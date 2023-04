Bản tin 8H: Bổ nhiệm chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ

TPO - Thượng tá Huỳnh Văn Hung, nguyên Sư Đoàn trưởng Sư Đoàn 4, thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 9, được bổ nhiệm giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ.

Chiều 26/4, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố. Theo đó, Thượng tá Huỳnh Văn Hung, nguyên Sư Đoàn trưởng Sư Đoàn 4, thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 9, được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bổ nhiệm giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ. Tại hội nghị, Đại tá Huỳnh Văn Phương, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Thượng tá Huỳnh Văn Hung, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ đã ký biên bản bàn giao nhiệm vụ.

Ngày 26/4, một lãnh đạo UBND xã Nam Phú (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn khiến một người đàn ông tử vong. Khoảng 9h50 ngày 26/4, tại cửa sông Ba Lạt, địa phận xã Nam Phú, phát hiện thuyền nhỏ neo vào tàu TB90095 bị tuột dây trôi theo dòng nước, anh Bùi Anh Văn (48 tuổi, trú tại thôn Việt Thắng, xã Nam Thanh, huyện Tiền Hải) nhảy xuống nước nhằm kéo thuyền về thì không may bị đuối nước mất tích. Đến khoảng 14h30 cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể của anh Văn chìm cách tàu khoảng 100 m.

Ngày 26/4, lãnh đạo Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cho biết, thủ quỹ của đơn vị là chị Trần Thị Kim Liên (43 tuổi, trú tại phường Đồng Phú, TP Đồng Hới) vừa bị hai người lạ mặt vào hành hung tại phòng làm việc. Thông tin ban đầu, vào khoảng 8h45 ngày 24/4, chị Liên đang làm việc tại trung tâm thì bất ngờ bị một đôi nam nữ lạ mặt đi taxi đến hành hung ngay tại phòng. Sau khi bị đánh, chị Liên bị thương nặng ở vùng đỉnh đầu và được các cán bộ, giáo viên trong trung tâm đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa TP Đồng Hới. Hai đối tượng lạ mặt trước đó đã rời khỏi hiện trường. Nạn nhân cho biết không mâu thuẫn với ai, sẽ làm đơn trình báo các cơ quan chức năng về vụ việc và tiến hành giám định thương tật để gửi cơ quan công an xử lý những kẻ hành hung.

Chiều 26/4, ông Huỳnh Văn Hùng - Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà - ký công văn yêu cầu các đơn vị kiểm tra, xử lý các nội dung phản ánh về quán Mirko (số 100 đường Nguyễn Hữu An, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) bán ly cà phê với giá 100 nghìn đồng. Trước đó, ngày 25/4, mạng xã hội đăng tải bài viết kèm hình ảnh hóa đơn tính tiền của quán Mirko. Trong đó cho thấy khách uống 3 ly cà phê muối và 1 ly cà phê dừa lắc với giá mỗi ly quán này thu 100 nghìn đồng, tổng 4 ly là 400 nghìn đồng. Cư dân mạng cho rằng dù quán có địa điểm check in nhưng thu với giá như thế này thì quá cao, sẽ làm mất đi hình ảnh thành phố du lịch.

Chiều ngày 26/4, đồng chí Nguyễn Hữu Cảnh, Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp, Thanh tra VKSND tối cao, đã công bố các quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao về việc bổ nhiệm các chức danh tư pháp, gồm: bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Thắng, Kiểm sát viên sơ cấp thuộc Thanh tra VKSND tối cao giữ chức danh Kiểm sát viên trung cấp; bà Trần Thu Hằng, Kiểm sát viên trung cấp thuộc Thanh tra VKSND tối cao giữ chức danh Kiểm tra viên cao cấp; bà Trần Kim Quy, Kiểm sát viên trung cấp, Phó Trưởng phòng thuộc Thanh tra VKSND tối cao giữ chức danh Kiểm tra viên cao cấp; bà Trần Thị Lan, Kiểm sát viên sơ cấp, Phó Trưởng phòng thuộc Thanh tra VKSND tối cao giữ chức danh Kiểm tra viên chính; bà Ngô Thị Thương, Kiểm sát viên sơ cấp thuộc Thanh tra VKSND tối cao giữ chức danh Kiểm tra viên chính. Các quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15/4/2023.

Bộ Nội vụ vừa có tờ trình về việc ban hành Nghị định của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang gửi Bộ Tư pháp thẩm định. Theo đó, dự thảo quy định về mức lương cơ sở điều chỉnh từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,8 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7/2023 (tăng thêm 20,8%). Mức lương cơ sở dùng làm căn cứ tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí; tính các khoản trích và các chế độ, chính sách được chi trả từ ngân sách nhà nước theo mức lương cơ sở.

Ngày 26/4, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 2.731 ca COVID-19, tăng 230 trường hợp so với hôm trước đó. Đây là ngày thứ 2 liên tiếp số ca mắc mới lập kỉ lục tăng cao nhất trong khoảng nửa năm qua tại nước ta. Hiện có 123 bệnh nhân nặng đang điều trị. Trong đó có 24 trường hợp phải thở máy, tăng 4 bệnh nhân sau 24 giờ. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.551.917 ca mắc. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 613 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.618.751 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.188 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Trong ngày 25/4 có 5.561 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 266.174.292 liều. (XEM CHI TIẾT)