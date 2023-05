Bản tin 8H: Công an tỉnh Hà Tĩnh bổ nhiệm loạt nhân sự

TPO - Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa công bố và trao quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm 4 đồng chí trưởng phòng, trưởng công an huyện.

Chiều 16/5, Công an tỉnh Hà Tĩnh công bố và trao quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm nhân sự. Theo đó, Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an Hà Tĩnh đã quyết định điều động Thượng tá Ngô Đức Ninh – Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế; Thượng tá Nguyễn Duy Đông – Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Hậu cần; Thượng tá Nguyễn Quang Thành – Trưởng Công an huyện Nghi Xuân đến nhận công tác và giữ chức vụ Chánh Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra; Thượng tá Nguyễn Thanh Thiện – Phó Công an huyện Kỳ Anh đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Nghi Xuân.

Khoảng 0h14 ngày 16/5, Trung tâm 114 - Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn (Công an TP Hải Phòng) nhận được tin báo về một vụ tai nạn xảy ra tại số 657 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đông Hải 1, quận Hải An. Khi đến hiện trường, lực lượng chức năng thấy một thiếu niên có nửa người và 2 chân cùng xe máy mắc kẹt tại phần đầu xe container mang BKS 15C-157.90. Lực lượng cứu hộ dùng thiết bị chuyên dụng nhấc một phần đầu xe container lên, khẩn trương đưa nạn nhân ra ngoài và đi cấp cứu. Nạn nhân được xác định là Đỗ Thành L. (13 tuổi, ở quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng). L. bị thương ở chân và tay, đang được các bác sỹ chữa trị.

Ngày 16/3, Công ty cổ phần nước sạch Tây Hà Nội (WADACO) đã có phản hồi tới Zing về sự việc một hộ dân tại Hà Nội bị truy thu hơn 80 triệu đồng tiền nước. Theo đó, phía doanh nghiệp xác nhận sự việc xảy ra tại khu trọ của gia đình ông Nguyễn Minh Thắng (Hoài Đức, Hà Nội). Cụ thể, đồng hồ đo nước của hộ gia đình ông Thắng xuất hiện “dấu hiệu bị can thiệp để khi nước chảy vào nhưng kim đồng hồ không chạy”. Cán bộ thanh tra của doanh nghiệp đã phát hiện sự việc vào 17/3, tuy nhiên ông Thắng cho rằng ông không làm việc này nên không ký vào biên bản. Sau đó, WADACO đã tính truy thu toàn bộ tiền nước từ lúc lắp đặt đồng hồ cho đến nay (hơn 53 tháng) là khoảng 80 triệu đồng. Số tiền truy thu là 79,5 triệu đồng cộng thêm 1,15 triệu đồng thu thêm do đồng hồ nước bị xác định có dấu hiệu can thiệp. Tổng số tiền là 80,65 triệu đồng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (17/5), Bắc Bộ nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất 45 - 55%. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Nắng nóng gay gắt ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên khả năng kéo dài tới 23/5. Nắng nóng ở Bắc Bộ ngày 19/5 có thể dịu bớt, từ 20/5 xu hướng gia tăng trở lại và khả năng kết thúc vào 23/5. Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Dự báo từ 18-23/5, khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông rải rác vào chiều và tối.

Ngày 16/5, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 2.013 ca COVID-19. Hiện có 81 bệnh nhân nặng đang điều trị, trong đó có 5 trường hợp thở máy. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.594.619 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 275 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.632.851 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.201 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Trong ngày 15/5 có 4.867 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 266.339.668 liều. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 16/5, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ngắn ghi lại hình ảnh hai cô gái đang tắm trần ở Hồ Gươm gây xôn xao. Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, quận đã nắm được sự việc và đã cho xác minh. Theo vị này, khu vực quay clip được xác định là đoạn hồ đối diện Hàm Cá mập, gần quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, nơi có rất đông người qua lại nhưng khi khảo sát những người dân, người trông xe, công nhân vệ sinh, tổ an ninh trật tự tại đây thì không ai thấy cảnh này. Đồng thời đoạn hồ này có độ sâu lớn trên 2m, nhiều bùn nên hình ảnh trong clip chỉ ngập nước ngang người là không hợp lý. Theo vị đại diện, khả năng cao là clip cắt ghép để câu view. (XEM CHI TIẾT)

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang - Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương vừa ký Quyết định kiện toàn thành viên Hội đồng. Cụ thể, bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, làm Phó Chủ tịch Hội đồng thay ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (nghỉ hưu). Bà Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế làm Ủy viên Hội đồng thay ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế. (XEM CHI TIẾT)