Bản tin 8H: Ba Phó Thủ tướng được giao thêm nhiệm vụ mới

TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 22 về hội nhập quốc tế. Các Phó Thủ tướng: Trần Lưu Quang, Lê Văn Thành, Trần Hồng Hà làm Phó ban chỉ đạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng đề án “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW về hội nhập quốc tế”. Theo quyết định, Trưởng Ban chỉ đạo là Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Các Phó Thủ tướng: Trần Lưu Quang, Lê Văn Thành, Trần Hồng Hà làm Phó ban chỉ đạo phụ trách lĩnh vực. Cụ thể, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm Phó Trưởng ban Thường trực, phụ trách tổng kết thực hiện Nghị quyết số 22 trong lĩnh vực chính trị, an ninh, quốc phòng. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, làm Phó Trưởng Ban, phụ trách tổng kết thực hiện Nghị quyết số 22 trong lĩnh vực kinh tế. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm Phó Trưởng Ban, phụ trách tổng kết thực hiện Nghị quyết số 22 trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo.

Tối 22/5, ông Nguyễn Xuân Mạnh, Chủ tịch UBND xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ một học sinh và một phụ huynh tử vong khi tham gia trải nghiệm bắt ngao tại khu vực Vườn Quốc gia Xuân Thủy. Theo ông Mạnh, đoàn khách khoảng 50 người gồm phụ huynh và học sinh 1 lớp học của trường tư thục ở Tây Mỗ (Hà Nội) về tham quan, trải nghiệm tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy. Ông Mạnh cho hay, trong khi các học sinh đang trải nghiệm, nước dâng lên. Do là bãi cát non nên khi nước dâng lên, thay đổi dòng chảy, nhiều học sinh bị sụt và bị nước cuốn đi. Những người trên tàu đã ném áo phao xuống để phụ huynh cứu các học sinh. Lúc này, ông V.K, phụ huynh của lớp, là trưởng đoàn sau khi cứu 2 học sinh đã tiếp tục bơi ra để cứu một học sinh nam tên Linh nhưng không cứu được, cả hai bị nước cuốn đi. Thi thể hai nạn nhân xấu số được tìm thấy sau 24h.

Chiều 22/5, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Ban Tuyên giáo Thành ủy Hạ Long (Quảng Ninh) tổ chức Hội nghị thông tin kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Trung tá Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy phường, Bí thư Chi bộ, Trưởng Công an phường Bãi Cháy. Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã họp, thảo luận, thống nhất biểu quyết thi hành kỷ luật Trung tá Nguyễn Thành Nam bằng hình thức Cảnh cáo. Kết quả kiểm tra cho thấy tối 17/5, ông Nguyễn Thành Nam thiếu gương mẫu trong lối sống, sinh hoạt, điều khiển xe ô tô khi đã uống rượu, đi sai làn đường, dẫn đến va chạm giao thông. Sau đó, ông Nam còn có hành vi ứng xử thiếu văn hóa và chuẩn mực đạo đức, đe dọa người khác tại nơi công cộng, vi phạm các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, cán bộ Công an nhân dân, vi phạm quy định của Đảng và quy tắc ứng xử của ngành Công an.

Ngày 22/5, Hoàng Văn Hà - Chủ tịch UBND xã Cương Gián (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cho biết, chính quyền địa phương nhận thông báo về việc 2 ngư dân trên địa bàn mất tích khi đi biển đánh bắt hải sản. Theo đó, khoảng 3h ngày 21/5, ông N.V.S., (SN 1973, trú tại thôn Song Hồng) và em trai là ông N.V.B.(SN 1976, trú tại thôn Ngọc Huệ), đi biển đánh bắt hải sản trên thuyền công suất 24w tại vùng biển huyện Nghi Xuân, cách bờ khoảng 12 hải lý. Đến sáng ngày 22/5, chưa thấy 2 ngư dân về (thường ngày 1 chuyến đi đến 15h cùng ngày sẽ trở về), gia đình tìm cách liên lạc nhưng không được. Tối ngày 22/5, người dân phát hiện thuyền của 2 ngư dân trôi dạt vào bờ biển thuộc xã Xuân Liên (Nghi Xuân). Đến thời điểm hiện tại vẫn chưa tìm thấy tung tích 2 ngư dân.

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có báo cáo gửi Bộ Nội vụ về tình hình thôi việc và tuyển mới đối với công chức, viên chức từ 1/7/2022 đến ngày 30/4/2023. Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, có 217 trường hợp xin nghỉ việc trong khoảng thời gian trên. Trong số này có 19 công chức làm việc tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh và 198 viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh. Cán bộ, công chức, viên chức thôi việc theo nguyện vọng chủ yếu có trình độ đại học trở lên, trong độ tuổi tương đối trẻ (dưới 40 tuổi). Việc công chức, viên chức nghỉ việc do một số nguyên nhân như: Chưa có cơ chế trả lương theo năng lực, theo sản phẩm, kết quả thực hiện nhiệm vụ nên thiếu sự bình đẳng, chưa tạo được động lực thúc đẩy cán bộ, công chức, viên chức phấn đấu, sáng tạo, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Ngày 22/5, Bộ Y tế cho biết có 1.222 ca mắc COVID-19 mới, tăng gần 300 ca so với ngày trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.603.960 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 304 ca, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.635.369 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 100 ca. Trong ngày ghi nhận 1 ca tử vong tại Hà Nội. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.204 ca. Trong ngày 21/5 có 0 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 266.348.418 liều.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 23/5, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 - 40 mm/24 giờ, có nơi trên 60 mm/24 giờ. Từ chiều tối 23 - 24/5, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10 - 30 mm/24 giờ, có nơi trên 50 mm/24 giờ (thời gian xảy ra mưa dông tập trung vào chiều tối và tối). Chiều và tối 23/5, khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ và khu vực phía Nam của Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác. Ngày 23/5, khu vực phía Đông Bắc Bộ nắng nóng kết thúc. Các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40 - 65%. Ngày 24/5 nắng nóng kết thúc ở các khu vực này.