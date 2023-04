Bản tin 8H: Công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ

TPO - Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức lễ công bố quyết định điều động đồng chí Thượng tá Nguyễn Trung Kiên – Phó Cục trưởng Cục trang bị và kho vận – Bộ Công an giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an Hà Tĩnh.

Chiều 28/4, Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an Hà Tĩnh đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động Thượng tá Nguyễn Trung Kiên - Phó Cục trưởng Cục trang bị và kho vận – Bộ Công an, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an Hà Tĩnh. Cũng tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Hữu Thiên - Phó giám đốc Công an Hà Tĩnh, nhận quyết định điều động giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Tối 28/4, thông tin từ Huyện ủy Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông cho biết cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc ba người tử vong trong hầm vàng. Theo đó, cơ quan chức năng nhận được tin báo vào 10h cùng ngày. Qua xác định đã có ba người tử vong trong hầm vàng đã giải tỏa bao gồm: T.A.T. (SN 1982); S.S.T. (SN 1990); L.A.T. (SN 1994, cùng ngụ tại xã Quảng Hòa). Nguyên nhân ban đầu xác định ba nạn nhân chui vào hầm khai thác khoáng sản bỏ hoang để tìm kiếm phế liệu. Trong quá trình chui vào được khoảng 50 m, nghi thiếu ô xy dẫn đến ba nạn nhân ngạt thở, tử vong.

Ngày 29/4, một lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình cho biết, ngày 27/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Đức Thịnh - nguyên Bí thư Huyện uỷ Mai Châu (nhiệm kỳ 2015-2020), nguyên Chủ tịch HĐND huyện (nhiệm kỳ 2016-2021) - bằng hình thức cảnh cáo. Theo đó, ông Nguyễn Đức Thịnh đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát để nhiều cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Huyện ủy Mai Châu (nhiệm kỳ 2015-2020) bằng hình thức Khiển trách.

Tối 28/4, Sở Du lịch Hà Nội cho biết: Khách du lịch đến Hà Nội sẽ được miễn phí vận chuyển tham quan Hà Nội bằng xe buýt 2 tầng dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (1/5). Cùng với đó, UBND Thành phố Hà Nội cũng giao UBND các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm,... kiểm tra, rà soát các bãi đất trống để bố trí làm bãi đỗ xe tạm cho các phương tiện đưa đón khách du lịch trong các dịp cao điểm và phân luồng giao thông trong khu vực nội thành từ các cửa ngõ của thành phố Hà Nội tới các khu, điểm du lịch trọng điểm trong nội thành gồm: Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Hoàng thành Thăng Long; Văn Miếu -Quốc Tử Giám; Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Công viên Thủ Lệ; khu vực hồ Hoàn Kiếm, Nhà tù Hỏa Lò; Nhà hát Lớn...

Sáng 29/4, vụ tai nạn liên hoàn xảy ra ở đường vành đai 3 trên cao hướng Mai Dịch - Linh Đàm. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy 5 phương tiện xảy ra va chạm tại khu vực gần bảo tàng Hà Nội. Trong đó 3 ôtô con nát đầu và 2 xe tải (xe tải nhỏ bị lật ngang). Chỉ huy Đội CSGT số 6, Phòng CSGT Công an Hà Nội cho hay bước đầu ghi nhận một số người bị thương, không có nạn nhân tử vong. Năm phương tiện nằm chắn toàn bộ đường vành đai 3 trên cao. Lực lượng chức năng phải phân luồng xe cộ đi hạn chế ở một làn đường và đi rất chậm qua khu vực. Vụ tai nạn khiến đường vành đai 3 trên cao hướng đi Pháp Vân ùn tắc kéo dài nhiều km. CSGT ở đầu tuyến và các nút giao phía Cầu Giấy sau đó phải phân luồng xe cộ đi xuống đường dưới thấp.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (29/4), một bộ phận không khí lạnh đã sát vùng biên giới phía Bắc nước ta. Ngày và đêm nay, phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời lạnh, vùng núi phía Bắc có nơi trời rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở phía Đông Bắc Bộ phổ biến 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Ngày và đêm nay, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa và rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 30-50mm, có nơi trên 80mm. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế từ chiều tối ngày 29-30/4 có mưa rào và dông rải rác; cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Ngày 28/4 Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 3.094 ca COVID-19, tăng 136 trường hợp so với hôm trước đó. Đây là ngày ghi nhận số ca mắc cao nhất trong hơn nửa năm qua. Hiện còn 62 bệnh nhân nặng đang điều trị. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.557.969 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 763 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.620.576 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 62 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.188 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Trong ngày 27/4 có 6.334 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 266.207.930 liều. (XEM CHI TIẾT)