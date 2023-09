Bản tin 8H: Cán bộ CSGT bị đuổi đánh, ném đá trong chợ

TPO - Bị đuổi đánh, ném đá trong chợ, cán bộ CSGT buộc phải rút súng công vụ (đạn nhựa) và bắn chỉ thiên 2 phát lên trời để trấn áp lại nhóm người hung hãn nhưng không hiệu quả.

Ngày 25/9, Công an huyện Yên Minh (tỉnh Hà Giang) cho biết, đơn vị này đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm người có hành vi đuổi đánh, ném đá vào một cán bộ CSGT trong lúc làm nhiệm vụ. Vụ việc được cho là xảy ra vào sáng 24/9 tại khu vực chợ ở xã Mậu Duệ. Thời điểm đó, 2 cán bộ CSGT của tổ công tác phát hiện 2 trường hợp đi xe máy không đội mũ bảo hiểm nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Người đi xe máy không tuân thủ mà bỏ chạy vào chợ, rồi vào một số gian hàng của các tiểu thương. Hai đối tượng này còn hô hào người thân trong chợ đuổi, đánh một cán bộ CSGT. Để tự vệ, cán bộ này đã phải rút súng công vụ (đạn nhựa) và bắn chỉ thiên 2 phát lên trời để trấn áp lại nhóm người, song đoàn người hung hãn vẫn đuổi theo để tấn công. Cán bộ CSGT chạy vào nhà dân mới thoát được sự đuổi, đánh của nhóm người nêu trên. Theo lãnh đạo Công an huyện Yên Minh, hiện đã xác định được 6 đối tượng liên quan tới hành vi chống người thi hành công vụ.

Ngày 25/9, Công an thị xã Sa Pa (Lào Cai) đã ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với anh D.T.N, (SN 1994, trú tại tổ 30, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai) về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân" trên mạng xã hội TikTok. Trước đó, ngày 23/9, Công an thị xã Sa Pa phát hiện tài khoản Tiktok có tên "T.O.S.P" của anh D.T.N đăng tải một video với nội dung xúc phạm lực lượng CSGT, Công an thị xã Sa Pa và chia sẻ một số nội dung sai sự thật về thị xã Sa Pa. Hiện, anh D.T.N đã gỡ bỏ nội dung đăng tải, đồng thời cam kết sẽ đăng tải công khai video xin lỗi và đính chính lên tài khoản TikTok.

Ngày 25/9, Sở Y tế Cao Bằng cho biết ghi nhận 30 học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú và Trung học Cơ sở Cốc Pàng, huyện Bảo Lạc, xuất hiện triệu chứng ngộ độc sau khi uống một loại nước ngọt. Theo đó, tối 21/9, Trạm y tế xã Cốc Pàng tiếp nhận 8 học sinh với các triệu chứng ngộ độc như: Đau đầu, đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy. Trước đó, những học sinh trên mua nước ngọt đóng trong chai dung tích 245 ml, không rõ nguồn gốc, nhãn ghi chữ nước ngoài, ở trước cổng trường. 20 phút sau uống loại nước trên, các em đều có có biểu hiện ngộ độc. Sáng 22/9, 22 học sinh khác cũng có triệu chứng tương tự sau khi uống loại nước ngọt trên. UBND huyện Bảo Lạc đã chỉ đạo lấy mẫu thực phẩm đi xét nghiệm; tiến hành kiểm tra, thu hồi các sản phẩm có liên quan.

Ngày 22/9, Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận một bệnh nhân nam, 25 tuổi (địa chỉ thường trú tại xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai; tạm trú tại TP HCM) có kết quả xét nghiệm dương tính với virus đậu mùa khỉ. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) tiến hành điều tra tiền sử đi lại, lập danh sách gồm 8 người tiếp xúc gần với bệnh nhân. Trong 8 người này có 1 người là bạn của bệnh nhân hiện cư trú tại tỉnh Bình Dương. Người này hiện đã có kết quả xét nghiệm dương tính với đậu mùa khỉ. Những người tiếp xúc gần nơi cư trú tại của ca bệnh tại TP HCM hiện sức khỏe ổn định, không xuất hiện triệu chứng bất thường. Tính đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 4 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ.

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong tuần vừa qua (từ ngày 15 đến 22/9), trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 2.404 ca mắc sốt xuất huyết. Theo Sở Y tế Hà Nội, số người mắc sốt xuất huyết ở Hà Nội cộng dồn từ đầu năm đến nay là 12.776 ca, 3 trường hợp tử vong. Bệnh nhân sốt xuất huyết phân bố tại 30/30 quận, huyện, thị xã; 547/579 xã, phường, thị trấn. Số người mắc sốt xuất huyết tập trung nhiều: Hoàng Mai, Thạch Thất, Thanh Trì... Tổng số ổ dịch, theo ghi nhận của cơ quan y tế Hà Nội là 870. Hiện còn 257 ổ dịch đang hoạt động tại 26 quận, huyện, thị xã, trong đó một số ổ dịch ghi nhận nhiều bệnh nhân như: Thạch Thất, Thanh Oai...

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 26 - 27/9, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 350mm. Quảng Trị đến Quảng Ngãi từ 100-200mm, có nơi trên 200mm; Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ từ 50-80mm, có nơi trên 100mm. Ngoài ra, trong ngày và đêm 26/9, ở khu vực ven biển và đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm. Cảnh báo mưa lớn ở khu vực Thanh Hóa đến Quảng Bình có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 28/9 với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 200mm.

Chiều 25/9, HĐND thành phố Thanh Hóa khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 10 để xem xét, quyết nghị một số nội dung quan trọng về công tác cán bộ và đầu tư công. Tại kỳ họp, HĐND TP Thanh Hóa đã thực hiện quy trình cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trịnh Huy Triều; cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Hoàng Thị Hồng. HĐND TP Thanh Hóa cũng tiến hành quy trình bầu Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Trần Anh Chung, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%. (XEM CHI TIẾT)