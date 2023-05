Bản tin 8H: Nữ chủ quán thời trang nhanh trí tự cứu mình khỏi 'yêu râu xanh'

TPO - Giả vờ thuận theo, nạn nhân tìm lý do trì hoãn, rồi lợi dụng lúc tên "yêu râu xanh" không để ý giật được con dao đồng thời hô hoán người dân xung quanh đến giúp đỡ.

Ngày 7/5, Công an huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và bắt tạm giam nghi phạm dùng dao khống chế nữ chủ quán thời trang ở thị trấn Gia Khánh để hiếp dâm. Theo cơ quan điều tra, khoảng 22h30 ngày 5/5, sau khi uống bia ở Trại Cúp (thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên), nghi phạm Phan Văn Cương (SN 1992) nảy sinh ý định hiếp dâm chị Đ.T.H (SN 1986, ở huyện Bình Xuyên) trên đường đi qua cửa hàng buôn bán quần áo của chị H. ở thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên. Nghi phạm đỗ xe mô tô phía trước cửa hàng, lấy con dao dài 32cm xông vào trong cửa hàng đe dọa chị H. phải cho quan hệ tình dục. Lo sợ đến tính mạng, chị H. giả vờ đồng ý nhưng tìm lý do trì hoãn, rồi lợi dụng lúc Cương không để ý giật được con dao đồng thời hô hoán người dân xung quanh đến giúp đỡ. Nghi phạm bị quần chúng nhân dân bắt giữ sau đó.

Chiều 7/5, mưa đá xuất hiện tại nhiều khu vực thuộc các huyện Hà Quảng, Trùng Khánh... của tỉnh Cao Bằng khoảng 5-10 phút. Viên đá kích cỡ trung bình từ 1,5 cm đến hơn 2,5 cm và khá dày hạt. Theo thông tin ban đầu, mưa đá kèm theo gió mạnh đã ảnh hưởng đến một số công trình, nhà cửa; nhiều diện tích cây trồng vụ xuân bị hư hại. Văn phòng BCH Phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Cao Bằng cho biết các địa phương đang khẩn trương rà soát, thống kê khu vực chịu thiệt hại để có phương án hỗ trợ, xử lý kịp thời.

Ghi nhận vào ngày 7/5, một lượng lớn cá chết nổi trắng, trôi dạt vào bờ hồ Bồng Sơn (thuộc phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh). Đây là hồ điều hòa lớn nhất tại địa phương này. Hiện tượng trên khiến nhiều hộ dân xung quanh bị ảnh hưởng bởi mùi hôi thối bốc lên. Ngay sau khi nắm bắt sự việc, Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Hà Tĩnh đã cử lực lượng đến thu gom số cá chết và vận chuyển đi xử lý. Lãnh đạo công ty này cho hay, đây là hiện tượng xảy ra hàng năm, tuy nhiên năm nay lượng cá chết có phần nhiều hơn. Nguyên nhân ban đầu được xác định, do thời tiết nắng nóng những ngày qua, tảo đỏ phát triển khiến cá thiếu ô xy và bị chết.

Chiều 7/5, đại diện Tổng Công ty điện lực TP.HCM cho biết, hôm 6/5 trở thành ngày thứ 2 liên tiếp sản lượng điện tiêu thụ của TP.HCM thiết lập đỉnh mới với hơn 94,8 triệu kWh/ngày, vượt qua đỉnh mới thiết lập 1 ngày trước đó (hơn 94,43 triệu kWh/ngày). Trước đó, 3 lần tiêu thụ điện kỷ lục trong năm 2023 gồm: Lần 1 vào ngày 21/4 với 93,53 triệu kWh/ngày; lần 2 vào ngày 25/4 với 93,56 triệu kWh/ngày; lần 3 vào ngày 5/5 với 94,43 triệu kWh/ngày. Tổng công ty Điện lực TP.HCM cho biết nguyên nhân lượng điện tiêu thụ tăng cao, đạt kỷ lục mới là do thời tiết nắng nóng, dẫn đến việc dùng điện nhiều, chủ yếu là tăng số giờ sử dụng các thiết bị làm mát. Bên cạnh đó, trong thời tiết nắng nóng cực đoan, bản thân các thiết bị làm mát cũng phải hoạt động nhiều hơn để duy trì được không khí mát mẻ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 8/5, không khí lạnh tràn về nước ta, Đông Bắc Bộ và Thanh Hoá trời chuyển mát sau những ngày nắng nóng gay gắt, nhiều nơi vượt ngưỡng 40 độ C. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Đông Bắc Bộ phổ biến 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa từ 20-40 mm/24h, có nơi trên 60 mm/24h. Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế từ gần sáng 8-9/5 mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30 mm/24h, có nơi trên 50 mm/24h. Từ 8/5, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to với lượng mưa 10-30 mm/24h, có nơi trên 50 mm/24h. Thời gian xảy ra mưa dông tập trung vào chiều và tối.

Ngày 7/5, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 1.952 ca COVID-19. Hiện có 75 bệnh nhân nặng, trong đó có 6 ca thở máy. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.575.883 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 738 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.627.262 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.196 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Trong ngày 06/5 có 278 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 266.272.067 liều. (XEM CHI TIẾT)

Tối 7/5, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, cho biết đang điều tra vụ dùng xăng đốt nhà, khiến một người tử vong và 3 người khác bị thương. Theo đó, do mâu thuẫn tình cảm với bà D.N.B. (43 tuổi, cùng ngụ tại phường Quyết Thắng, Biên Hòa), ông Phan Hoàn Uy Vũ (48 tuổi, ở cùng phường) mang xăng đến đốt nhà bà B. ở tổ 12, khu phố 3, vào đầu giờ chiều ngày 7/5. Tiếp đến, ông Vũ đưa xăng đến cửa hàng do bà B. thuê để kinh doanh cá cảnh tại đường Hà Huy Giáp, khu phố 1. Không gặp được bà B., ông Vũ châm lửa đốt cửa hàng. Hậu quả, ông Vũ tử vong tại chỗ. Chị N.D.C.C. (23 tuổi, con gái bà B.), anh T.V.N. (29 tuổi, con rể bà B.) và chị T.T.H.P. (23 tuổi, cháu bà B.) bị bỏng. (XEM CHI TIẾT)