Bản tin 8H: Bộ Thông tin và Truyền thông biệt phái cán bộ về Ninh Bình

TPO - Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) biệt phái ông Đặng Tùng Anh, cán bộ Cục Chuyển đổi số quốc gia, Bộ TT&TT, về công tác tại UBND tỉnh Ninh Bình để đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở TT&TT.

Chiều ngày 15/5, tại Ninh Bình, UBND tỉnh Ninh Bình và Bộ TT&TT đã tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ với ông Đặng Tùng Anh, Phó trưởng phòng Hạ tầng và dữ liệu số (nay là phòng Nền tảng và dữ liệu số), Cục Chuyển đổi số quốc gia, Bộ TT&TT. Theo đó, Bộ TT&TT biệt phái ông Đặng Tùng Anh về công tác tại UBND tỉnh Ninh Bình để đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở TT&TT trong thời gian 1 năm. Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đã có quyết định tiếp nhận, phân công ông Đặng Tùng Anh, sinh năm 1984, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở TT&TT từ ngày 21/4/2023 đến hết ngày 8/4/2024.

Ngày 15/5, Toà án Nhân dân Tối cao (TANDTC) tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Vụ trưởng Vụ Giám đốc kiểm tra II TANDTC. Tại buổi lễ, đồng chí Đào Tú Hoa, Phó Vụ Trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ TANDTC đã công bố Quyết định số 669/QĐ-TCCB, ngày 12/5/2023 của Chánh án TANDTC về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hiến (SN 1970), Thẩm tra viên chính giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Giám đốc kiểm tra II TANDTC. Thời hạn giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Giám đốc kiểm tra II TANDTC của ông Hiến là 5 năm kể từ ngày 15/5/2023.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) vừa xin chuyển lại ngân sách Trung ương 2.800 tỉ đồng kết dư của gói 6.600 tỉ đồng hỗ trợ lao động thuê trọ do chưa giải ngân hết. Theo Bộ LĐ-TB-XH, gói đã hỗ trợ 5,2 triệu lượt lao động với số tiền hơn 3.700 tỉ đồng, tỉ lệ giải ngân đạt 56% so với kế hoạch. Bộ này cho rằng tỉ lệ giải ngân thấp do tính toán số lao động cần hỗ trợ ban đầu cao hơn thực tế và thiếu cơ sở dữ liệu về tình trạng nhà ở công nhân. Nhiều địa phương sợ sai, ban hành kế hoạch lẫn xét duyệt hồ sơ chậm. Nhiều công nhân bỏ qua gói hỗ trợ do thấy thủ tục phức tạp trong khi số tiền không nhiều (chỉ 1,5-3 triệu đồng). Vì vậy, Bộ LĐ-TB-XH đề xuất kết thúc chính sách hỗ trợ thuê nhà. Số tiền còn dư chuyển lại ngân sách trung ương để làm nhiệm vụ cấp bách khác.

Khoảng 13h5 ngày 15/5, tại Km 399+650, QL32, thuộc địa phận bản Mới, xã Bản Bo, huyện Tam Đường (Lai Châu) đã xảy ra vụ TNGT giữa xe ô tô BKS 25A-003.48 (xe chuyên dụng của CSGT) và ô tô BKS 25C-036.34 đang đỗ ven đường theo hướng ngược lại. Lái xe gây tai nạn là anh Bùi Hiểu T. (SN 1995), cán bộ Đội CSGT-TT, Công an huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Sau khi va vào xe tải, xe chuyên dụng CSGT đâm tiếp vào 4 xe mô tô khác đang dựng ở ven đường, rất may không có người ở đây. Đại diện Phòng CSGT, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định là do người điều khiển phương tiện không làm chủ tay lái nên gây ra vụ tai nạn. Qua kiểm tra tài xế Bùi Hiểu T., cơ quan chức năng không phát hiện người này có nồng độ cồn trong hơi thở.

Ngày 16/5, Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực đồng bằng có nắng nóng với nền nhiệt cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 36 độ C; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng; có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo hai ngày 17-18/5, nắng nóng gia tăng ở miền Bắc với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Nắng nóng mở rộng ra các tỉnh Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Nắng nóng ở các tỉnh miền Trung có thể kéo dài đến 23/5 với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Trong khi đó, từ 17/5, Nam Bộ giảm nắng nóng. Từ 18-23/5, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông vào chiều tối và tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 15/5 Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 1.978 ca COVID-19, tăng 938 trường hợp so với hôm trước đó. Trong ngày có 76 bệnh nhân nặng, tăng 24 ca và 8 bệnh nhân thở máy, tăng 5 trường hợp sau 24 giờ. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.592.604 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 242 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.632.576 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.201 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Trong ngày 14/5 có 11.406 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 266.334.801 liều. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 15/5, Công an tỉnh Vĩnh Long cho hay ngày 11/5, đoạn video có tiêu đề "Bắt giam Giám đốc Đài Truyền hình Vĩnh Long Lê Quang Nguyên" được đăng tải trên YouTube. Cơ quan chức năng khẳng định những nội dung trong đoạn video trên hoàn toàn giả, thiếu căn cứ và sai sự thật; được gán ghép lên để vu khống, bịa chuyện, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của các đồng chí lãnh đạo, Đài Truyền hình Vĩnh Long và cá nhân ông Lê Quang Nguyên. Trước tình hình trên, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương xác minh, làm rõ chủ kênh YouTube và người đăng tải nội dung đoạn video trên và xử lý theo quy định pháp luật, đồng thời buộc tháo gỡ đoạn video trên kênh YouTube. (XEM CHI TIẾT)