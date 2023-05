Bản tin 8H: Nữ giáo viên cắm bản bị tai nạn tử vong sau kỳ nghỉ lễ

TPO - Sau thời gian nghỉ lễ, trên đường trở lại trường, một giáo viên Trường Mầm non Đường Thượng, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang, không may gặp tai nạn thương tâm và qua đời.

Ngày 5/5, lãnh đạo huyện Yên Minh (Hà Giang) cho biết, trên địa bàn xã Đường Thượng vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một nữ giáo viên tử vong. Theo đó, khoảng 16h ngày 3/5, cô giáo Mai Thị Y. (giáo viên Trường Mầm non Đường Thượng) cùng chồng (cũng là giáo viên) và con nhỏ quay trở lại trường học sau khi kết thúc kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5. Do đường núi quanh co, dốc trơn trượt, xe máy của vợ chồng cô gặp sự cố nên đã rơi xuống vực sâu, cách điểm trường khoảng 2km. Ba nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng, cô Y. qua đời lúc 20h cùng ngày. Chồng cô Y. bị đa chấn thương, đã qua cơn nguy kịch nhưng phải cắt bỏ một bên thận. Cháu nhỏ không bị thương nặng. Cô Y. quê ở huyện Bắc Quang (Hà Giang) đã tình nguyện lên điểm trường tại huyện Yên Minh để dạy học cắm bản hơn 10 năm nay.

Ngày 5/5, theo thông tin từ UBND huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, hiện các trường có học sinh tham gia đánh, làm nhục học sinh lớp 8 trong nhà vệ sinh trường rồi quay video tung lên mạng xã hội đã triển khai họp hội đồng kỷ luật, đồng thời đình chỉ việc học của 6 học sinh tham gia, gồm: N.T.T.N, H.T.N, L.N.B.T, T.Đ.Q.C (lớp 8C, thuộc Trường Trung học cơ sở Thị trấn Gio Linh) và 2 học sinh N.T.Q.T. (lớp 10B) và N.T.N.Q (lớp 10C), thuộc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên Gio Linh. Trước đó, ngày 24/4, những học sinh này đánh và làm nhục em H.T.N. (học sinh lớp 8E) trong nhà vệ sinh Trường Trung học cơ sở thị trấn Gio Linh, đồng thời quay lại video phát tán trên mạng xã hội.

Chiều 5/5, mạng xã hội facebook lan truyền thông tin, hình ảnh bé trai ở thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương bị bắt cóc khiến dư luận xôn xao. Theo đó, mẹ bé Hoàng Gia An (18 tháng tuổi) cho biết trưa cùng ngày đi làm về không thấy con nên đi tìm. Người mẹ gọi cho người chăm bé là bà L.T.T (người nhà của chồng) nhưng không thấy bắt máy nên đã báo cáo sự việc cho công an phường. Tuy nhiên, lãnh đạo UBND thị xã Bến Cát cho biết, không có chuyện bé trai bị bắt cóc. Vụ việc trên là do vợ chồng giận nhau, người chồng đã chở con qua phường Chánh Phú Hoà, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Chiều nay, anh chồng đã chở con về lại nhà.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 6/5, phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên ngày 6/5 tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ C, có nơi trên 41 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất 25-45%. Ngày 7/5 có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất 35-55%. Khu vực phía Đông Bắc Bộ ngày 6/5 có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất 40-55%. Từ ngày 7/5, nắng nóng giảm dần. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất 40-60%. Từ ngày 7/5 nắng nóng ở Tây Nguyên giảm dần.

Ngày 5/5, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 3.399 ca COVID-19, tăng 1.166 trường hợp so với hôm trước đó. Hiện có 161 bệnh nhân nặng đang điều trị, trong đó có 42 ca thở máy. Đây là ngày có số ca mắc mới, bệnh nhân nặng và thở máy cao nhất trong vòng hơn nửa năm trở lại đây. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.571.127 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 997 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.625.838 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.195 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Trong ngày 04/5 có 15.550 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 266.266.588 liều. (XEM CHI TIẾT)

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về nhân sự 3 cơ quan: Bộ Y tế, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ quyết định ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, nghỉ hưu trước tuổi kể từ ngày 1/4/2023 và hưởng chế độ, chính sách theo quy định hiện hành; bổ nhiệm ông Đặng Sỹ Mạnh, Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam; kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam đối với bà Nguyễn Thị Thu Hiền kể từ ngày 26/7/2023 đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 5/5, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4, Thứ trưởng Bộ Tài Chính Nguyễn Đức Chi trao đổi với báo chí về nguồn kinh phí thực hiện tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng từ 1/7/2023. Theo ông Nguyễn Đức Chi, nguồn lực cho việc tăng lương được bố trí hơn 59.000 tỷ đồng cho 6 tháng cuối năm 2022. Ông Chi cho hay: “Với số tiền này, chúng tôi đã bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 là 12.000 tỷ đồng. Còn 47.000 tỷ đồng khác được bố trí từ nguồn tăng thu dành cho cải cách tiền lương, trong đó ngân sách địa phương là 27.000 tỷ đồng, ngân sách Trung ương là 20.000 tỷ đồng”. (XEM CHI TIẾT)