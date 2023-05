Bản tin 8H: Chỉ định Bí thư Đảng ủy Cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam

TPO - Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương và Đảng ủy Cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy Cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 12/5, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương và Đảng ủy Cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy Cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025. Tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương, đồng chí Nguyễn Đức Minh - Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã công bố Quyết định chỉ định bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, xét đề nghị của Đảng ủy Cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương quyết định chỉ định bà Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

Chiều 12/5, tại Bộ Quốc phòng, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã trao quyết định thăng quân hàm Thiếu tướng cho đồng chí Phạm Bá Hiền - Tư lệnh Binh đoàn 16. Thiếu tướng Phạm Bá Hiền quê quán tỉnh Hà Tĩnh. Quá trình công tác trong quân đội, Thiếu tướng Phạm Bá Hiền từng đảm nhiệm nhiều cương vị chỉ huy, quản lý. Từ tháng 12/2014 đến tháng 10/2022, đồng chí giữ chức vụ Phó Tư lệnh Binh đoàn 16. Trước đó, ngày 18/11/2022, đồng chí Phạm Bá Hiền được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng bổ nhiệm chức vụ Tư lệnh Binh đoàn 16. Trong quá trình công tác, Thiếu tướng Phạm Bá Hiền được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3, Bằng khen của Chính phủ, Bộ Quốc phòng và danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc cùng nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước.

Chiều 12/5, mạng xã hội lan truyền bài viết về một vụ cướp xảy ra tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội. Theo đó, chiều cùng ngày, một cô gái bị kẻ gian cướp điện thoại khi đang đi trên đê Gia Thượng. Cô gái đã phóng xe máy đuổi theo nghi phạm, đồng thời hô hoán người dân. Tên cướp sau đó bị cô gái và người dân khống chế. Công an phường Ngọc Thụy cho biết, khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã tới hiện trường đưa kẻ cướp về trụ sở. Vụ việc đang được công an địa phương phối hợp Công an quận Long Biên điều tra, làm rõ.

Ngày 12/5, Công an thị xã Bình Minh, Vĩnh Long đang điều tra làm rõ vụ người đàn ông cháy cùng xe máy xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân là ông L.T.T. (ngụ xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh), từng cứu 11 nạn nhân mắc kẹt trong đống đổ nát vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ năm 2007. Theo thông tin ban đầu, chiều 11/5, tại đoạn đường thuộc ấp Mỹ Thới 2, xã Mỹ Hòa, người dân phát hiện người đàn ông cùng xe máy bốc cháy dữ dội nên truy hô cùng ứng cứu. Sau khi lửa đã được dập tắt, chiếc xe đã bị cháy trơ khung. Ông T. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 121, rồi chuyển lên bệnh viện tuyến trên điều trị nhưng không qua khỏi. Nguyên nhân nghi do ông T buồn chuyện gia đình nên tự thiêu.

Ngày 12/5, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa qua, trên mạng xã hội có đăng tải hình ảnh ô tô Mercedes E400 gắn biển kiểm soát 11A-111.11 lưu thông trên đường (nghi ở Hà Nội) thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Cao Bằng khẳng định, qua công tác đăng ký, quản lý xe trên hệ thống, đơn vị chưa quản lý và cấp đến đầu số này. Công an tỉnh Cao Bằng đã đề nghị lực lượng Cảnh sát giao thông các tỉnh, thành phố nếu phát hiện chiếc xe có gắn biển kiểm soát như trên, tạm giữ phương tiện xử lý theo quy định. Đồng thời, thông báo kết quả xử lý cho Công an tỉnh Cao Bằng.

Ngày 12/5, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 2.439 ca COVID-19. Hiện còn 85 bệnh nhân nặng với 5 ca thở máy. Thêm 1 bệnh nhân ở Tây Ninh tử vong. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.587.829 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 964 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.631.224 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.201 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Trong ngày 11/5 có 6.452 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 266.312.906 liều. (XEM CHI TIẾT)

Nguồn tin của Tiền Phong tối 12/5 cho biết, Công an quận Ngô Quyền đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ thuộc Công an TP Hải Phòng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn tại quán bar Swing, trên phố Văn Cao khiến 3 người tử vong. Trước đó, khoảng 14h cùng ngày, quán bar Swing tại địa chỉ 144 Văn Cao, phường Đằng Giang (quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) xảy ra hỏa hoạn. Ngọn lửa bùng phát từ tầng một rồi cháy lan ra cửa chính và tầng trên ngôi nhà 4 tầng. Hơn hai giờ sau, đám cháy cơ bản được khống chế, dập tắt. Cảnh sát tiếp tục phun nước làm mát hiện trường. Đến tối cùng ngày, lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường, phát hiện và đưa thi thể 3 nạn nhân ra ngoài. (XEM CHI TIẾT)