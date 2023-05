Bản tin 8H: 4 người thương vong trong vụ tai nạn xe liên hoàn

TPO - Công an huyện Cẩm Khê đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 xe máy xảy ra trên địa bàn ngày 5/2.

Tối 2/5, Công an huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn liên hoàn khiến 2 người chết, 2 người bị thương. Khoảng 17h20 chiều 2/5, tại km27+400 QL 32C (thuộc khu Đồn Vực, xã Đồng Lương), xe máy không biển của Triệu Tiến Liên (18 tuổi, trú tại khu Dần Thịnh, Xuân An, huyện Yên Lập, Phú Thọ) va chạm với xe máy BKS 17A1-003.66 do anh Nguyễn Văn Bình (27 tuổi, ở khu Đoàn Kết, Tạ Xá, Cẩm Khê) điều khiển đi ngược chiều. Sau đó, xe anh Liên tiếp tục va chạm với xe máy BKS 19D1-38135 do chị Đinh Thị Kim Lộc (28 tuổi, ở Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao) điều khiển. Xe của anh Bình va chạm xe máy BKS 19G1-21026 do chị Đặng Thị Xuân (33 tuổi, ở khu 24 xã Vạn xuân, Tam Nông) điều khiển. Hậu quả, 4 xe mô tô hư hỏng, anh Liên và anh Bình tử vong tại hiện trường, chị Xuân và chị Lộc bị thương nhẹ.

Theo ghi nhận của VTC News chiều 2/5, trên những chiếc xe buýt 2 tầng phục vụ miễn phí du khách, tấm băng rôn sai chính tả đã được gỡ bỏ. Trước đó, trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội đã dùng 4 xe buýt 2 tầng phục vụ miễn phí du khách có nhu cầu nhìn ngắm Thủ đô trong 5 ngày. Điều đáng nói, nhiều người phát hiện băng rôn trên các chuyến xe này viết sai chính tả, có nội dung "Xe phục vụ miễn phí khách thăm quan Hà Nội". Nhiều người thắc mắc vì sao lại dùng chữ “thăm quan” thay vì “tham quan”.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ảnh hưởng của vùng thấp nóng phía Tây kết hợp với gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ngày 3/5, Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây khu vực Bắc Trung Bộ nắng nóng cục bộ. Dự báo từ mai (4/5), nắng nóng mở rộng ra miền Bắc, Bắc Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34-36 độ, riêng khu vực Tây Bắc Bộ, vùng núi Tây của Bắc Trung Bộ có nắng nóng gay gắt. Từ 5-7/5, nắng nóng tiếp tục gia tăng về cường độ, mở rộng về phạm vi ở miền Bắc, miền Trung. Chỉ số tia UV hôm nay và 3 ngày tới trên cả nước ở ngưỡng gây hại rất cao đến sức khỏe con người. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 2/5, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 1.202 ca COVID-19, giảm 41 trường hợp so với hôm trước đó. Tuy nhiên, có 4 ca tử vong tại Lạng Sơn, TPHCM, Đà Nẵng và Đồng Nai. Đáng chú ý hiện có tới 137 bệnh nhân nặng, tăng 14 ca sau 24 giờ. Có 31 bệnh nhân thở máy xâm lấn, tăng cao hơn hôm trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.564.293 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 747 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.623.491 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.195 ca. Trong ngày 01/5 có 404 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 266.224.967 liều. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 2/5 Bệnh viện Việt Đức thông tin Bộ Y tế đã tổ chức công bố phân công của Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế đối với Thứ trưởng Trần Văn Thuấn kiêm nhiệm Phụ trách, điều hành Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức kể từ ngày 1/5/2023 thay GS.TS Trần Bình Giang, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức nghỉ hưu theo chế độ. GS.TS Trần Văn Thuấn hiện là 1 trong 4 Thứ trưởng Bộ Y tế. GS Thuấn cũng là Phó Chủ tịch phụ trách, điều hành Hội đồng Y khoa Quốc gia, Phó Trưởng ban Bảo vệ, Chăm sóc sức khỏe Trung ương, Phó Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam. GS.TS Trần Văn Thuấn là nguyên Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, nguyên Trưởng Bộ môn Ung thư Đại học Y Hà Nội. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 2/5, báo cáo thống kê của Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho thấy trong 3 ngày nghỉ lễ (30/4-2/5) tổng số người bệnh khám, cấp cứu là 176.300 người bệnh. Số người bệnh tử vong bao gồm cả tử vong tại cơ sở khám chữa bệnh, trên đường đến cơ sở khám chữa bệnh, và tiên lượng tử vong xin về là 1.026 người bệnh. Đáng chú ý có 56 người tử vong do tai nạn giao thông (TNGT) và 11 bệnh nhân COVID-19 qua đời. Trong khi đó, thống kê của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), ngày thứ tư nghỉ lễ 30/4 và 1/5, cả nước xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông, làm chết và bị thương 31 người. (XEM CHI TIẾT)