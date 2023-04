Bản tin 8H: Vietlott có tỷ phú mới trúng hơn 3,2 tỷ đồng

TPO - Trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (29/4, tức 10/3 Âm lịch), Vietlott ghi nhận một vé số trúng giải Jackpot 2 trị giá hơn 3,2 tỷ đồng.

Tối 29/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tìm ra một vé số trúng giải Jackpot 2 trị giá hơn 3,2 tỷ đồng. Theo đó, trong kỳ quay số mở thưởng loại hình xổ số tự chọn Power 6/55 diễn ra tối 29/4, Vietlott đã tìm thấy tấm vé trúng giải Jackpot 2 trị giá 3.261.376.150đồng. Tờ vé số may mắn có 6 số trùng với kết quả giải Jackpot 2 là 02-09-12-24-41-53| 35. Giải Jackpot 1 trị giá gần 61 tỷ đồng, không tìm ra được người may mắn trúng giải. Ngoài ra, Hội đồng mở thưởng tìm ra 6 giải Nhất mỗi giải trị giá 40 triệu đồng, 805 giải Nhì mỗi giải trị giá 500.000 nghìn đồng và 15.787 giải Ba mỗi giải trị giá 50 nghìn đồng.

Tỉnh ủy Nghệ An vừa tổ chức công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y Ủy viên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại buổi lễ, đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An đã trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y đồng chí Phạm Trọng Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy giữ chức Ủy viên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2020-2025. Trước đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An đã bầu đồng chí Phạm Trọng Hoàng làm Uỷ viên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tối 29/4, ông Võ Hồng Thắng - Chủ tịch UBND xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi - cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 3 cháu nhỏ tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h chiều cùng ngày, bà Phạm Thị Kim A. (ngụ thôn Tây Phước) dẫn 2 cháu nội là Trần Nguyễn Thiên B. (12 tuổi), Trần Nguyễn Thiên H. (5 tuổi, em ruột B.) cùng cháu ngoại là Cao Trần Cẩm T. (8 tuổi) đi chơi, hóng mát ở khu vực hồ chứa nước Phước Hòa. Khoảng 15 phút sau, bà A. phát hiện cả 3 cháu bị đuối nước nên đã hô hoán người dân đến giúp đỡ để vớt 3 cháu lên bờ. Tuy nhiên, ba nạn nhân đều đã tử vong.

Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, ngày 29/4, toàn quốc xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông, làm chết 16 người, bị thương 20 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 31 vụ, làm chết 15 người, bị thương 20 người; so với ngày nghỉ lễ đầu tiên của năm 2022 giảm 1 vụ, giảm 1 người chết, giảm 2 người bị thương. Đường sắt xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người; so với ngày nghỉ lễ đầu tiên của năm 2022 giảm 1 vụ. Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, lực lượng CSGT toàn quốc đã xử lý 9.341 trường hợp; ra quyết định xử phạt 23,2 tỉ đồng; tước giấy phép lái xe 2.316 trường hợp; tạm giữ 169 ôtô, 2.948 xe máy và 10 phương tiện khác.

Lãnh đạo UBND TP Tuyên Quang cho biết khoảng 19h cùng ngày, một số chuyên gia người nước ngoài đang sử dụng bình khí để bơm gas vào quả khinh khí cầu (loại nhỏ) tại khu vực quảng trường Nguyễn Tất Thành, TP Tuyên Quang. Do gió thổi mạnh khiến lửa kèm khí gas tạt vào, quả khinh khí cầu bốc cháy. Hậu quả, 6 người bị thương nhẹ. Các nạn nhân không phải là du khách mà là những chuyên gia và những người tham gia chữa cháy.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, đã có 253 nhà ở bị thiệt hại trong trận mưa to kèm theo lốc xoáy sáng 29/4. Tổng diện tích nông, lâm nghiệp bị thiệt hại là 683,85 ha. Mưa to kèm dông lốc cũng khiến 21 cột điện bị đổ (thành phố Yên Bái 15, Trấn Yên 4 , Văn Chẩn 2); đường dây điện 0,4KV tại thôn 5 xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên bị đứt. Một số công trình văn hóa, y tế ở TP Yên Bái và Trấn Yên cũng bị hư hỏng. Trên địa bàn TP Yên Bái, 125 cây xanh bị đổ, gãy. Mưa lớn đã gây ngập úng cục bộ 18 khu vực tại TP Yên Bái. Ước tính thiệt hại khoảng 11 tỷ đồng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, sáng 30/4, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời lạnh, vùng núi phía Bắc có nơi trời rét, Nghệ An - Hà Tĩnh trời mát. Ngày 30/4, Bắc Bộ đón nắng sau một ngày mưa rào và dông, thuận lợi để người dân đi du lịch. Tuy nhiên, khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế vẫn đón những cơn mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30 mm, có nơi trên 50 mm. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, trong đó Nam Bộ có nơi nắng nóng trong ngày nghỉ lễ 30/4.

Ngày 29/4, Việt Nam ghi nhận 1.893 ca COVID-19, trong đó có 1 ca nhập cảnh. Đáng chú ý, hiện đang có 122 bệnh nhân nặng, tăng 60 trường hợp so với hôm trước đó. Bệnh nhân phải thở máy tăng gấp 6 lần sau 24 giờ. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.559.862 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 897 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.621.473 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.188 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Trong ngày 28/4 có 7.930 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 266.220.205 liều. (XEM CHI TIẾT)