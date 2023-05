Bản tin 8H: 3 ngôi nhà của 3 anh em ruột cháy rụi vào rạng sáng

TPO - Rạng sáng 1/5, 3 căn nhà liền kề của 3 anh em ruột ở Bạc Liêu bị lửa thiêu rụi. Nguyên nhân được cho là do chập điện.

Chiều 1/5, ông Trần Minh Thới, Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Bình (tỉnh Bạc Liêu) cho biết, vào khoảng 2h sáng 1/5, 3 căn nhà liền kề của gia đình các ông Đặng Thanh Đầy (41 tuổi), Đặng Văn Tèo (37 tuổi) và Đặng Văn Sơn (35 tuổi, cùng ngụ xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình) bất ngờ bốc cháy. Do các căn nhà chủ yếu làm từ gỗ thô sơ, bên trong có nhiều vật liệu dễ cháy, thời điểm có gió lớn nên lửa lan rất nhanh, không thể kịp thời dập tắt. Một lúc sau, cả 3 căn nhà cùng bị thiêu rụi hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người; ước tính thiệt hại tài sản hơn 200 triệu đồng. Nguyên nhân vụ cháy bước đầu được xác định là do chập điện.

Khoảng 16h ngày 1/5, một vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Km194+500 trên Quốc lộ 1A (đoạn qua xã Quất Động, huyện Thường Tín, Hà Nội) khiến 2 người tử vong tại chỗ. Theo đó, xe máy BKS 16-H731XX do một người đàn ông điều khiển (chưa xác định danh tính) chở theo một phụ nữ di chuyển trên Quốc lộ 1A (hướng từ huyện Thường Tín đi Phú Xuyên) va chạm với xe máy mang biển số 59-H1105.XX do một người đàn ông điều khiển (chưa xác định danh tính), đi chiều ngược lại. Cú va chạm mạnh khiến 2 người lái xe máy tử vong tại chỗ, người phụ nữ bị thương và 2 xe máy bị hư hỏng. Vụ tai nạn khiến đoạn đường hướng từ huyện Phú Xuyên đi huyện Thường Tín bị ùn tắc cục bộ.

Theo Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong 3 ngày (29/4, 30/4 và 1/5), Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đón tiếp, phục vụ 52.249 lượt khách (trong đó có 2.901 khách nước ngoài) vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Để đáp ứng mong mỏi vào Lăng viếng Bác của nhân dân, khách quốc tế, Ban Quản lý Lăng đã tăng thời gian mở cửa Lăng Bác trong sáng 30/4 và 1/5, tận tình hướng dẫn đồng bào và khách quốc tế vào Lăng viếng Bác; không để xảy ra ùn tắc giao thông, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối khu vực.

Liên quan đến vụ việc đoàn tàu metro số 1 bị vẽ bậy khi đang đậu tại depot Long Bình (TP Thủ Đức, TP.HCM) dù tại đây có đến 2 lớp bảo vệ, ban quản lý và nhà thầu đang tiếp tục làm việc với Công an TP Thủ Đức để điều tra làm rõ. Cũng theo ban quản lý, khu vực depot (nơi tập kết các đoàn tàu metro số 1) được lắp đặt nhiều camera an ninh cũng như bố trí đến 2 lớp bảo vệ. Ngoài ra, bên trong còn có hàng trăm công nhân làm việc mỗi ngày. Hiện, ban quản lý đã yêu cầu nhà thầu phải khắc phục và xem xét lại các biện pháp an ninh. Trước mắt, Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM sẽ yêu cầu nhà thầu xem xét thay công ty bảo vệ. Diện tích bị vẽ bậy trên đoàn tàu không quá lớn nên nhà thầu đang chủ động tẩy xoá các vết sơn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, miền Bắc tăng 2-3 độ so với hôm qua, sáng trời nhiều mây, trưa chiều hửng nắng. Phía Tây Bắc Bộ và Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.Dự báo từ mai (3/5), miền Bắc tiếp tục tăng nhiệt, riêng vùng Tây Bắc Bộ xuất hiện nắng nóng cục bộ. Từ 4-7/5, miền Bắc đón nắng nóng diện rộng. Dự báo từ mai (3/5), khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng cục bộ, từ 4-7/5 có nắng nóng diện rộng, riêng vùng núi phía Tây có thể xuất hiện nắng nóng gay gắt. Khu vực Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng diện rộng, khu vực Khánh Hòa đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối có mưa dông cục bộ. Đông Nam Bộ tiếp tục kéo dài nắng nóng. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 1/5, Bộ Y tế thông tin, Việt Nam ghi nhận 1.243 ca COVID-19, giảm 743 trường hợp so với hôm trước đó. Hiện còn 123 bệnh nhân nặng đang điều trị. Đáng chú ý số ca thở máy xâm lấn tăng 9 lần sau 24 giờ qua, với 28 bệnh nhân. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.563.091 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 617 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.622.744 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.191 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Trong ngày 30/4 có 831 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 266.224.563 liều. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 1/5, Cục CSGT thông tin, trong ngày thứ 3 nghỉ lễ, lực lượng CSGT công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 9,7 nghìn trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 21 tỷ đồng, tạm giữ hơn 4,5 nghìn phương tiện, tước 2,1 nghìn Giấy phép lái xe các loại. Cũng trong cùng ngày, trên toàn quốc xảy ra 24 vụ tai nạn giao thông, làm chết 10 người, bị thương 19 người. So với cùng kỳ năm 2022 giảm 2 vụ, giảm 1 người chết, giảm 7 người bị thương. (XEM CHI TIẾT)