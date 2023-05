Bản tin 8H: Kỷ luật chỉ huy trưởng quân sự xã làm sai lệch hồ sơ tân binh

TPO - Ông Nguyễn Cửu Long - Chỉ huy trưởng quân sự xã Đức Đồng (Hà Tĩnh) - bị kỷ luật khiển trách do liên quan vụ tân binh Nguyễn Bá Th. vừa nhập ngũ bị trả về.

Chiều 6/5, ông Trần Cao Cường - Chánh Văn phòng Huyện ủy Đức Thọ cho biết, Ủy ban Kiểm tra huyện này vừa bỏ phiếu biểu quyết quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Cửu Long bằng hình thức khiển trách. Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nhận thấy, với trách nhiệm là Đảng ủy viên, Chỉ huy trưởng quân sự xã Đức Đồng, ông Nguyễn Cửu Long đã thiếu kiểm tra, thiếu trách nhiệm trong lập danh sách và hồ sơ tuyển gọi công dân nhập ngũ năm 2023 đối với công dân Nguyễn Bá Th. (SN 1998, trú tại thôn Đồng Quang, xã Đức Đồng, Đức Thọ), dẫn đến sau khi nhập ngũ anh Th. không đủ điều kiện bị trả về địa phương. Theo Chánh Văn phòng Huyện ủy Đức Thọ, sau khi kỷ luật về công tác Đảng, chính quyền sẽ xem xét kỷ luật theo quy định về cán bộ công chức.

Khoảng 17h30 chiều 6/5, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể bé gái 14 tuổi bị đuối nước tại hồ công viên trong một khu đô thị ở phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Trước đó, bé gái 14 tuổi đang đi chụp ảnh cùng các bạn tại hồ nước. Tuy nhiên, do bất cẩn, nạn nhân ngã xuống hồ và bị đuối nước. Theo cảnh sát, thi thể nạn nhân được tìm thấy cách vị trí mất tích khoảng 15m trong hồ điều hòa thuộc khu vực công viên. Hồ nước nơi xảy ra sự việc có độ sâu khoảng 5m.

Liên quan đến vụ cô giáo cắm bản tử vong trên đường về trường sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, tối 6/5, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang cho biết, sau 3 ngày điều trị tích cực, hiện các chỉ số sinh tồn (mạch, huyết áp) của bệnh nhân Nguyễn Đại Đình Nam (giáo viên Trường tiểu học Đường Thượng, huyện Yên Minh, chồng của cô giáo tử vong) đã tạm ổn định. Tuy nhiên bệnh nhân vẫn cần theo dõi thêm và chưa có dự kiến xuất viện. Theo các bác sĩ, thầy giáo Nam vào viện sau tai nạn xe máy với chẩn đoán vỡ thận độ 4, tổn thương hệ đường tiết niệu (niệu quản, bàng quang). Sau khi chụp cắt lớp vi tính, ê kíp của bệnh viện đã tiến hành kỹ thuật nút mạch máu thận nhằm bảo tồn thận cho người bệnh. Hiện tại, bệnh nhân được chuyển từ khoa chấn thương lên khoa ngoại tổng hợp để theo dõi thêm tổn thương hệ đường tiết niệu.

Ngày 06/5, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai có công văn số 152/VPTT gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Phú Yên về việc đảm bảo an toàn ngư dân và tàu cá hoạt động trong vùng nguy hiểm. Liên quan đến áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng báo cáo, hiện nay còn tàu cá của các tỉnh, thành phố đang hoạt động tại khu vực giữa biển Đông và quần đảo Trường Sa (138 tàu/3.709 người, trong đó: Quảng Nam 38 tàu/1849 người; Đà Nẵng 8 tàu/56 người; Quảng Ngãi 70 tàu/1674 người; Bình Định 7 tàu/49 người; Phú Yên 15 tàu/81 người). Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai yêu cầu các địa phương rà soát các tàu đang trong khu vực nguy hiểm; bằng mọi biện pháp kiểm đếm, thông báo, kêu gọi, hướng dẫn các phương tiện, tàu thuyền di chuyển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay có một khối không khí lạnh đang di chuyển xuống nước ta. Do tác động của khối không khí lạnh này, trong ngày 7/5, vùng thấp nóng phía Tây sẽ bị suy yếu đi, nắng nóng ở các tỉnh Bắc Bộ, Trung Bộ sẽ có xu hướng giảm dần. Khu vực phía Đông Bắc Bộ có nhiệt độ giảm từ 3-5 độ so với hôm trước, nắng nóng chỉ còn ở khu vực đồng bằng với mức nhiệt cao 35-37 độ. Khu vực Tây Bắc Bộ, các tỉnh Trung Bộ ngày 7/5 vẫn xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng, nhưng nhiệt độ giảm khoảng 2-3 độ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ, một số nơi vẫn có nhiệt độ cao trên 41 độ. Dự báo đến từ ngày 8/5, khi tác động của không khí lạnh mạnh hơn, Bắc Bộ, miền Trung chuyển mưa, nắng nóng cơ bản chấm dứt. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 6/5, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 2.804 ca COVID-19, giảm 595 trường hợp so với hôm trước đó. Hiện còn 141 bệnh nhân nặng, trong đó có 34 ca thở máy. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.573.931 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 686 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.626.524 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.196 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Trong ngày 05/5 có 5.008 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 266.271.596 liều. (XEM CHI TIẾT)