Bản tin 8H: Bồi thường Vành đai 3 TP.HCM cao nhất hơn 73 triệu đồng/m2

UBND TP.HCM vừa có quyết định phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp thuộc dự án Vành đai 3 TP.HCM. Dự án đi qua 4 địa phương gồm TP Thủ Đức, huyện Củ Chi, huyện Bình Chánh, huyện Hóc Môn. Diện tích đất chiếm dụng 397,3ha, số hộ bị ảnh hưởng khoảng 1.670 trường hợp. Theo quyết định của UBND TP.HCM, TP Thủ Đức là địa phương có mức giá bồi thường cao nhất. Với đất ở tại đô thị, giá đất đền bù gần 73,4 triệu đồng/m2 đường Nguyễn Duy Trinh (phường Trường Thạnh); đường Nguyễn Xiển (phường Trường Thạnh, Long Bình) với xấp xỉ 70 triệu đồng/m2; thấp nhất là gần 22 triệu đồng/m2. Dự kiến từ tuần này các địa phương bắt đầu chi trả tiền bồi thường, đến ngày 15/6 sẽ bàn giao 70-85% tổng diện tích mặt bằng để khởi công dự án.

Ngày 25/4, Công an huyện Hòa Bình trao giấy khen đột xuất và tiền thưởng của Chủ tịch UBND huyện cho anh Nguyễn Trường An (45 tuổi, ngụ thị trấn Hòa Bình), tài xế xe buýt của Hợp tác xã Đại Thắng II, vì có thành tích gương người tốt, việc tốt. Trước đó, sau khi kết thúc hành trình đưa đón khách về trạm xe buýt Láng Trâm (thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu), anh An nhặt được túi xách có 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, một lắc đeo tay vàng khoảng 2 lượng, hơn 18 triệu đồng. Ước tính tổng giá trị tài sản khách để quên khoảng 130 triệu đồng. Sau đó, cơ quan chức năng xác định túi xách của ông N.V.B. (75 tuổi, ngụ huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau) và trao lại tài sản.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 26/4, Đông Bắc Bộ trời lạnh, vùng núi phía Bắc trời rét, Bắc Trung Bộ trời mát. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Đông Bắc Bộ phổ biến 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30 mm/24h, có nơi trên 70 mm/24h. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có thể gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Nam Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40-65%. Tây Nguyên nắng nóng cục bộ.

Ngày 25/4, UBND tỉnh Quảng Nam có công văn giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở ngành, địa phương liên quan xem xét, tham mưu UBND tỉnh nội dung đề nghị của UBND huyện Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam) về việc xin xây Thiền viện Trúc Lâm. Theo đó, Thiền Viện Trúc Lâm Từ Giác (thôn Ea Wi, xã Ea Yông, huyện Krông Păk, Đắk Lắk) có nguyện vọng xin được khảo sát tại huyện Bắc Trà My để xây dựng Thiền viện Trúc Lâm, dự kiến quy mô xây dựng khoảng 50 ha. UBND huyện Bắc Trà My cho hay việc khảo sát, xây dựng Thiền viện Trúc Lâm trên địa bàn là công trình tôn giáo, có quy mô tương đối lớn nên huyện Bắc Trà My báo cáo, đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam xem xét, cho ý kiến.

Ngày 25/4 Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 2.501 ca COVID-19, cao nhất trong vòng hơn nửa năm qua. Đáng chú ý hiện có 145 bệnh nhân nặng, tăng 44 ca sau 24 giờ. Hiện có 20 trường hợp thở máy hỗ trợ. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.549.186 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 819 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.618.138 ca. Trong ngày ghi nhận 1 ca tử vong tại: Nam Định. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.188 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Trong ngày 24/4 có 7.886 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 266.152.495 liều. (XEM CHI TIẾT)

Những ngày qua, hình ảnh chiếc xe máy SH mang biển số 64-C1-222.22 được lan truyền gây xôn xao cộng đồng mạng. Chiều 25/4, Thượng tá Nguyễn Văn Dũng, Phó Trưởng Công an thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long cho biết, chiếc SH mang biển số 64-C1-222.22 nói trên do anh N.T.Đ (ngụ phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) đứng tên. Chiếc xe này trước đó mang biển số tỉnh Tiền Giang (63-B1-163.18), được đăng ký vào ngày 10/10/2022, sau đó chuyển cho anh Đ và được cấp lại biển số vào ngày 14/2/2023 với biển số “ngũ quý 2” như trên. (XEM CHI TIẾT)

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng và quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm Trưởng ban Chỉ đạo. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà làm Phó trưởng ban. Thành viên Ban Chỉ đạo gồm đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Theo quyết định, Ban Chỉ đạo là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng tham mưu, giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo việc xây dựng, tổ chức triển khai vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. (XEM CHI TIẾT)