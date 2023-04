Bản tin 8H: Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký quyết định về nhân sự

TPO - Theo Quyết định do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký, bà Đào Hồng Lan - Bộ trưởng Bộ Y tế, làm Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện thay bà Nguyễn Thị Kim Tiến.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 19/4/2023 thay đổi thành viên Ban chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện. Theo Quyết định, bà Đào Hồng Lan - Bộ trưởng Bộ Y tế, làm Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện thay bà Nguyễn Thị Kim Tiến. Bà Bùi Thị Hoà - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, làm Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện thay bà Nguyễn Thị Xuân Thu. Ông Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế, làm Phó Trưởng ban Ban chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện thay ông Nguyễn Viết Tiến.

Chiều 19/4, thông tin từ chính quyền xã Nghĩa Hành, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An cho biết một người dân trên địa bàn được phát hiện tử vong dưới giếng nước. Trước đó, vào sáng sớm cùng ngày, bà T. (trú xã Nghĩa Hành) thức dậy nhưng không thấy con trai H.S.H. (18 tuổi, đang học lớp 12) nên lo lắng gọi người thân đi tìm. Thấy điện thoại con trai ở bên cạnh giếng, chồng bà T. nhảy xuống tìm kiếm và phát hiện H. ở dưới nước. Khi đưa lên khỏi giếng, nam sinh lớp 12 đã tử vong. Hiện, cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân cái chết.

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền nội dung “dịch bệnh đang lây lan nguy hiểm lắm, cập nhật các điểm nóng tại Thành phố Hồ Chí Minh” kèm theo đó là 12 địa điểm được cho là "điểm nóng" của dịch COVID-19 như: Bệnh viện Quân y 7A, siêu thị Bách hóa xanh ở quận 5, chùa Văn Thánh, Phòng tập gym 131 Triệu Quang Phục-quận 5, ngân hàng Shinhan quận Tân Bình… Cùng với đó, thông tin cũng khẳng định “Bệnh viện Nhiệt đới 140 ca bệnh, biến chủng mới." Những thông tin lan truyền rộng rãi khiến nhiều người dân hoang mang, lo lắng. Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết đây là thông tin không đúng sự thật. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới là bệnh viện tuyến cuối điều trị người nhiễm COVID-19 nặng, nguy kịch tại TP Hồ Chí Minh nhưng hiện chỉ tiếp nhận điều trị 12 ca, chủ yếu là người lớn tuổi có bệnh nền.

Khoảng 17h30 ngày 19/4, nhận được tin báo tại cầu Ái Nghĩa (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) có một phụ nữ nhảy cầu tự tử, đại úy Nguyễn Phước Đạt, cán bộ Công an thị trấn Ái Nghĩa nhanh chóng có mặt tại hiện trường để ứng cứu. Đại uý Đạt lao mình xuống sông Vu Gia cứu vớt, sau đó dìu người phụ nữ vào bờ an toàn, rồi tiến hành sơ cấp cứu. Người nhảy cầu là chị Lê Thị Cẩm U. (SN 1983, tạm trú thị trấn Ái Nghĩa). Ban đầu, cơ quan chức năng xác định chị U. nghĩ quẩn do buồn chuyện nợ nần. Hiện vụ việc được Công an thị trấn Ái Nghĩa tiếp tục xác minh, làm rõ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên duy trì hình thái thời tiết nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 30-55%. Phía Đông Bắc Bộ từ 21/4 có nắng nóng, ngày 22/4 nắng nóng diện rộng. Nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt ở phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên khả năng kéo dài đến khoảng 23/4. Từ 24/4, nắng nóng ở các khu vực này dịu dần. Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa ra văn bản về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4-1/5. Theo đó, các xe tải từ 4 trục trở lên (trừ xe chở xăng dầu, xe chở hàng hóa cứu trợ, xe bưu chính, xe ưu tiên) không được đi trên quốc lộ 4D đoạn thành phố Lào Cai đi thị xã Sa Pa và ngược lại trong thời gian: 13h-21h ngày 28/4; từ 8h đến 21h các ngày 29/4-2/5 và 8h-16h ngày 3/5. Lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai đồng thời yêu cầu đơn vị vận tải nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ vận tải hành khách, đáp ứng tối đa nhu cầu để người dân đi lại an toàn thuận tiện.

Ngày 19/4, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 2.159 ca mắc COVID-19, tăng 637 trường hợp sau 24 giờ. Đây là ngày có số ca mắc cao kỷ lục tại nước ta trong gần 1 năm qua. Hiện còn 111 bệnh nhân nặng đang điều trị, tăng 9 ca so với hôm qua. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.535.787 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 209 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.615.742 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Trong ngày 18/4 có 12.888 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 266.109.701 liều. (XEM CHI TIẾT)