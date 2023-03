Bản tin 8H: Bàn giao nhiệm vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ

TPO - Đại tá Chiêm Thống Nhất ký biên bản bàn giao nhiệm vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cho Đại tá Nguyễn Văn Phương để nhận nhiệm vụ mới.

Chiều 28/2, dưới sự chủ trì của Bộ Tư lệnh Quân khu 9 và lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã tổ chức Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ. Theo đó, Đại tá Chiêm Thống Nhất đã ký biên bản bàn giao nhiệm vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cho Đại tá Nguyễn Văn Phương, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ, để nhận nhiệm vụ mới tại Bộ Tư lệnh Quân khu 9 với chức vụ Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 9.

Ngày 28/2, tại Kỳ họp thứ 9 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa X, HĐND tỉnh thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền. Theo đó, HĐND tỉnh Long An bầu ông Huỳnh Văn Sơn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng thời, HĐND tỉnh Long An bầu ông Hồ Văn Xuân, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh giữ chức Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út trao quyết định tiếp nhận bà Trần Thị Hồng Gấm, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đức Hòa đến công tác tại Thanh tra tỉnh, bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Thanh tra tỉnh Long An; ông Trần Thanh Toản, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại, Sở Công Thương giữ chức Phó Giám đốc Sở Công Thương. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 01/3/2023.

Ngày 28/2, nhiều doanh nghiệp kinh doanh gas thông báo điều chỉnh giảm giá mặt hàng này từ ngày 1/3. Theo đó, mỗi bình gas loại 12 kg đến tay người tiêu dùng giảm trung bình 16.000 đồng, loại 45 kg giảm khoảng 60.000 đồng/bình, tùy thương hiệu. Sau lần tăng mạnh vào đầu tháng 2, giá gas đã quay đầu giảm. Tính từ đầu năm đến nay, giá gas đã có 1 lần tăng và 2 lần giảm. Hiện, giá nhiên liệu này đang ở mức tương đương tháng 2-3/2022. Đà giảm của giá gas trong nước lần này là do giá gas thế giới tháng 3 chốt ở mức 730 USD/tấn, giảm 60 USD/tấn so với tháng 2 và căn cứ tỷ giá USD đang đà tăng (tỷ giá quy đổi ngày 28/2 là 24.000 đồng/USD). Hiện, nguồn gas trong nước đang nhập khẩu khoảng 60% nên giá gas bị chi phối và ảnh hưởng bởi giá thế giới.

Liên quan đến tình trạng ngao chết hàng loạt ở Hà Tĩnh, ước tính thiệt hại hàng trăm triệu đồng, kết luận của Trung tâm Quan trắc môi trường và bệnh thủy sản miền Bắc cho thấy hầu hết các chỉ tiêu đưa ra phân tích đều có giá trị trong ngưỡng giới hạn, phù hợp với môi trường nuôi trồng thủy sản; không phát hiện các tác nhân gây bệnh Perkinsus olsemi, Herphesvirus. Do đó, hiện tượng ngao chết hàng loạt ở xã Đỉnh Bàn (Thạch Hà) và Cẩm Lĩnh (Cẩm Xuyên) không phải do các loại vi rút, vi khuẩn, kí sinh trùng gây nên. Qua xem xét, mật độ nuôi ngao tại các điểm này rất cao, cao hơn 7,5 - 19 lần so với mật độ khuyến cáo của Tổng cục Thủy sản. Ngao nuôi dày, nguồn nước có mật độ thực vật phù du thấp, dẫn đến tình trạng cạnh tranh thức ăn và chỗ trú ẩn (khi nhiệt độ xuống thấp) làm ngao bị yếu, giảm sức đề kháng. Chênh lệch nhiệt độ ngày đêm và sương mù dày đặc cũng khiến ngao dễ chết hơn.

Ngày 28/2, Bộ Y tế cho biết số ca mắc COVID-19 tăng 3 lần so với ngày trước đó, cả nước ghi nhận 12 ca mắc. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.526.917 ca nhiễm. Trong ngày, có thêm 6 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.614.769 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 5 ca, trong đó có 1 ca thở máy xâm lấn. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca. Ngày 27/2, có 18.085 liều vắc-xin phòng COVID-19 được tiêm, tăng hơn 9 lần so với ngày trước đó. Đến nay, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 266.304.199 liều.

Chiều 28/2, lãnh đạo UBND xã Châu Hưng A (huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) cho biết, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ khiến anh H.T.L (SN 1987, ngụ ở ấp Chất Đốt, xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi) tử vong. Kết quả điều tra ban đầu xác định, vụ nổ xảy ra vào khoảng 9h ngày 28/2, xuất phát từ một trái đạn cối. Sau tiếng nổ lớn xảy ra tại nhà kho của anh L., nhiều người chạy đến thì phát hiện anh L. tử vong trong đống ngổn ngang của nhà kho. (XEM CHI TIẾT)

Hôm nay (1/3), miền Bắc tiếp tục tăng nhiệt, trời chuyển sang có sương mù, mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Miền Trung có mưa rải rác. Tây Nguyên, Nam Bộ có thể mưa dông cục bộ vào chiều tối. Dự báo trong nhiều ngày tới, các tỉnh miền Bắc và Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tiếp tục duy trì thời tiết có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Sáng và đêm trời rét. Mưa dông rải rác còn kéo dài đến khoảng 4/3 tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. (XEM CHI TIẾT)