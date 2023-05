Vụ con đỉa trong bình nước tại Quảng Bình: Xử phạt hành chính công ty nước khoáng

TPO - Cơ quan chức năng xử phạt hành chính công ty CP nước khoáng Bang về các hành vi vi phạm: Không thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi phát hiện sự cố an toàn thực phẩm; xóa bỏ bằng chứng về sự cố an toàn thực phẩm.

Ngày 19/5, thông tin từ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Bình cho biết, các mẫu nước của Công ty CP nước khoáng Bang được xét nghiệm cơ bản đạt chất lượng. Chi cục đã có quyết định xử phạt công ty này về những vấn đề liên quan đến vụ việc phát hiện đỉa trong bình nước còn nguyên tem tại trường mầm non Phong Thủy (Lệ Thủy - Quảng Bình).

Cụ thể, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã nhận được các phiếu kết quả kiểm nghiệm số: 53/KQXNTP; 54/KQXNTP; 201/KQXNN; 202/KQXNN; 203/KQXNN của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Bình đối với 5 mẫu nước được đoàn kiểm tra liên ngành ngày 10/5/2023 lấy mẫu gồm: 1 mẫu nước uống đóng chai nhãn hiệu Bang dung tích 20 lít trong số 9 bình nước uống đóng chai được công ty thu hồi về sản xuất trong ngày 25/4/2023 (liên quan đến bình nước có đỉa); 1 mẫu nước trước khi đưa vào chiết, rót; 3 mẫu nước đầu nguồn tại 3 giếng khoan của công ty.

Kết quả, tất cả các mẫu nước trên có các chỉ tiêu đạt yêu cầu về chất lượng nước uống đóng chai theo QCVN 6-1:2010/BYT và tiêu chuẩn vệ sinh về chất lượng nước dưới đất theo QCVN 09:2023/BTNMT. Riêng kết quả xét nghiệm mẫu nước số 203/KQXNN (nước giếng khoan số 3) không đạt chất lượng nước dưới đất do chỉ tiêu vi sinh vật không đạt.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty CP nước khoáng Bang về các hành vi vi phạm: Không thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi phát hiện sự cố an toàn thực phẩm; xóa bỏ bằng chứng về sự cố an toàn thực phẩm.

Trước đó, mạng xã hội tại Quảng Bình lan truyền đoạn clip dài hơn 40 giây ghi lại cảnh một con đỉa đang sống trong bình nước đóng chai loại 20 lít vẫn còn nguyên tem, chưa mở nắp hay xé bọc nilon, bên trong có một con đỉa bám vào thành bình. Bình nước này được phát hiện tại trường mầm non Phong Thủy (Lệ Thuỷ - Quảng Bình) vào ngày 28/4 vừa qua. Theo nhãn mác, bình nước này là sản phẩm của Công ty Cổ phần nước khoáng Bang, có địa chỉ tại thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy.