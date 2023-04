Chủ tịch Cần Thơ: 'Một bộ phận cán bộ công chức làm ảnh hưởng đến cả thành phố'

TPO - “Còn nhiều việc chưa gỡ được, chủ yếu là tinh thần trách nhiệm, sợ sai của một bộ phận cán bộ công chức mà làm ảnh hưởng đến cả thành phố, ảnh hưởng tới người dân, doanh nghiệp, ảnh hưởng tới sự tăng trưởng của thành phố…”, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ phát biểu tại phiên họp thường kỳ tháng 4/2023 của UBND thành phố, diễn ra chiều 28/4.

Tại cuộc họp, ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, cho biết, qua báo cáo của Sở KH&ĐT cho thấy, các chỉ số về kinh tế - xã hội của tháng 4 và lũy kế 4 tháng đầu năm nay có khả quan hơn so với cùng kỳ.

Trong đó, sản xuất công nghiệp tháng 4 ước tăng hơn 5% so với tháng trước và tăng 6,7% so với cùng kỳ. Lũy kế 4 tháng đầu năm, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp ước tăng gần 5% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 4 tăng 3,5% so với tháng trước và tăng hơn 13% so với cùng kỳ; lũy kế 4 tháng đầu năm đạt gần 31% kế hoạch, tăng 14% so cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và doanh thu dịch vụ 4 tháng đầu năm đạt hơn 34% kế hoạch, tăng 7% so với cùng kỳ…

Tuy nhiên, thành phố vẫn còn những khó khăn: Sự phục hồi của các ngành, các lĩnh vực chưa đồng đều; giải ngân đầu tư công vẫn còn chậm so với mục tiêu (mới đạt hơn 23% kế hoạch năm). Thu ngân sách mới đạt hơn 25%; thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài còn rất ít. Một số vấn đề tồn tại khác như việc thu gom rác, vệ sinh môi trường, kể cả một số nơi có khách du lịch đến thường xuyên…

Ông Trường cho rằng, nguyên nhân của những hạn chế trước hết là ở một số sở ngành, địa phương, công tác phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, triển khai công việc, phát hiện vấn đề và đề xuất các giải pháp xử lý còn chậm, còn bị động giải quyết các sự vụ, nhất là các vấn đề trọng tâm, trọng điểm.

Công tác tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết còn quá yếu, việc tham mưu thể chế hóa các nghị quyết của trung ương, của thành phố còn quá chậm. Điều này xuất phát từ nhận thức, ý thức trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, sự chỉ đạo của người đứng đầu được giao nhiệm vụ. Ông Trường cho rằng, cần rút kinh nghiệm sâu sắc.

“Một bộ phận cán bộ, công chức còn e dè, sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám tham mưu, đề xuất, khi tham mưu đề xuất thì làm văn bản chuyền qua chuyền lại, thiếu sự phối hợp chặt chẽ. Có những cái trọng điểm mà nếu gỡ được vài khúc mắc, chắc chắn chỉ số tăng trưởng sẽ khác, xu thế sẽ khác”, ông Trường nói.

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ dẫn chứng, có những dự án đã làm xong nhưng không ra sản phẩm được, vì không định giá được, đúng hơn là không dám định giá… trong khi người dân, doanh nghiệp đang đợi.

“Còn nhiều việc chưa gỡ được, chủ yếu là tinh thần trách nhiệm, sợ sai của một bộ phận cán bộ công chức mà làm ảnh hưởng đến cả thành phố, ảnh hưởng tới người dân, doanh nghiệp, ảnh hưởng tới sự tăng trưởng của thành phố. Chỗ này tôi đề nghị phải nghiêm túc rút kinh nghiệm”, Chủ tịch Cần Thơ nhấn mạnh.

Thời gian tới, người đứng đầu chính quyền thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải vào cuộc quyết liệt hơn nữa. Công việc không làm chung chung mà xác định trọng tâm, trọng điểm, nhận nhiệm vụ với Trung ương, với thành phố; tập trung, thể chế hóa các chủ trương của Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 45 của Quốc hội và Nghị quyết 98 của Chính phủ.

Lãnh đạo các sở, ngành được giao xây dựng các đề án, các dự án thực hiện các nghị quyết này, trong tháng 5/2023 phải trình Thường trực UBND thành phố và tháng 6/2023 làm quy trình báo cáo trình Thường trực HĐND để kỳ họp giữa năm HĐND thành phố thông qua.

“Đối với các dự án trọng điểm, các chủ đầu tư là người tham mưu chính, thấy vướng ở đâu là báo cáo liền, không đợi chỉ đạo; tham mưu lãnh đạo thành phố chỉ đạo dứt điểm từng vụ việc một. Các chủ đầu tư giải ngân thấp, thậm chí 0% phải báo cáo vì sao; nếu không làm được thì báo và xin trả lại dự án. Còn nếu không biết làm thì đừng nhận làm chủ đầu tư. Lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện nghiêm túc, kiên quyết khắc phục tình trạng trì trệ, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, không dám làm, không dám tham mưu đề xuất, không dám chịu trách nhiệm; phát huy tinh thần trách nhiệm, mạnh dạn điều chuyển các vị trí mà công việc trì trệ…”, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ chỉ đạo.