anh Quân tham dự cuộc họp để trao đổi và nhắc nhở về việc cần tuân thủ các quy định pháp luật và đạo đức nghề nghiệp của nhà giáo liên quan đến việc ông tham gia vào các buổi livestreams của bà Nguyễn Phương Hằng.

Lãnh đạo trường đã cảnh báo những hậu quả pháp lý bất lợi (nếu có), những hành vi không chuẩn mực trong quá trình tham gia các hoạt động trên mạng xã hội và/hoặc bên ngoài trường. Lãnh đạo trường cũng đã yêu cầu ông Đặng Anh Quân tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến uy tín và thương hiệu của trường ĐH Luật TPHCM.

Vào ngày 8/2/2023 (trước khi ông Quân bị khởi tố, bắt tạm giam), Quyền Hiệu trưởng trường ĐH Luật TPHCM đã ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác xem xét, đánh giá hoạt động của giảng viên Đặng Anh Quân liên quan đến vụ án Nguyễn Phương Hằng. Sau khi Quyết định được ban hành, Quyền Hiệu trưởng trường ĐH Luật TPHCM đã yêu cầu tất cả thành viên trong Tổ công tác nhanh chóng sưu tầm và nghiên cứu các tài liệu có liên quan, các quy định pháp luật có thể áp dụng trong trường hợp này, đảm bảo việc đánh giá cẩn trọng, khách quan và chính xác để có biện pháp xử lý phù hợp, đúng pháp luật.

Ngày 27/2, Lãnh đạo trường đã triệu tập khẩn cấp cuộc họp của Tổ công tác. Sau khi phân tích và đánh giá vụ việc, trên cơ sở các quy định pháp luật hiện hành, Trường ĐH Luật TPHCM quyết định thực hiện việc tạm hoãn hợp đồng làm việc đối với ông Đặng Anh Quân theo khoản 3 Điều 28 Luật Viên chức năm 2010 (được sửa đổi, bổ sung năm 2019) và điểm b khoản 1 Điều 30 Bộ luật Lao động năm 2019.

Theo đó, hợp đồng làm việc sẽ bị tạm hoãn trong trường hợp “người lao động bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự”. Trường điều chuyển toàn bộ các nhiệm vụ chuyên môn mà ông Quân đang đảm trách cho các giảng viên khác đáp ứng đủ yêu nhằm đảm bảo quyền lợi của người học và hoạt động bình thường của nhà trường.

Theo ĐH Luật TPHCM, sau khi có kết luận chính thức của cơ quan có thẩm quyền, nhà trường sẽ xem xét và xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Trường ĐH Luật TPHCM cũng cho biết, trong thời gian ông Đặng Anh Quân bị tạm giam, nhà trường, với tư cách là cơ quan quản lý viên chức, sẽ cùng với thân nhân của ông Quân thực hiện một số biện pháp để hỗ trợ trong trường hợp cần thiết theo quy định pháp luật.