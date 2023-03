Bản tin 8H: Lễ thăng cấp hàm hiếm có của sĩ quan Công an nhân dân

TPO - Lần đầu tiên, một sĩ quan Công an nhân dân Việt Nam nhận quyết định thăng cấp bậc hàm khi đang phục vụ tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.

Ngày 2/3, tổ công tác của Bộ Công an phối hợp với bộ phận cảnh sát Phái bộ Giữ gìn Hoà bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan (UNMISS) tổ chức buổi lễ trao quyết định thăng cấp bậc hàm và gắn quân hàm Thượng tá cho đồng chí Vũ Việt Hùng. Tại buổi lễ, Đại tá Lê Quốc Huy - Tổ trưởng Tổ công tác của Bộ Công an tại Nam Sudan, thừa uỷ quyền của lãnh đạo Bộ Công an đã trao Quyết định thăng cấp bậc hàm và gắn cấp hàm Thượng tá cho đồng chí Vũ Việt Hùng. Tháng 2/2023 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Công an đã quyết thăng cấp hàm từ Trung tá lên Thượng tá cho đồng chí Vũ Việt Hùng. Đại tá Lê Quốc Huy tin tưởng với cấp hàm mới, Thượng tá Vũ Việt Hùng sẽ tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa cho lực lượng công an Việt Nam cũng như lực lượng cảnh sát Liên Hợp Quốc.

Tại buổi họp báo định kỳ chiều 2/3, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TPHCM Phan Công Bằng cho biết, tính đến ngày 1/3, trên địa bàn thành phố còn 10/19 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đang hoạt động (gồm 9 đơn vị và 1 chi nhánh). TPHCM hiện có 93/197 đăng kiểm viên làm việc, công suất 1.410 lượt xe mỗi ngày, bằng 33% so với điều kiện bình thường. Với công suất này, mỗi tháng thành phố có thể kiểm định khoảng 27.000 xe, trong khi dự kiến nhu cầu đăng kiểm tháng 3 là 50.000, tháng 4 khoảng 80.000 xe. Ông Bằng cho biết TPHCM đang có gần 900.000 ô tô, chưa kể xe các tỉnh, thành khác ra vào nên nhu cầu đăng kiểm mỗi ngày rất lớn. Trong thời gian tới, TPHCM tiếp tục đẩy mạnh triển khai sử dụng phần mềm đăng ký trực tuyến để hẹn giờ đăng kiểm.

Ngày 2/3, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 11 ca nhiễm COVID-19 mới trong vòng 24 giờ. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.526.937 ca nhiễm. Trong ngày, có thêm 6 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.614.783 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 4 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca. Ngày 1/3 có 15.334 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 266.336.007 liều.

Chiều 2/3, tại trụ sở UBND xã Hưng Mỹ (huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau), TAND TP Cà Mau tổ chức buổi xin lỗi công khai anh Nguyễn Anh Duy (27 tuổi), người bị oan sai trong vụ án Cố ý gây thương tích, xảy ra gần 7 năm trước. Theo đó, ngày 8/1/2016, VKSND TP Cà Mau đã truy tố anh Nguyễn Anh Duy về tội Cố ý gây thương tích. Đến ngày 14/7/2016, TAND TP Cà Mau xét xử, tuyên phạt anh Duy 5 năm tù. Tháng 11/2016, TAND tỉnh Cà Mau xét xử phúc thẩm, tuyên hủy bản án sơ thẩm của TAND TP Cà Mau, chuyển hồ sơ về cấp sơ thẩm điều tra lại theo thủ tục. Đầu tháng 8/2019, VKSND TP Cà Mau có quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can đối với anh Nguyễn Anh Duy vì không đủ căn cứ kết luận có phạm tội.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 3/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục duy trì trạng thái rét về đêm và sáng sớm, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nền nhiệt miền Bắc tăng 1-2 độ C so với hôm qua. Dự báo trong nhiều ngày tới miền Bắc và các tỉnh Thanh Hóa – Hà Tĩnh trời có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, riêng hai ngày 7-8/3, khu vực phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù rải rác. Đêm và sáng trời rét. Từ đêm nay (3/3) đến hết đêm mai (4/3), các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa, mưa rào rải rác. Trong mưa dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Nam Bộ trời nắng, riêng Đông Nam Bộ có nắng nóng diện rộng. (XEM CHI TIẾT)

Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần cho biết, động đất xảy ra lúc 4 giờ 49 phút 54 giây rạng sáng 3/3 (giờ Hà Nội). Trận động đất có độ lớn 4,4, xảy ra tại tọa độ: 22.534N-102.672E, ở độ sâu 16km, thuộc địa phận huyện Mường Tè (Lai Châu). Người dân trong khu vực có thể cảm nhận rõ rung chấn từ trận động đất này. Theo TS Nguyễn Xuân Anh - Giám đốc Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Lai Châu cũng như toàn bộ khu vực Tây Bắc là nơi có nhiều đứt gãy hoạt động mạnh như đứt gãy Điện Biên - Mường Lay, đứt gãy Sông Mã - Tuần Giáo - Lai Châu. (XEM CHI TIẾT)