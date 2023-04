Bản tin 8H: Hai vợ chồng tử vong trong tư thế treo cổ ở Hòa Bình

TPO - Hai vợ chồng kinh doanh chăn ga gối đệm ở Hòa Bình được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ. Lực lượng chức năng tìm thấy 5 bức thư tuyệt mệnh tại hiện trường.

Sáng 30/4, khi đến cửa hàng chăn ga gối đệm trên đường Nguyễn Trung Trực (phường Phương Lâm, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình), người dân phát hiện thi thể hai vợ chồng chủ cửa hàng trong tư thế treo cổ. Một lãnh đạo UBND phường Phương Lâm cho biết hai người tử vong là ông D.Đ.L. (54 tuổi) và bà H.T.H.H. (49 tuổi, cùng trú tại tổ 13 phường Phương Lâm). Lực lượng chức năng đã thu được 5 bức thư tuyệt mệnh. Trong thư, ông L. và bà H. dặn dò mẹ và các con. Họ cho biết nguyên nhân tự tử là do đầu tư một số tiền lớn, nhưng thua lỗ dẫn đến nợ nần. Qua khám nghiệm sơ bộ hiện trường cho thấy, ban đầu, hai vợ chồng đã uống thuốc tự tử, sau đó dùng dao cắt mạch máu nhiều lần cho nhau nhưng không thành, cuối cùng mới chọn treo cổ. Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.

Ngày 30/4, Công ty Cổ phần Thương mại dầu khí Thái Bình Dương cho biết, từ 7h30 ngày 1/5, giá gas của công ty sẽ tăng 2.000 đồng/bình 12 kg và 8.000 đồng/bình 50 kg. Công ty CP Kinh doanh LPG Việt Nam Miền Nam tăng 167 đồng/kg (đã bao gồm thuế GTGT), tương đương 2.000 đồng/bình12kg và 7.500 đồng/bình 45kg so với tháng trước. Giá gas bình Petrolimex bán lẻ (đã bao gồm VAT) tháng 5/2023 tại thị trường Hà Nội là 406.600 đồng/bình dân dụng 12 kg; 1.626.300 đồng/bình công nghiệp 48kg, lần lượt tăng 1.360 đồng/bình 12 kg và 5.340 đồng/bình 48 kg (đã bao gồm VAT). Theo các công ty gas, do giá gas thế giới tháng 4 chốt 555 USD/tấn, tăng 5 USD/tấn so với tháng trước nên các công ty điều chỉnh tăng theo.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 1/5, Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông, trưa chiều nắng. Nhiệt độ tăng khoảng 2-3 độ so với hôm qua, phổ biến từ 27-29 độ. Ban đêm trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ. Dự báo từ 3/5, nền nhiệt tăng ở miền Bắc, trời có nắng nóng cục bộ. Từ ngày 4-7/5, miền Bắc đón nắng nóng diện rộng. Trong khi đó, Nam Bộ và các khu vực khác chiều tối và đêm 1/5 mưa rào và dông, ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ nắng nóng. Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cảnh báo thêm nắng nóng sẽ tăng trở lại tại miền Nam. Nắng nóng xảy ra diện rộng với miền Đông, vài nơi miền Tây. Nhiệt độ cao nhất đạt 35-37 độ C. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Do nền nhiệt ban ngày cao nên khi mưa có khả năng xảy ra mưa đá, lốc, sét, gió giật mạnh.

Ngày 30/4 Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 1.986 ca COVID-19, tăng 93 trường hợp so với hôm trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.561.848 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 654 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.622.127 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 62 ca. Trong ngày ghi nhận 3 ca tử vong tại: Bắc Giang (1), Bình Dương (1), Đồng Nai (1). Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.191 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Trong ngày 29/4 có 1.597 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 266.223.732 liều. (XEM CHI TIẾT)

Sáng 30/4, tại khu vực phường Duyệt Trung, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, vụ sạt lở bờ kè khiến hàng chục mét khối đất đá đổ ập xuống nhà bà Trương Thị Hoa (SN 1958) ở dưới chân bờ kè. Lúc này bà Hoa cùng con trai, con dâu và 2 cháu nhỏ đều ngủ trong nhà. Hậu quả, chị Trương Thị Nga (SN 1994) cùng 2 con nhỏ là các cháu Dương Yên Nhi (SN 2018), Dương Anh Đức (SN 2019) bị đất đá đè trúng, gây tử vong. Hai người khác là anh Dương Trung Hiếu (SN 1992) ngủ giường phía ngoài và bà Hoa bị thương, hiện đang được điều trị tại bệnh viện. (XEM CHI TIẾT)

Theo thống kê từ Cục CSGT, trong ngày thứ hai nghỉ lễ 30/4 và 1/5, toàn quốc xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông, làm chết và bị thương 18 người. Trong đó, trên đường bộ xảy ra 27 vụ tai nạn giao thông, làm chết 9 người, bị thương 8 người; đường sắt xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người (tại Thường Tín - Hà Nội). So với cùng kỳ năm 2022 giảm 1 vụ, giảm 2 người chết, giảm 1 người bị thương. Cũng trong ngày thứ hai nghỉ lễ, lực lượng CSGT Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý hơn 9,6 nghìn trường hợp vi phạm; phạt tiền hơn 20,8 tỷ đồng; tạm giữ 159 xe ô tô, hơn 4,3 nghìn xe mô tô, 30 phương tiện khác; tước hơn 2,1 nghìn Giấy phép lái xe các loại. (XEM CHI TIẾT)

Sáng 30/4, một đoàn tàu metro đặt tại depot (Long Bình, TP Thủ Đức, TP.HCM) được phát hiện có nhiều vết sơn, vẽ bậy tương tự lần đầu hồi tháng 6/2022. Theo đó, thân đoàn tàu được phát hiện có hình vẽ bằng sơn, nhiều màu theo thể loại Graffiti (vẽ tranh đường phố). Nhà thầu đang báo cáo vụ việc với các bên liên quan trước khi tiến hành các biện pháp tẩy xóa những hình vẽ này. Đại diện Ban Quản lý đường sắt đô thị (chủ đầu tư) cũng cho biết khu vực depot hiện có bảo vệ túc trực mỗi ngày, nhiều camera an ninh. Việc quản lý, bảo vệ tài sản do nhà thầu phụ trách. Chủ đầu tư đang phối hợp với các bên liên quan xác minh cụ thể vụ việc. Sự việc tương tự từng xảy ra hồi tháng 6/2022. (XEM CHI TIẾT)