Bản tin 8H: Kiểm điểm trách nhiệm chín cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai

TPO - Ngày 5/5 tới, Đồng Nai tổ chức họp kiểm điểm trách nhiệm của chín cựu lãnh đạo tỉnh qua nhiều thời kỳ, kéo dài từ năm 2009 - 2018, liên quan tới công tác sử dụng đất và tình hình triển khai một số dự án, công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản.

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành kế hoạch tổ chức kiểm điểm trách nhiệm liên quan đến kết luận của Thanh tra Chính Phủ (Kết luận 1739) về việc chấp hành pháp luật trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; công tác quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng; công tác quản lý hoạt động khai thác cát trên địa bàn Đồng Nai. Đối với công tác sử dụng đất và tình hình triển khai một số dự án, công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản, Đồng Nai sẽ kiểm điểm trách nhiệm của chín cựu lãnh đạo tỉnh qua nhiều thời kỳ, kéo dài từ năm 2009 - 2018, gồm các ông: Võ Văn Một, Đinh Quốc Thái, Ao Văn Thinh, Võ Văn Chánh, Trần Minh Phúc, Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Phú Cường, Trần Văn Vĩnh và bà Phan Thị Mỹ Thanh. Dự kiến ngày 5/5, UBND tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức họp kiểm điểm trách nhiệm liên quan đến Kết luận 1739.

Tối 24/4, Cục Đăng kiểm Việt Nam tổ chức kỳ kiểm tra, đánh giá, cấp Giấy chứng nhận đăng kiểm viên xe cơ giới bậc thường và bậc cao tại Trung tâm Đăng kiểm 29.03V (phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội). Đợt kiểm tra có 14 học viên đến từ các tỉnh phía Bắc. Người dự tuyển bắt buộc phải học đại học ngành kỹ thuật, cơ khí, ôtô và trải qua tập huấn tối thiểu 12 tháng, đồng thời có xác nhận thực tập đạt số lượng xe theo yêu cầu. Đăng kiểm viên bậc cao phải có 36 tháng kinh nghiệm. Tiếp theo kỳ thi này, Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ tổ chức các đợt đánh giá đăng kiểm viên xe cơ giới diễn ra vào tháng 5, 6, 10, 11, 12. Ngoài ra, một số đợt đánh giá đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao diễn ra vào tháng 6 và tháng 9. Tất cả hoạt động đánh giá sẽ diễn ra tại Hà Nội và TPHCM.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 25/4, Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát, vùng núi phía Bắc trời chuyển lạnh, có nơi chuyển rét sau khi không khí lạnh tràn về. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Đông Bắc Bộ phổ biến 20-23 độ C, vùng núi phía Bắc phổ biến 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to với lượng mưa 20-40 mm/24h, có nơi trên 70 mm/24h. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30 mm/24h, có nơi trên 70 mm/24h. Nam Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40-65%. Tây Nguyên nắng nóng cục bộ.

Ngày 24/4, Bộ Y tế thông tin, Việt Nam ghi nhận 1.907 ca COVID-19, tăng 190 trường hợp so với hôm trước đó. Hiện có 101 bệnh nhân nặng. Hôm nay ghi nhận 25 ca thở máy, tăng hơn 4 lần so với 24 giờ trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.546.685 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 227 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.617.319 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.187 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Trong ngày 23/4 có 282 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 266.144.411 liều. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 24/4, tại Công an tỉnh Bình Dương, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về điều động, bổ nhiệm đại tá Tạ Văn Đẹp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh làm Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, quyết định có hiệu lực từ ngày 1/5. Đồng thời, thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc, điều động đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Học viện An ninh nhân dân. (XEM CHI TIẾT)

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với anh T.V.T (Nam Định) vì hành vi điều khiển dụng cụ, phương tiện vi phạm khoảng cách an toàn phóng điện theo cấp điện áp. Theo đó, anh T. bị xử phạt 65 triệu đồng và bị áp dụng hình phạt bổ sung, phải nộp một khoản tiền hơn 1,4 tỷ đồng - tương đương giá trị chiếc xe cẩu - phương tiện gây sự cố. Trước đó, chiều 19/4, trong quá trình cẩu cục bê tông đối trọng tại bãi tập kết vật liệu nằm trong hành lang lưới điện cao áp trên địa bàn phường Xuân Phương (Nam Từ Liêm, Hà Nội), anh T. đã để dây đầu cẩu vi phạm khoảng cách an toàn, gây sự cố cho tuyến đường dây trạm 110 kV Cầu Diễn đến trạm 110 kV Bắc An Khánh. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 24/4, Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ. Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đã quyết định cho Bí thư Thành ủy Biên Hòa Võ Văn Chánh được thôi việc theo nguyện vọng, kể từ ngày 1/5/2023 và được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội đến ngày 1/1/2024, được hưởng chế độ hưu trí theo quy định. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai giao Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Biên Hòa Huỳnh Tấn Đạt phụ trách điều hành hoạt động của Đảng bộ TP.Biên Hòa kể từ ngày 1/5/2023 cho đến khi kiện toàn nhân sự giữ chức Bí thư Thành ủy Biên Hòa. (XEM CHI TIẾT)