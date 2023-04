Bản tin 8H: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về công tác cán bộ

TPO - Đại tá Lê Văn Tú được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3. Đại tá Nguyễn Thái Dương được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 vừa tổ chức Hội nghị bàn giao chức vụ Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng. Thực hiện quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về công tác cán bộ, Đại tá Lê Văn Tú, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và Đại tá Nguyễn Thái Dương, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4.

Ngày 22/4, bà Nguyễn Thị Phương - Phó Chủ tịch UBND huyện Hà Quảng (Cao Bằng), xác nhận việc một nhóm nữ sinh lớp 9 Trường THCS Thượng Thôn tử vong khi rủ nhau đi tắm suối ở Bản Bó, xã Ngọc Đào, huyện Hà Quảng. Theo thông tin ban đầu, sự việc diễn ra vào khoảng 15h chiều 21/4. Danh tính các nạn nhân là L.T.D., L.T.P., S.T.L. (đều ở xã Thượng Thôn). Sau khi nhận được thông tin, chính quyền cùng các lực lượng chức năng đã tới hiện trường, đưa thi thể 3 nạn nhân lên bờ. Đến tối 21/4, gia đình 3 học sinh xấu số đã nhận thi thể và đưa về an táng.

Tối 22/4, ông Nguyễn Đức Hậu - Chủ tịch UBND xã Ba Động, huyện Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) - cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lật xe chở gỗ keo khiến 6 người bị thương. Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h20 cùng ngày, ôtô tải mang biển số 76C-065... (chưa rõ tài xế điều khiển), kéo theo sơmi rơmooc biển số 15R-103... chở gỗ keo đi hướng Ba Tơ - cảng Dung Quất. Khi đi đến Km 23+300 Quốc lộ 24 đoạn qua thôn Suối Loa, xã Ba Động, xe bất ngờ bị lật. Gỗ keo từ trên xe đổ ra đường, lao vào nhà dân đang tổ chức tiệc sinh nhật ven đường. Hậu quả vụ tai nạn khiến 6 người bị thương (2 thai phụ và 3 trẻ em), trong đó 4 trường hợp nhập viện trong tình trạng bị đa chấn thương nặng. Vụ tai nạn cũng khiến 1 ôtô và 6 mô tô đang dừng, đỗ ven đường bị hư hỏng nặng. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, tài xế xe tải đã rời khỏi hiện trường.

Ngày 22/4, ông Hà Thanh Hùng, Chủ tịch UBND phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết, phường vừa có văn bản báo cáo cơ quan thẩm quyền về vụ nổ cục nóng điều hòa khiến 2 người thương vong. Theo ông Hùng, vụ tai nạn lao động xảy ra khoảng 15h20 ngày 20/4, tại khu vui chơi Sóc Nhím, thuộc khu đô thị Nam Đầm Vạc (phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên). Cơ quan chức năng xác định chị Đặng Thị Phương (SN 1995, chủ nhà) gọi thợ đến sửa chữa điều hòa ở khu vui chơi Sóc Nhím vào chiều 20/4. Trong quá trình bơm, sửa gas điều hòa trần nhà thì bị nổ khí gas. Vụ tai nạn khiến anh Khuất Quang Hiệu (SN 1995, trú tại xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) là thợ sửa chữa điều hòa tử vong, anh Phùng Trọng Bách (SN 1983, cũng trú ở xã Vĩnh Ninh, cùng sửa chữa điều hòa) bị thương.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hôm nay (23/4), khu vực Tây Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 40 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 35-50%. Khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên và Nam Bộ hôm nay có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-65%. Dự báo từ ngày mai (24/4), nắng nóng giảm nhiệt ở Tây Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Từ 25/4, khu vực Tây Bắc có mưa dông. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 22/4, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 2.337 ca COVID-19, giảm 137 ca so với hôm trước đó. Hiện có 123 bệnh nhân nặng, trong đó 24 trường hợp phải thở máy xâm lấn. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.543.059 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 532 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.616.725 ca. Trong ngày ghi nhận 1 ca tử vong tại: Hà Nội. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.187 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Trong ngày 21/4 có 14.642 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 266.142.934 liều. (XEM CHI TIẾT)