Bản tin 8H: Trụ trì chùa Ba Vàng làm Phó ban Truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam

TPO - Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng (Quảng Ninh), vừa được bổ nhiệm trở lại chức Phó ban Thông tin - Truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027.

Ban Thông tin - Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa tổ chức hội nghị công bố quyết định nhân sự nhiệm kỳ 2022-2027. Nhân sự của ban trong nhiệm kỳ này bao gồm 98 thành viên, trong đó có 35 vị thường trực và 63 ủy viên. Tại hội nghị, Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự, được bổ nhiệm làm Trưởng ban Thông tin - Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam khóa IX. Ban Thông tin - Truyền thông Giáo hội còn có 12 phó trưởng ban (11 nhà tu hành và 1 cư sĩ). Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng (Quảng Ninh), được bổ nhiệm làm phó ban phụ trách công tác bảo trợ.

Chiều 9/3, bà Võ Thị Thu Hương, Phó giám đốc Chi nhánh Khánh Hòa Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank Khánh Hòa), cho biết ông Ngô Duy Bình, trưởng phòng giao dịch chi nhánh huyện Diên Khánh - người liên quan vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Võ Nguyên Giáp khiến một phụ nữ tử vong vào ngày 3/3. Theo bà Hương, ông Bình làm việc tại ngân hàng hơn 20 năm, có hợp đồng lao động dài hạn. Trước đó, ông Bình có đơn xin nghỉ phép ngày 3/3. Sau đó, ông tiếp tục có đơn xin tạm hoãn hợp đồng lao động với ngân hàng. Giám đốc Vietcombank Khánh Hòa đã đồng ý, ký quyết định cho ông Bình tạm hoãn hợp đồng lao động 3 tháng, bắt đầu từ hôm 6/3, theo nguyện vọng.

Lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết 2 trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội gồm 29-03S (số 3 Lê Quang Đạo, Nam Từ Liêm) và 29-14D (cụm công nghiệp Thanh Oai) sẽ được mở lại từ ngày 10/3. Mỗi trạm có tối thiểu một dây chuyền hoạt động. Các trạm này có thể hoạt động trở lại do Cục Đăng kiểm sắp xếp nhóm đăng kiểm viên tại chỗ (không bị tạm giam) và điều động thêm nhân lực từ các trung tâm đăng kiểm khác về để đủ số lượng người vận hành. Như vậy, Hà Nội sẽ có 8 trung tâm đăng kiểm với 10 dây chuyền. Trong đó, 6 trung tâm từng bị đóng cửa và được mở lại. Cả thủ đô chỉ có 2 trung tâm đăng kiểm đến giờ chưa từng bị đóng cửa.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 10/3, Bắc Bộ tiếp diễn hình thái thời tiết mưa nhỏ vài nơi, đến trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực này cũng tăng 4 độ C, dao động trong khoảng 27-31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Khoảng 12-13/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể đón đợt không khí lạnh, trời chuyển rét. Khu vực này khả năng mưa rào và dông rải rác, trong đó trung du và vùng núi Bắc Bộ cục bộ mưa vừa, mưa to. Miền Trung có mưa vài nơi. Tây Nguyên và Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng.

Tại buổi họp báo chiều 9/3, Bảo hiểm Xã hội TP.HCM đã thông tin về tình hình nợ Bảo hiểm Xã hội (BHXH) của các tổ chức, đơn vị trên địa bàn. Theo đó, tính đến ngày 31/1/2023, toàn TP.HCM có tổng số đơn vị nợ BHXH từ một tháng trở lên là 58.092 đơn vị, với tổng số tiền nợ hơn 4.537 tỷ đồng. Trong đó, nợ từ 1 đến dưới 3 tháng là 41.176 đơn vị với tổng số tiền nợ là 1.966 tỷ đồng; nợ từ 3 đến dưới 6 tháng là 6.729 đơn vị với tổng số tiền nợ là 423,725 tỷ đồng; nợ từ 6 tháng đến dưới 12 tháng là 3.546 đơn vị với tổng số tiền nợ là 335,507 tỷ đồng; nợ từ 12 tháng trở lên là 6.641 đơn vị với tổng số tiền nợ là 1.812 tỷ đồng.

Ngày 9/3, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh quyết định thi hành kỷ luật Đảng đối với ông Hà Văn Trà, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình NN-PTNT tỉnh Hà Tĩnh, bằng hình thức khiển trách. Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhận thấy với cương vị là Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình NN-PTNT tỉnh, ông Hà Văn Trà đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ được giao, để xảy ra sai phạm và bị kỷ luật hành chính trong lĩnh vực được phân công quản lý. Sai phạm của ông Trà vi phạm về những điều Đảng viên không được làm. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 9/3, thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam (ĐKVN), Cục đã phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023 đối với các đơn vị trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam. Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức là 142 theo hình thức xét tuyển. Ngoài ra, Cục Đăng kiểm Việt Nam đang xem xét ký hợp đồng chuyên gia với những cán bộ đăng kiểm đã nghỉ hưu có nhiều kinh nghiệm để nghiên cứu sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật, tập huấn nghiệp vụ đăng kiểm. Mục đích nhằm triển khai các giải pháp hữu hiệu hơn về nâng cao chất lượng công tác đăng kiểm, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng đã và đang thực hiện kế hoạch tập huấn, đánh giá đăng kiểm viên năm 2023. (XEM CHI TIẾT)