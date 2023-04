Bản tin 8H: Công an TPHCM lên tiếng về tin 'phơi nhiễm HIV vì bị người lạ chích kim tiêm'

TPO - Gần đây, mạng xuất hiện thông tin về 2 vụ việc người dân bị người lạ chích kim tiêm khi đang di chuyển tại Khu đô thị Sala (phường An Lợi Đông, TP Thủ Đức) và phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Bến Nghé, quận 1).

Chiều 27/4, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên cho biết đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Ngô Tùng Châu, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sơn Hòa. Theo Ủy ban Kiểm tra, trong thời gian giữ chức danh chấp hành viên, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Hòa (Phú Yên), ông Ngô Tùng Châu đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm; cố ý vi phạm quy định pháp luật về thi hành án dân sự trong việc khai thác hồ sơ lưu trữ. Lạm dụng nhiệm vụ, quyền hạn, ký ban hành văn bản không đúng thẩm quyền, vi phạm những việc chấp hành viên không được làm và những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến đạo đức công vụ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ chiều tối và đêm 28/4, Bắc Bộ mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to. Khoảng gần sáng và ngày 29/4, một đợt không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó đến một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió đông bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Ngày và đêm 29/4, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời lạnh. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Đông Bắc Bộ phổ biến 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C. Ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày 29/4, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa từ 30-50 mm, có nơi trên 80 mm. Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế từ chiều tối 29-30/4 mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30 mm, có nơi trên 50 mm.

Ngày 27/4 Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 2.958 ca COVID-19, tăng 227 trường hợp so với hôm qua. Hiện còn 85 bệnh nhân nặng với 6 ca thở máy. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.554.875 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 1.062 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.619.813 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 85 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.188 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Trong ngày 26/4 có 20.480 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 266.194.772 liều. (XEM CHI TIẾT)

Công an tỉnh Hà Nam vừa tổ chức lễ công bố hoàn thành thu nhận hồ sơ cấp CCCD cho 100% công dân đủ điều kiện, triển khai các tiện ích từ CCCD gắn chip. Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Tô Anh Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam cho biết: Đến ngày 22/4/2023, Công an tỉnh Hà Nam đã hoàn thành việc thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chip điện tử cho 754.277/754.277 công dân đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh (đạt 100% chỉ tiêu). Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an, biểu dương toàn lực lượng Công an Hà Nam vì là đơn vị cấp tỉnh đầu tiên hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD gắn chíp điện tử cho công dân. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 27/4, Công an tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về điều động cán bộ đối với Thượng tá Bùi Đức Tài - Phó Giám đốc Công an tỉnh, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an. Trước đó, từ tháng 5/2020, Thượng tá Bùi Đức Tài được Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 27/4, lãnh đạo UBND xã Đông Thới (huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) cho biết, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể thiếu tá N.C.N. (Phó trưởng Công an xã Đông Hưng). Trước đó, khoảng 1h15 ngày 27/4, khi tuần tra kiểm soát đảm bảo ANTT – ATGT đường bộ, thuỷ, phương tiện vỏ máy chở thiếu tá N.C.N. và trung uý D.H.Q. (Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - ma tuý) bị chìm ở đoạn sông Bảy Háp (ngã ba đầu kênh Giáo Hổ, giáp với xã Quách Phẩm, huyện Đầm Dơi). Người dân cứu được trung uý Q., còn thiếu tá N. bị mất tích. Đến 17h cùng ngày, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể thiếu tá N.C.N. (XEM CHI TIẾT)