Bản tin 8H: Giáng chức Giám đốc CDC Thanh Hóa

TPO - Ông Lương Ngọc Trương, Giám đốc CDC Thanh Hóa, vừa bị giáng chức làm Phó Giám đốc sau khi bị kỷ luật cảnh cáo do những vi phạm trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Thông tin từ Sở Y tế Thanh Hóa cho biết, ông Lương Ngọc Trương, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thanh Hóa vừa bị giáng chức làm Phó Giám đốc. Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa giao ông Lê Trường Sơn, Phó Giám đốc CDC Thanh Hóa, chịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt động của đơn vị này. Trước đó, tháng 12/2022, ông Lương Ngọc Trương, Giám đốc CDC Thanh Hóa đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật cảnh cáo do vi phạm trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ông Trương (57 tuổi) là Tiến sỹ y khoa. Trước khi bị giáng chức, ông Trương là Giám đốc CDC Thanh Hóa trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm Truyền thông – Giáo dục sức khỏe và Trung tâm Phòng chống sốt rét và các bệnh nội tiết.

Công an tỉnh Hải Dương vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ. Thượng tá Bùi Mạnh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và trao quyết định cho các cán bộ được điều động. Cụ thể, Thượng tá Nguyễn Đức Thìn, Trưởng Công an huyện Cẩm Giàng đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức cán bộ. Thượng tá Nguyễn Hoàng Long, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an thành phố Chí Linh. Thiếu tá Nguyễn Văn Đức, Phó Công an TP Chí Linh đến nhận công tác, giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Cẩm Giàng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng ngày và đêm 11/5, một đợt không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó đến một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Gió đông bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3. Đêm 11 - 12/5, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển mát. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Đông Bắc Bộ phổ biến 21-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Từ 11-12/5, Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác dông với lượng mưa 20-50 mm/24h, có nơi trên 80 mm/24h. Bên cạnh đó, ngày 11/5, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và rải rác có dông, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30 mm/24h, có nơi trên 50 mm/24h.

Ngày 10/5, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 2.507 ca COVID-19, tăng 385 trường hợp so với hôm qua. Hiện có 131 bệnh nhân nặng đang điều trị, trong đó có 29 ca thở máy. Đáng chú ý, Bộ Y tế ghi nhận 3 trường hợp tử vong tại Điện Biên (2 ca), Nam Định (1 ca). Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.582.567 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 657 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.629.335 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.200 ca. Trong ngày 09/5 có 0 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 266.296.051 liều. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 10/5, Công an TP Đà Nẵng đã tổ chức công bố quyết định của Bộ Công an về thành lập Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng. Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc CATP Đà Nẵng cho biết: Xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Công an TP đã chủ động xây dựng đề án, báo cáo và được Bộ trưởng Bộ Công an đồng ý triển khai thành lập Đồn trực thuộc Công an quận Hải Châu. Trước mắt, Công an TP Đà Nẵng bố trí 12 cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tại đồn. Đại úy Thân Thành Trung được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng đồn. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 10/5, cơ quan chức năng huyện Ba Vì tiến hành cưỡng chế, phá dỡ nhiều công trình xây dựng kiên cố, dạng biệt thự vi phạm trên đất lâm nghiệp thuộc thôn Đa Cuống, xã Vân Hòa. Theo UBND xã Vân Hòa, qua rà soát trên địa bàn có 6 căn nhà kiên cố, kết cấu bê tông cốt thép, kiểu dáng biệt thự, cao từ 1-2 tầng, được xây dựng trên đất rừng từ năm 2008-2012. Mỗi công trình vi phạm có diện tích từ hơn 100m2 đến hơn 600m2, do các cá nhân có hộ khẩu thường trú ngoài xã Vân Hòa đứng tên xây dựng và sử dụng nhiều năm qua. Trước mắt, UBND xã Vân Hòa phối hợp với các ngành chức năng của huyện, cưỡng chế giải tỏa, phá dỡ 2 căn nhà ở dạng biệt thự. Các công trình còn lại, địa phương đang tiếp tục vận động, tuyên truyền cho các cá nhân tự giác tháo dỡ vi phạm. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 10/5, ông Trần Anh Nam, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Nông Cống (Thanh Hóa) xác nhận sự việc và cho biết, đơn vị đã báo cáo về Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) và UBND huyện Nông Cống việc 4 trẻ nhỏ ở xã Thăng Bình tiêm phải vắc xin hết hạn sử dụng. Trước đó, sáng ngày 9/5, tại Trạm y tế xã Thăng Bình, huyện Nông Cống diễn ra tiêm dịch vụ các mũi 5in1, 6in1 cho 15 trẻ nhỏ. Trong đó, có tiêm 6 mũi vắc xin Hexaxim cho 6 trẻ nhỏ. Sau đó, điều dưỡng N.V.S đưa vỏ bọc thuốc cho gia đình mang về nhà thì phát hiện 4 trong 6 mũi Hexaxim sản xuất ngày 30/4/2020 đã hết hạn sử dụng từ tháng 3/2023. Ông Phan Văn Chương, Trưởng trạm y tế xã Thăng Bình cho biết đã thuê xe để đưa các cháu ra Bệnh viện Nhi Thanh Hóa điều trị, theo dõi, cũng như nhận trách nhiệm với các gia đình. (XEM CHI TIẾT)