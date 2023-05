Bản tin 8H: Bộ Ngoại giao trao quyết định bổ nhiệm nhân sự

TPO - Bộ Ngoại giao vừa tổ chức lễ trao quyết định tiếp nhận, điều động và bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo cấp Vụ của Bộ Ngoại giao.

Ngày 24/5, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trao quyết định tiếp nhận, điều động và bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo cấp Vụ của Bộ Ngoại giao. Cụ thể, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trao quyết định điều động và bổ nhiệm lại ông Nguyễn Hải Lưu, giữ chức Phó Vụ trưởng, Vụ Chính sách đối ngoại. Trao quyết định tiếp nhận và điều động ông Lê Việt Hoàng, nguyên Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil, kết thúc nhiệm kỳ về nước, giữ chức Phó Cục trưởng, Cục Cơ yếu - Công nghệ thông tin.

Sáng 24/5, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy BĐBP tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quyết định công nhận Phó Bí thư Đảng ủy BĐBP tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho Đại tá Phan Thăng Long - Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh.

Ngày 24/5, Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức hội nghị với Chủ đầu tư các dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp. Theo thông tin cập nhật đến ngày 24/5, đã có 37/85 dự án năng lượng tái tạo chưa có giá gửi hồ sơ cho Công ty Mua bán điện thuộc EVN (EVNEPTC). Đối với 48 dự án còn lại chưa gửi hồ sơ, EVNEPTC cũng đã có văn bản đề nghị các Chủ đầu tư tiếp tục gửi, cung cấp các hồ sơ tài liệu dự án. Trong số 37 dự án đã gửi hồ sơ, EVN đã nhận được đề nghị áp dụng giá tạm của 24 dự án. Hai bên đã họp và thống nhất giá mua điện tạm (chưa bao gồm thuế VAT) bằng 50% giá trần của khung giá phát điện; giá mua điện chính thức và việc quyết toán tiền điện sẽ thực hiện theo hướng dẫn/quyết định của cấp có thẩm quyền.

Theo thống kê, toàn ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã giải quyết hưởng mới trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng và một lần cho trên 8.100 người lao động trong năm 2022 và gần 1.700 người lao động trong 3 tháng đầu năm 2023. Ngoài việc chi trả chế độ cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng năm còn dành nguồn thu để chi hỗ trợ cho các hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; chi hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Năm 2022, tổng số tiền chi hỗ trợ phòng ngừa, chia sẻ rủi ro, chi hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp là hơn 1,4 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2021. Trong 3 tháng đầu năm 2023, số chi này là 269 triệu đồng.

Ngày 24/5, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 1.081 ca mắc COVID-19 mới, giảm mạnh so với số mắc ngày trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.606.479 ca nhiễm. Trong ngày, có 522 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.636.434 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 69 ca, giảm mạnh so với ngày trước đó. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.205 ca. Ngày 23/5 có 2.884 liều vắc-xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 266.384.795 liều.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 25/5, khu vực Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa. Thời tiết mát mẻ, khoảng 27-34 độ ở phía Đông Bắc Bộ, còn Tây Bắc Bộ cao hơn với mức 35 độ. Dự báo từ mai, mưa giảm ở miền Bắc, nền nhiệt tăng nhẹ nhưng ít khả năng xảy ra nắng nóng, nhiệt độ cao nhất không quá 33-35 độ. Mưa cũng diễn ra ở các tỉnh, thành từ Thanh Hóa đến Phú Yên. Mức nhiệt tại các tỉnh Bắc Trung Bộ tương đương khu vực Tây Bắc Bộ. Nhưng từ Quảng Trị - Bình Định hôm nay còn nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ, có nơi trên 37 độ. Từ 26/5, nắng nóng diện rộng kết thúc ở khu vực này. Khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ bắt đầu vào mùa mưa nên nhiệt độ có xu hướng giảm nhẹ, ngày nắng và mưa dông về chiều tối và đêm với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Ông Nguyễn Ngọc Cường - Phó chánh Văn phòng UBND TPHCM vừa ký văn bản khẩn, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi về việc hủy bỏ tạm ngừng giao dịch tài sản, đảm bảo hoạt động bình thường của các công ty liên quan đến ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ 'nhôm'). Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp phối hợp thực hiện theo nội dung công văn số 2031/C01-P4 ngày 9/5/2023 của Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an về việc huỷ bỏ tạm ngừng giao dịch tài sản, đảm bảo hoạt động bình thường các công ty liên quan đến ông Phan Văn Anh Vũ, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND TPHCM. UBND TPHCM yêu cầu thời gian thực hiện là 15 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản. (XEM CHI TIẾT)