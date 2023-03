Bản tin 8H: Phó thủ tướng Trần Lưu Quang thêm nhiệm vụ

TPO - Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang làm Trưởng ban Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.

Ngày 8/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 186/QĐ-TTg kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo (BCĐ) Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. Theo quyết định, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang làm Trưởng ban; các ủy viên gồm: Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Đức Long, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh, Phó chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu Vân. BCĐ có chức năng giúp Thủ tướng nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc liên quan đến quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.

Chiều 8/3, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) tỉnh Quảng Bình vừa ra quyết định miễn nhiệm chức vụ đối với ông Nguyễn Xuân Túc (SN 1974) - Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Bố Trạch. Theo quyết định của Giám đốc Sở TN-MT, ông Nguyễn Xuân Túc bị miễn nhiệm viên chức quản lý vì “đã vi phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bị xử lý kỷ luật cảnh cáo và khiển trách trong cùng một thời hạn bổ nhiệm”. Trong thời điểm là Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bố Trạch, ông Nguyễn Xuân Túc đã vi phạm trong việc chỉ đạo và thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi đang có tranh chấp. Việc chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất không đúng quy trình thủ tục hành chính dẫn đến việc khiếu nại của công dân.

Ngày 8/3, đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam cho hay, Cục đang xem xét ký hợp đồng chuyên gia với những cán bộ đăng kiểm đã nghỉ hưu để nghiên cứu sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời, các nhân sự này sẽ có nhiệm vụ tập huấn nghiệp vụ đăng kiểm nhằm triển khai các giải pháp hữu hiệu hơn về nâng cao chất lượng công tác đăng kiểm, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới. Tuy nhiên, theo phía Cục Đăng kiểm Việt Nam, các cán bộ nghỉ hưu sẽ chỉ ký hợp đồng dưới dạng chuyên gia, không phải đăng kiểm viên. Người nghỉ hưu cũng không thể kiểm định tại dây chuyền bởi chứng chỉ đăng kiểm viên đã hết hạn khi nhân sự nghỉ hưu.

Khoảng 10h ngày 8/3 tại Km156, QL4C thuộc địa phận xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang), tài xế tên N. đang di chuyển đến địa điểm trên thì taluy âm bất ngờ sạt xuống khiến cả người và xe lao xuống vực sâu. Hậu quả, tài xế tử vong tại chỗ, xe tải bị hư hỏng nặng. Trước đó, tài xế chở ván ép di chuyển theo hướng từ huyện Bảo Lâm (tỉnh Cao Bằng) về huyện Đồng Văn (tỉnh Hà Giang). Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an huyện Mèo Vạc điều tra, làm rõ.

Hôm nay (9/3) và hai ngày tới, miền Bắc duy trì thời tiết hửng nắng vào trưa chiều, nền nhiệt khá cao trước khi đón không khí lạnh mạnh từ Chủ Nhật (12/3). Dự báo hình thái thời tiết trên sẽ duy trì ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ đến 11/3. Từ 12/3, một đợt không khí lạnh mạnh tràn xuống gây mưa rào và dông cho các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ, vùng núi có mưa vừa đến mưa to. Trời chuyển rét, nền nhiệt giảm từ 5-6 độ. Trong ngày, Miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay trời nắng. Hình thái thời tiết này duy trì ở Đà Nẵng - Quảng Ngãi đến ngày 11/3. Từ chiều 12/3, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. (XEM CHI TIẾT)

Tối 8/3, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đến thời điểm hiện tại, toàn bộ 100% các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã bị đình chỉ hoạt động hoặc tự cam kết ngừng hoạt động. Cụ thể, trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện có 419 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, pub. Trong đó, có 410 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, 9 quán bar, pub. Đến nay, cơ quan công an đã tiến hành kiểm tra được 823 lượt, xử phạt 84 trường hợp với tổng số tiền gần 834 triệu đồng. Sau khi kiểm tra, đã có đến 151 cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar bị đình chỉ hoạt động; 19 cơ sở bị tạm đình chỉ và 247 cơ sở tự cam kết ngừng hoạt động để khắc phục các tồn tại về hệ thống phòng cháy, chữa cháy. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 8/3, tại Hội trường Chùa Quán Sứ - Trụ sở Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Thông tin - Truyền thông Trung ương GHPGVN đã tổ chức lễ công bố quyết định chuẩn y thành phần nhân sự nhiệm kỳ X (2022-2027). Theo quyết định số 034/QĐ-HĐTS của Hội đồng Trị sự Trung Ương GHPGVN do Hòa thượng Thích Thiện Nhơn ấn ký ngày 3/1 về Chuẩn y nhân sự Ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Khóa IX, nhiệm kỳ (2022-2027), gồm 98 thành viên (35 vị Thường trực, 63 vị Ủy viên), do Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự làm Trưởng ban. (XEM CHI TIẾT)