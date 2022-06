Bản tin 8H: Đối tượng giết người, cướp tài sản Triệu Quân Sự lại trốn khỏi trại giam

TPO - Triệu Quân Sự, đối tượng giết người, cướp tài sản cực kỳ nguy hiểm đang thụ án tù chung thân tại một trại tạm giam của Bộ Quốc phòng ở Thanh Hóa lại trốn khỏi trại tạm giam.

Theo nguồn tin riêng, khoảng 19h ngày 31/5, các đơn vị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nhận được thông tin về việc Triệu Quân Sự (32 tuổi), quê huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, người đang chấp hành án phạt tù chung thân đã trốn khỏi nơi giam giữ. Triệu Quân Sự đang chấp hành án tù chung thân tại trại giam thuộc Cục điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng ở xã Thành Long, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa.

Lực lượng chức năng cũng đã phát đi thông báo khẩn với nội dung: Khoảng 17h ngày 31/5/2022, đối tượng Triệu Quân Sự đã trốn khỏi trại giam, hiện đang lẩn trốn trong khu dân cư. Triệu Quân Sự là đối tượng từng phạm tội giết người, cướp tài sản, đào ngũ và trốn khỏi nơi giam giữ. Đây là đối tượng cực kỳ nguy hiểm, liều lĩnh, và manh động. Các cơ quan chức năng thông báo để nhân dân biết và cảnh giác.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 658/QĐ-TTg ngày 31/5/2022 bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Liên Hương, Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế (Bộ Y tế) giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế. Bà Nguyễn Thị Liên Hương sinh năm 1973, quê quán tỉnh Hưng Yên. Bà Hương từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế; Cục trưởng Cục Quản lý môi trường, Bộ Y tế.

Ngày 31/5, tại Công an tỉnh Quảng Bình, Bộ Công an đã công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Hữu Hợp giữ chức vụ giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình; điều động Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình, giữ chức vụ Viện trưởng Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an. Tại buổi lễ công bố, Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, chúc mừng tân Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình vừa được bổ nhiệm, đồng thời yêu cầu, cương vị công tác mới là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề, đòi hỏi các cán bộ được điều động, bổ nhiệm phải xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, nhanh chóng nắm bắt công việc, duy trì trật tự, kỷ cương tại các đơn vị. (XEM CHI TIẾT)

Ông Đặng Văn Thuỷ (SN 1970, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang) vừa bị Công an tỉnh này khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Ngày 31/5, Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Đặng Văn Thuỷ - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang để điều tra về hành vi nhận hối lộ. (XEM CHI TIẾT)

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, tối hôm nay (1/6), ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và giông, riêng khu vực Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Cao Bằng cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng 30-60mm, có nơi trên 100mm. Ngoài ra, trong chiều và tối 1/6, ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông; cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 60mm. Mưa giông ở Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 2/6 (thời gian mưa giông tập trung vào chiều và tối).

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, Tây Nguyên và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Trong khi đó, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ. Độ ẩm thấp nhất trong ngày từ 50-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ.

Ông Đàm Quang Hưng, nguyên Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu, bị bắt để điều tra về hành vi nhận tiền của công dân muốn làm sổ đỏ. Công an TP Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Đàm Quang Hưng (nguyên Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Khu công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng) về hành vi “Nhận hối lộ”.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã báo cáo lên Thành ủy Đà Nẵng việc ông Hưng bị tố cáo trực tiếp nhận “quà biếu” là một số tiền lớn từ bà Trần Thị Phương Dung (SN 1974, trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu).