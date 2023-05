Bản tin 8H: Trắng đêm tìm nam du khách mất tích khi đi chùa Hương Tích

TPO - Lực lượng chức năng huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã tìm thấy thi thể nam du khách mất tích sau một đêm triển khai tìm kiếm.

Sáng 4/5, trao đổi với VietNamNet, lãnh đạo UBND xã Thiên Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) cho hay, khoảng 4h sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nam du khách gặp nạn khi đi chùa Hương Tích, cách vị trí gặp nạn khoảng 30m. Theo lãnh đạo UBND xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, khoảng 18h ngày 3/5, đoàn du khách khoảng 20 người đi chùa Hương Tích trên địa bàn. Dọc đường trở về qua đập nhà Đường, thuyền gặp sự cố mắc cạn. Trong lúc cùng lái thuyền đẩy thuyền ra khỏi nơi mắc cạn, có 5-6 du khách bị sẩy chân xuống khu vực nước sâu, chới với. Nhóm du khách sau đó được ứng cứu đưa lên bờ, nhưng anh P.H.C. (31 tuổi, trú tỉnh Phú Thọ) không rõ tung tích. Hiện, lực lượng chức năng đang tìm kiếm anh C.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên, trận mưa lớn, gió lốc xảy ra chiều tối 2/5 trên địa bàn các huyện Điện Biên, Tủa Chùa và thành phố Điện Biên Phủ đã gây thiệt hại lớn về tài sản của nhà nước và người dân. Trong đó có khoảng 65 ngôi nhà bị tốc mái thiệt hại trên 70%, hơn 52 ha lúa, hoa màu trên địa bàn huyện Điện Biên bị thiệt hại từ 30-70%; 1 Trạm y tế tại xã Xá Nhè, huyện Tủa Chùa bị tốc mái hoàn toàn. Ước tổng thiệt hại khoảng 7,6 tỷ đồng. Trước đó, trận mưa lớn kèm giông lốc xảy ra chiều tối ngày 2/5 khiến nhiều tài sản, hoa màu của người dân trên địa bàn huyện Điện Biên bị thiệt hại nặng; rất may không có thương vong về người.

Theo lãnh đạo Cục Đăng kiểm thực tế tình trạng ùn tắc đã và đang diễn ra tại 184 trung tâm ở 43 tỉnh, thành phố. Đặc biệt, Bắc Kạn và Hòa Bình, mỗi tỉnh chỉ có 1 trung tâm nhưng đều đang dừng hoạt động. Mặc dù đã có nhiều giải pháp nhưng tình trạng ùn tắc vẫn diễn ra và có xu hướng gia tăng do năng lực hiện tại của các trung tâm không đáp ứng được. Cụ thể, số lượng phương tiện hiện tại đến kỳ chưa được kiểm định khoảng 800.000 xe; số lượng phải kiểm định trong 6 tháng tới là khoảng 1,7 triệu xe. Tổng số lượng phương tiện phải kiểm định trong 6 tháng khoảng 2,5 triệu xe. Trong khi đó, năng lực kiểm định của 241 trung tâm đăng kiểm (384 dây chuyền) đang hoạt động hàng tháng khoảng 550.000 xe.

Hôm nay (4/5), khu vực Đông Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ, khu vực Tây Bắc Bộ và Bắc Trung có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 38 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 35-55%. Khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 45-55%. Dự báo từ ngày mai (5/5), nắng nóng gia tăng về cường độ và mở rộng phạm vi ở miền Bắc, miền Trung. Nhiệt độ cao nhất khu vực Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể trên 39 độ, khu vực Đông Bắc Bộ khoảng 37 độ. Nắng nóng ở Nam Bộ kéo dài đến khoảng 6/5. Từ 7/5, nắng nóng hạ nhiệt. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 3/5, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 1.201 ca COVID-19. Hiện có 121 bệnh nhân nặng đang điều trị, trong đó có 33 trường hợp thở máy. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.565.495 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 541 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.624.032 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.195 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Trong ngày 02/5 có 15.993 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 266.240.960 liều. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 3/5, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết trong 5 ngày nghỉ lễ (29/4/2023-3/5/2023), toàn quốc xảy ra vụ 129 tai nạn, làm 67 người chết, 90 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2022, giảm 9 vụ tai nạn, giảm 5 người chết và giảm 16 người bị thương. Trên đường bộ lực lượng CSGT toàn quốc đã xử lý hơn 49 nghìn trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 107 tỷ đồng, tạm giữ hơn 21 nghìn phương tiện và tước hơn 11 nghìn Giấy phép lái xe. Đáng chú ý, CSGT toàn quốc đã xử lý hơn 15.000 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn. (XEM CHI TIẾT)