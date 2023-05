Bản tin 8H: Nhân sự mới tại Bộ Y tế

TPO - Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế, vừa có thêm hai đồng chí giữ chức Phó Cục trưởng.

Chiều 9/5 tại trụ sở Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế đối với 2 đồng chí. Theo đó, tại Quyết định số 2057/QĐ-BYT ngày 08/5/2023, Bộ trưởng Bộ Y tế điều động, bổ nhiệm ông Lê Hoàng, Thạc sỹ - Cử nhân khoa học, Trưởng Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế. Tại Quyết định số 2048 /QĐ-BYT ngày 08/5/2023, Bộ trưởng Bộ Y tế điều động, bổ nhiệm bà Lê Thái Hà, Tiến sĩ - Cử nhân khoa học, Phó Viện trưởng Viện Sức khỏe nghề nghiệp môi trường y tế giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế. Thời hạn giữ chức vụ của ông Lê Hoàng và bà Lê Thái Hà là 5 năm kể từ ngày quyết định có hiệu lực. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chiều 9/5, một vụ tự thiêu xảy ra tại tại khu vực cầu Bàu Giang (phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi). Công an TP Quảng Ngãi xác định anh N.T.A.T. (24 tuổi) mua xăng tự thiêu dẫn đến tử vong do bỏng nặng. Chiều cùng ngày, anh T. có mâu thuẫn với cha mẹ. Trong lúc nóng giận, anh T. đến cửa hàng xăng dầu gần nhà mua một chai xăng. Về đến trước cửa nhà, anh T. tưới xăng lên người rồi châm lửa tự thiêu. Người dân xung quanh cố gắng dập lửa cứu anh T. nhưng không thành. Nạn nhân tử vong tại chỗ. Theo cơ quan công an, anh T. suy nghĩ nông cạn nên tự tử. Sau sự việc, gia đình nạn nhân không có yêu cầu gì, do đó cơ quan công an đã bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản gửi Công ty CP Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung (Công ty Quang Trung) về hợp đồng cung cấp dịch vụ chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh. Theo Sở Xây dựng, hiện nay, dự án sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận 1 và quận Bình Thạnh) đã hoàn thành. Qua theo dõi từ khi thông xe vào ngày 28/4/2021 đến nay, tuyến đường không còn tình trạng ngập. Do đó, TP chủ trương ngưng đặt hàng cung cấp dịch vụ chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh. Sở Xây dựng đề nghị Công ty CP Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung phối hợp Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật để tiến hành thủ tục chấm dứt Hợp đồng cung cấp dịch vụ chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh theo quy định. Công ty Quang Trung và Trung tâm Chống ngập ký hợp đồng thuê máy bơm từ tháng 4/2018, với hơn 14 tỷ đồng mỗi năm từ nguồn vốn duy tu hệ thống thoát nước hằng năm. TP đánh giá giải pháp chống ngập có hiệu quả nhưng chỉ mang tính tức thời.

Ngày 9/5, máy bay Airbus A300-600ST hạ cánh tại sân bay quốc tế Đà Nẵng theo hình thức "Ferry" (bay không chở hàng, không chở khách). Máy bay này xuất phát từ sân bay ở Kolkata (Ấn Độ) và đến sân bay Đà Nẵng vào rạng sáng nay (9/5). Theo kế hoạch, vào chiều tối cùng ngày, máy bay rời Đà Nẵng đến Đài Loan. Được biết, đây là lần đầu tiên dòng máy bay siêu trọng này hạ cánh tại sân bay Đà Nẵng. Airbus A300-600ST (Super Transporter) hay Beluga (cá voi) là một phiên bản của máy bay dân dụng thân rộng tiêu chuẩn A300-600, được sửa đổi để chuyên chở các phần lắp ráp của máy bay Airbus và các kiện hàng cỡ lớn. Máy bay có tên gọi Beluga vì có thiết kế giống cá voi trắng Bắc cực.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay, phía Bắc có một khối không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng ngày và đêm 11/5, khối không khí lạnh khả năng ảnh hưởng đến nước ta. Ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nén rãnh áp thấp nên từ 11-12/5, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác dông với lượng mưa phổ biến 20-50 mm/24h, có nơi trên 80 mm/24h. Từ 10-11/5, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác dông với lượng mưa phổ biến từ 20-50 mm/24h, có nơi trên 70 mm/24h. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. Ngoài ra, ngày và đêm 10/5, Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa từ 10-30 mm/24h, có nơi trên 50 mm/24h.

Ngày 9/5, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 2.122 ca COVID-19. Hiện có 118 bệnh nhân nặng đang điều trị, trong đó có 29 trường hợp thở máy xâm lấn. Như vậy số ca thở máy đã tăng 26 người chỉ sau 24 giờ. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.580.060 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 942 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.628.678 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.197 ca. Trong ngày 08/5 có 23.984 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 266.296.051 liều. (XEM CHI TIẾT)

Tối 9/5, lãnh đạo UBND phường Lê Mao (TP. Vinh, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn phường này vừa xảy ra trường hợp một cháu bé 5 tuổi rơi từ tầng 10 của nhà riêng xuống đất tử vong. Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 17h30 chiều cùng ngày, một bé gái 5 tuổi đang chơi trên tầng 10 là nhà riêng của một công ty kinh doanh buôn bán xe máy Đ.A. Trong lúc chơi, cháu bé không may rơi khỏi lan can tầng 10 xuống đường Trần Hưng Học (phường Lê Mao) dẫn đến tử vong. Người thân phát hiện nhưng đã không kịp phản ứng để cứu kịp thời. Được biết, cháu bé là con gái thứ 2 trong gia đình có 3 người con. (XEM CHI TIẾT)