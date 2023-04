Bản tin 8H: Miễn nhiệm 1 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

TPO - Ông Nguyễn Tấn Chân bị miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên sau khi bị kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng và chính quyền.

Tại kỳ họp thứ 15 về chuyên đề ngày 21/4, HĐND tỉnh Phú Yên đã tiến hành thủ tục miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên đối với ông Nguyễn Tấn Chân. Theo đó, 46/46 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Yên đã thống nhất miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Yên đối với ông Nguyễn Tấn Chân. Trước đó vào đầu tháng 3, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Chân. Cuối tháng 12/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Yên đã quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Chân. Ông Chân đã ký quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, phê duyệt phương án tái định cư, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân không đúng quy định của pháp luật về đất đai.

Ngày 21/4, HĐND huyện Bạch Long Vĩ (thành phố Hải Phòng) khóa VI nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 7 (Kỳ họp chuyên đề), kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND huyện. HĐND huyện Bạch Long Vĩ (TP Hải Phòng) đã biểu quyết thông qua các Tờ trình, Nghị quyết của HĐND huyện về miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND huyện và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện đối với ông Trần Quang Tường do được điều động về công tác tại Hội Nông dân thành phố. Các đại biểu cũng đã tiến hành bỏ phiếu với kết quả thống nhất cao kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND huyện khóa VI (nhiệm kỳ 2021 - 2026) đối với ông Đào Minh Đông, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 22/4, Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên duy trì hình thái thời tiết nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Nam Bộ nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Ngày 24/4, nắng nóng dịu dần ở Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên. Nắng nóng ở Nam Bộ khả năng kéo dài.

Bộ Y tế cho biết ngày 21/4 Việt Nam ghi nhận 2.500 ca mắc COVID-19, tăng 13 trường hợp so với hôm qua. Hiện có 120 bệnh nhân nặng đang được điều trị, tăng 11 ca sau 24 giờ; 20 bệnh nhân phải thở máy. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.540.722 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 206 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.616.193 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Trong ngày 20/4 có 14.259 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 266.128.292 liều. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 21/4, Công an huyện Đức Hoà cho biết, khoảng 16h cùng ngày, khi phát hiện tài xế điều khiển ô tô 7 chỗ biển số 49C. 296.01 nghi chở ma tuý, lưu thông từ hướng thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa về huyện Hóc Môn (TPHCM), tổ CSGT thuộc Công an huyện Đức Hòa phối hợp với cảnh sát kinh tế huyện này chặn xe kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế tăng tốc đâm thẳng vào tổ CSGT đang làm nhiệm vụ khiến Thiếu tá N.T.H. chấn thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu. Tiếp đó, chiếc xe tiếp tục lao vào tông 2 người đi đường (chưa rõ danh tính) gây tử vong, sau đó xe lật ngang. Tài xế khoá xe cố thủ bên trong buộc lực lượng chức năng phải đập cửa, khống chế nghi phạm đưa ra ngoài. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 21/4, một lãnh đạo Công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết, hiện đơn vị này đang hoàn tất hồ sơ để xử lý nam thanh niên Lương Xuân Q. (16 tuổi, trú xã Thanh Tùng, Thanh Chương, Nghệ An). Tại cơ quan công an, Q. đã khai nhận việc mình lái xe của khách ra khỏi gara rửa xe số 56 Nguyễn Du (TP. Vinh). Nguyên nhân là do Q. hiếu kỳ, đam mê lái xe nên đã lên xe để chạy thử. Quá trình lái xe, Q. gây tai nạn khiến xe hư hỏng rồi bỏ xe lại tại một bãi rác. Trước đó, chiều tối 15/4, một vị khách lái xe bán tải đến gara rửa xe. Sáng 16/4, người này đến nhận xe thì không thấy đâu, sau đó mới phát hiện chiếc xe bị bỏ lại tại bãi rác ở khối 3, phường Trung Đô (TP. Vinh) trong tình trạng đã hư hỏng nhiều bộ phận. (XEM CHI TIẾT)