Bản tin 8H: Cô gái nằm trong xe nghe nhạc suốt 2 giờ, mặc công an kêu gọi

TPO - Khi bị cơ quan chức năng ngăn chặn do vượt đèn đỏ, nữ tài xế 22 tuổi khóa cửa xe suốt 2 giờ, nằm nghe nhạc, xem điện thoại.

Khoảng 16h ngày 18/5, tại ngã tư đường Minh Khai - Điện Biên Phủ (quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng), phát hiện ô tô màu đỏ có BKS 15A-662.XX vượt đèn đỏ, Đội CSGT, Công an quận Hồng Bàng đã ra hiệu lệnh dừng xe nhưng tài xế không chấp hành và bỏ chạy đến ngã tư đường Hồ Xuân Hương - Minh Khai mới dừng lại. Tài xế chiếc ô tô là một cô gái không xuống xe mà khóa cửa trong, bật nhạc lớn rồi hạ ghế nằm nghe nhạc, xem điện thoại. Sau 2 giờ thuyết phục và yêu cầu, lực lượng công an cậy chốt cửa, mở khóa xe và đưa cô gái ra ngoài. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản và đưa phương tiện cùng nữ tài xế về phường Minh Khai. Thông tin ban đầu, nữ tài xế có tên N.T.M. (2001, trú tại Lạch Tray, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng), thường xuyên có biểu hiện không bình thường. Qua test nhanh, cô gái không vi phạm nồng độ cồn hay ma tuý.

Chiều 19/5, tại trụ sở Vụ Địa phương III, Ban Tổ chức Trung ương ở TP. Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ. Tại hội nghị, đồng chí Mai Văn Chính, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định bổ nhiệm đồng chí Đoàn Quang Thọ, chuyên viên cao cấp Vụ Địa Phương III giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Tổ chức Trung ương.

Khoảng 19h15, ngày 19/5, tại Km7, Ql4D thuộc thôn Luổng Láo 2 (xã Cốc San, thành phố Lào Cai) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách BKS: 24B-009.XX (chưa rõ danh tính lái xe), xe bán tải Ford Ranger BKS: 24C - 136.80 (do anh Châu A Lủ, SN 1989, ngụ ở xã Trung Chải, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai điều khiển) với xe máy Wave S, BKS: 24K9 72XX. Hậu quả, ba học sinh đi xe máy là Lý Ngọc T. (2011), Vũ Đình T., (SN 2010) và Vũ Đình Đ. (SN 2010, cùng học tại Trường THCS xã Cốc San) tử vong vào 23h cùng ngày.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (ngày 20/5), thời tiết khu vực phía Đông Bắc Bộ nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Khu vực phía Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Các khu vực khác mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, vài nơi mưa to. Từ ngày mai, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 19/5, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 1.980 ca COVID-19. Hiện còn 81 bệnh nhân nặng đang điều trị, tăng 11 trường hợp so với hôm trước đó. Trong ngày có 8 ca thở máy, tăng gấp đôi sau 24 giờ. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.600.569 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 442 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.634.615 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.201 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Trong ngày 18/5 có 2.471 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 266.345.927 liều. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 19/5, thông tin từ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Bình cho biết, các mẫu nước của Công ty CP nước khoáng Bang được xét nghiệm cơ bản đạt chất lượng. Theo đó, tất cả các mẫu nước trên có các chỉ tiêu đạt yêu cầu về chất lượng nước uống đóng chai theo QCVN 6-1:2010/BYT và tiêu chuẩn vệ sinh về chất lượng nước dưới đất theo QCVN 09:2023/BTNMT. Riêng kết quả xét nghiệm mẫu nước số 203/KQXNN (nước giếng khoan số 3) không đạt chất lượng nước dưới đất do chỉ tiêu vi sinh vật không đạt. Chi cục đã có quyết định xử phạt công ty này về những vấn đề liên quan đến vụ việc phát hiện đỉa trong bình nước còn nguyên tem tại trường mầm non Phong Thủy (Lệ Thủy - Quảng Bình). (XEM CHI TIẾT)

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 529 bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không - Không quân, giữ chức Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng. Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiền sinh năm 1967, quê quán huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Từ tháng 6/2020, ông là Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không - Không quân. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Hiền được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. (XEM CHI TIẾT)