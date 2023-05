Bản tin 8H: Bổ nhiệm Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo Trung ương

TPO - Đồng chí Nguyễn Phú Trường được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Chiều ngày 18/5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác cán bộ. Theo Quyết định số 2418-QĐ/BTGTW về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Phú Trường, Vụ trưởng, Thư ký đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, giữ chức Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo Trung ương, từ ngày 18/5/2023. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Ngày 18/5, Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị này vẫn đang thực hiện các quy trình kiện toàn nhân sự Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Nông và Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông. Hai vị trí này của tỉnh Đắk Nông chưa có người đảm nhiệm trong suốt gần 3 năm qua. Hiện việc điều hành chung của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông vẫn được giao cho ông Trần Quang Hào - Phó giám đốc Sở. Trong khi đó, ông Trần Duy Dũng - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông được giao quản lý, phụ trách bệnh viện này. Năm 2020, bà Nguyễn Thị Thanh Hương không được bổ nhiệm lại Giám đốc Sở Y tế và được điều chuyển xuống làm chuyên viên của sở này. Cũng từ thời điểm đó, Sở Y tế tỉnh Đắk Nông không có giám đốc. Cuối năm 2022, ông Hà Văn Hùng - Phó Giám đốc Sở Y tế Đắk Nông, phụ trách Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông cũng đã được tỉnh giải quyết cho nghỉ việc vì sức khỏe không đảm bảo.

Chiều ngày 18/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Bình Thuận đã tổ chức buổi lễ công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Cụ thể, theo quyết định số 852/QĐNS/TW ngày 11/5/2023, Đại tá Lê Quang Nhân – Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận được Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2020-2025. Trước đó, ngày 20/3/2023, Đại tá Lê Quang Nhân – Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai được điều động, bổ nhiệm đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận.

Sau nhiều sự việc mất an ninh trên tuyến metro số 1 như đoàn tàu bị vẽ bậy, mất cắp vật tư, chiều 18/5, ông Hoàng Mai Tùng, Phó giám đốc Thường trực Ban quản lý dự án 1 (Ban quản lý đường sắt đô thị - MAUR, chủ đầu tư), cho biết ngoài việc phối hợp Công an TP Thủ Đức, MAUR đã chủ động yêu cầu tăng cường an ninh khu vực depot và trên chính tuyến như bố trí hàng rào, dây kẽm gai, miểng chai ngăn chặn người ngoài tiếp cận. Các đơn vị cũng cắt dọn cỏ, bật đèn chiếu sáng 24/24h, để bảo vệ dễ quan sát toàn bộ khu vực. Số lượng bảo vệ cũng được tăng gấp đôi. Bên cạnh đó, MAUR và các nhà thầu yêu cầu bổ sung chó nghiệp vụ ngăn chặn sự xâm nhập từ bên ngoài.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 19/5, Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-60%. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 35-50%. Thời gian xảy ra nắng nóng từ 10 giờ đến 18 giờ. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1. Nắng nóng và nắng nóng gay gắt ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng kéo dài tới khoảng ngày 23/5. Từ ngày 23/5, khu vực này có mưa rào và dông rải rác, nắng nóng hạ nhiệt. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 18/5, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 1.927 ca COVID-19. Như vậy 4 ngày liên tiếp số mắc mới tại nước ta "đi ngang" ở mức trên dưới 2.000 ca/ngày. Hiện còn 67 bệnh nhân nặng với 4 ca thở máy. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.598.589 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 469 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.634.173 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.201 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Trong ngày 17/5 có 1.827 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 266.343.456 liều. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 18/5, ông Lê Quang Trung – Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn (Quảng Nam) cho biết, địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến hai em học sinh tử vong. Nạn nhân là em Hồ Phạm M.T (9 tuổi, học sinh lớp 3 Trường Tiểu học liên xã Chánh Công) và Hồ Thị N.K (10 tuổi, lớp 4A), cả hai trú thôn 1 xã Phước Chánh, huyện Phước Sơn. Theo đó, khoảng 13h30 cùng ngày, một nhóm học sinh Trường Tiểu học liên xã Chánh Công tắm nước ở đập thủy lợi thuộc thôn 3, xã Phước Chánh. Trong lúc tắm không may em T và K bị đuối nước, mất tích. Hai nạn nhân sau đó được tìm thấy, đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. (XEM CHI TIẾT)