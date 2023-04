Bản tin 8H: Hai phụ nữ tử vong sau vụ va chạm giữa xe bán tải và xe máy

TPO - Hai người phụ nữ cùng đi trên xe máy đã tử vong sau cú va chạm giữa ôtô bán tải và xe máy tại xã ở tỉnh Hoà Bình.

Khoảng 14h30 ngày 23/4, một vụ tai nạn giao thông xảy ra tại đường 12B đoạn qua địa bàn xóm Mến Bôi, xã Kim Lập, huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình. Theo thông tin ban đầu, khi lưu thông hướng dốc Cun đi thị trấn Ba Hàng Đồ, xe bán tải BKS 28C- 065.73 do anh B.H.N. (SN 1988, trú tại xã Mỵ Hoà, huyện Kim Bôi) điều khiển đã va chạm với xe máy BKS 28B1-217.77 di chuyển theo hướng ngược lại. Hậu quả, 2 người đi trên xe máy tử vong tại chỗ, 2 phương tiện bị hư hỏng. Danh tính nạn nhân tử vong được xác định là bà B.T. (SN 1975, trú tại xã Kim Bôi) và bà B.T.N. (SN 1972, trú tại xã Đông Bắc, huyện Kim Bôi).

Sáng 24/4, bà Đinh Thị Thu Hương - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Trà Bồng - cho biết cơ quan chức năng đã phong tỏa khu vực tầng 2 của Phòng GD&ĐT huyện để điều tra nguyên nhân vụ cháy trong đêm. Khoảng 22h đêm 23/4 người dân phát hiện đám cháy lớn trên tầng 2 của Phòng GĐ&ĐT huyện Trà Bồng. Khoảng một giờ sau, đám cháy được khống chế. Vụ cháy gây hư hại hoàn toàn nhiều tài liệu chuyên môn, máy móc trong 2 phòng chức năng của Phòng GD&ĐT huyện Trà Bồng. Theo bà Đinh Thị Thu Hương, vụ cháy xuất phát từ phòng tiểu học rồi lan sang phòng bên cạnh. Nguyên nhân vụ cháy có thể do chập điện.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 24/4, từ Quảng Nam đến Phú Yên và Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ. Sáng 24/4, vùng núi Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa từ 10-30 mm, có nơi trên 50 mm. Từ chiều cùng ngày, Bắc Bộ mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to với lượng mưa 20-40 mm/24h, có nơi trên 70 mm/24h. Khoảng đêm 24/4, một bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sau đó đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Nam Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40-65%.

Theo thông tin từ Viện Vật lý địa cầu (Viện Hàn lâm KH-CN Việt Nam), vào hồi 12 giờ 08 phút 42 giây (giờ GMT) ngày 23/4/2023 tức 19 giờ 08 phút 42 giây (giờ Hà Nội) ngày 23/4/2023, một trận động đất có độ lớn 3.1 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.866 độ vĩ Bắc, 108.235 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.0 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 0. Đây là trận động đất thứ 2 trong tối 23.4 tại Kon Tum được Viện Vật lý địa cầu thông tin. Vào hồi 12 giờ 06 phút 08 giây (giờ GMT) ngày 23/4/2023, tức 19 giờ 06 phút 08 giây (giờ Hà Nội) ngày 23/4/2023, một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.816 độ vĩ Bắc, 108.302 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.0 km. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 0.

Ngày 23/4, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 1.717 ca COVID-19, giảm 620 trường hợp so với hôm qua. Hiện còn 61 bệnh nhân nặng đang điều trị. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.544.777 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 367 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.617.092 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.187 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Trong ngày 22/4 có 1.008 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 266.144.129 liều. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 23/4, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, dẫn đầu đoàn công tác đã đến viếng thiếu tá Nguyễn Xuân Hào (cán bộ Đội CSGT Công an huyện Đức Hòa), người đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ bắt giữ tội phạm ma túy. Tại đây, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc truy thăng cấp bậc hàm từ thiếu tá lên trung tá đối với ông Nguyễn Xuân Hào; đồng thời trao số tiền 100 triệu đồng trích ra từ quỹ "Nghĩa tình đồng đội CAND" cho người thân trung tá Hào. (XEM CHI TIẾT)

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ký ban hành quyết định phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch đối với người quản lý Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long năm 2023. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch năm 2023 đối với người quản lý Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long là hơn 2,8 tỷ đồng. Theo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long đạt doanh thu hơn 5.200 tỷ đồng, tăng hơn 1.700 tỷ đồng so với năm 2021. (XEM CHI TIẾT)