Bản tin 8H: 2 người cùng trúng thưởng tiền tỷ trong một tối

TPO - Số tiền hơn 3,5 tỷ đồng chia đều cho hai người trúng giải Jackpot 2 của Vietlott.

Tối 4/5, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tìm ra 2 vé số trúng giải Jackpot 2 với tổng trị giá hơn 3,5 tỷ đồng. Theo đó, trong kỳ quay số mở thưởng loại hình xổ số tự chọn Power 6/55 diễn ra tối 4/5, Vietlott đã tìm thấy 2 tấm vé trúng giải Jackpot 2, mỗi giải trị giá 1.774.701.200đồng. Như vậy, tổng giá trị của giải thưởng này là hơn 3,5 tỷ đồng. Tờ vé số may mắn có 5 số đầu tiên và số đặc biệt cuối cùng trùng với kết quả giải Jackpot 2 là 13-30-32-35-45-52| 29. Trong kỳ quay lần này, giải Jackpot 1 trị giá gần 66 tỷ đồng, không tìm ra được người may mắn trúng giải. Ngoài ra, Hội đồng mở thưởng tìm ra 4 giải Nhất mỗi giải trị giá 40 triệu đồng, 656 giải Nhì mỗi giải trị giá 500.000 nghìn đồng và 15.422 giải Ba mỗi giải trị giá 50 nghìn đồng.

Chiều ngày 4/5, UBND thành phố Vũng Tàu đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định Phó Chủ tịch UBND thành phố cho ông Nguyễn Trọng Thụy. Theo đó, tại Quyết định số 939/QĐ-UBND ngày 21/4, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Nguyễn Văn Thọ đã phê chuẩn kết quả bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Nguyễn Trọng Thụy – Thành ủy viên, Trưởng Phòng Quản lý đô thị kết quả bầu chức danh Phó Chủ tịch Vũng Tàu. Ông Nguyễn Trọng Thụy (51 tuổi, quê quán Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh), có trình độ chuyên môn chuyên ngành Môi trường nước - cấp thoát nước (Đại học Xây dựng); Cao cấp lý luận chính trị - hành chính. Ông Thụy giữ chức Trưởng phòng Quản lý Đô thị thành phố Vũng Tàu từ tháng 3/2019.

Ngày 4/5, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã có công văn đồng ý đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh, bổ sung các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn TP HCM vào Quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam. Cụ thể, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đồng ý đưa 3 KCN gồm: KCN Bàu Đưng quy mô 175 ha tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi; KCN Phước Hiệp quy mô 200 ha tại xã Phước Hiệp và xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi và KCN Xuân Thới Thượng quy mô 300 ha tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn ra khỏi quy hoạch. Đồng thời, bổ sung KCN Phạm Văn Hai I với quy mô diện tích 379 ha và KCN Phạm Văn Hai II với quy mô diện tích 289 ha tại xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh vào quy hoạch phát triển các KCN trên địa bàn TP HCM.

Cục Hàng không Việt Nam thông tin trong thời gian 28/4-3/5, tổng thị trường vận chuyển đạt 1,29 triệu hành khách, tăng 39% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khách quốc tế đạt 531.000 khách, khách nội địa đạt 757.000 khách. So với cùng kỳ năm 2022, sản lượng khách quốc tế tăng 295%, trong khi lượng khách nội địa giảm 4%. Tổng sản lượng thông qua các Cảng hàng không Việt Nam đạt hơn 13,2 nghìn lần hạ cất cánh với hơn 2 triệu hành khách. Các hãng hàng không Việt Nam cũng đã vận chuyển hơn một triệu khách, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vận chuyển quốc tế đạt 260.000 khách (tăng 495,5%), vận chuyển nội địa đạt 757.000 hành khách (giảm 4%).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 5/5, Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Đông Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, nơi trên 37 độ C. Trong đó, Đông Bắc Bộ ngày 6/5 nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-38 C, có nơi trên 38 độ C. Nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt ở Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Phú Yên khả năng kéo dài đến 7/5. Nắng nóng ở Đông Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ từ 7/5 giảm dần.

Ngày 5/4, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 2.233 ca COVID-19, tăng 1.032 trường hợp so với hôm trước đó. Hiện có 130 bệnh nhân nặng đang điều trị, trong đó có 34 bệnh nhân thở máy. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.567.728 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 809 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.624.841 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.195 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Trong ngày 3/5, Việt Nam không có liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 266.240.960 liều. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 4/5, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) giải cứu thành công nam sinh định nhảy lầu tự tử tại chung cư ở ngõ 176 Định Công. Theo đó, lực lượng chức năng nhận được tin báo có người định nhảy lầu vào khoảng 16h14 cùng ngày. Các chiến sĩ triển khai các hướng tiếp cận tại phía cửa chính của căn hộ (bị khoá trái ở bên trong) và bằng thang từ xe chuyên dụng lên ban công tầng 8. Sau đó, Chỉ huy Đội PCCC&CNCH quyết định dùng phương tiện để phá khoá từ của cửa chính của căn hộ để tiếp cận được nam sinh và bàn giao cho gia đình an toàn. Được biết, nam sinh có tên Đ.Q.T (SN 2009), đang sinh sống cùng mẹ tại căn hộ tầng 8 ngõ 176 Định Công. Cháu T. bị chứng rối loạn hành vi, đã điều trị từ năm 2019. (XEM CHI TIẾT)