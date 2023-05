Bản tin 8H: Công tác nhân sự tại Quân ủy Trung ương

TPO - Quân ủy Trung ương quyết định chuẩn y đồng chí Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu 7, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thường vụ Đảng ủy Quân khu 7 vừa tổ chức hội nghị công bố, trao quyết định của Thường vụ Quân ủy Trung ương chuẩn y nhân sự Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu 7, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo Quyết định 1917-QĐ/QUTW của Quân ủy Trung ương về việc chuẩn y bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu 7 nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương quyết định chuẩn y đồng chí Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 7 vào Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu 7, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sở Tài chính Hà Nội mới có tờ trình gửi UBND Hà Nội đề xuất về phương án điều chỉnh giá nước sinh hoạt trên địa bàn. Theo tờ trình, giá bán lẻ nước sinh hoạt 10m3 đầu tiên (hộ/tháng) từ 5.973 đồng/m3 hiện nay sẽ tăng lên 7.500 đồng/m3 từ tháng 7/2023 và lên 8.500 đồng/m3 vào năm 2024; từ 10-20m3 (hộ/tháng) tăng từ 7.052 đồng/m3 lên 8.800 đồng/m3 từ tháng 7/2023 và lên 9.900 đồng/m3 vào năm 2024; từ 20-30m3 (hộ/tháng) tăng từ 8.669 đồng/m3 lên lần lượt mức 12.000 đồng/m3 và 16.000 đồng/m3. Mức giá cao nhất với nước sinh hoạt trong năm 2024 sẽ là 27.000 đồng/m3 nếu sử dụng trên 30m3/hộ/tháng.

Ngày 8/5, Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y đồng chí Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kim Sơn giữ chức Ủy viên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn đã trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng cho đồng chí Đinh Việt Dũng.

Ngày 8/5, Bắc Bộ, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa lớn đến rất lớn. Theo Văn phòng Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai, mưa lũ, mưa đá dông lốc, gió mạnh đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản. Cụ thể, theo báo cáo nhanh từ các địa phương, đã có 1 người mất tích do chìm thuyền nan trên biển Quảng Bình. Ngoài ra, 2 người ở tỉnh Quảng Trị bị mất tích trên biển, chưa xác định được nguyên nhân. 1.003 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng. Ngoài ra, 7.581 ha lúa, hoa màu tại các tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Thuận bị hư hỏng, thiệt hại; 1.005 m mương bị tại Lào Cai bị sạt lở; 3 tàu ở Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế bị chìm, hư hỏng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, Hôm nay (9/5), miền Bắc có mưa dông rải rác, khu vực Tây Bắc Bộ có thể xuất hiện mưa to. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vào chiều và tối, cục bộ mưa to đến rất to. Dự báo ngày mai, miền Bắc, Bắc Trung Bộ tạnh ráo. Từ đêm mai (10/5) đến 14/5, khu vực này có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, riêng thời kỳ ngày 11-12/5, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong nhiều ngày tới, Tây Nguyên, Nam Bộ và Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối. Từ ngày 15-18/5, khu vực này cục bộ có mưa to vào chiều tối. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 8/5, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 2.055 ca COVID-19. Hiện còn 85 bệnh nhân nặng đang điều trị, trong đó có 3 ca thở máy. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.577.938 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 474 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.627.736 ca. Trong ngày, Việt Nam ghi nhận 1 ca tử vong tại Tây Ninh. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.197 ca. Số liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm đến nay là 266.272.067 liều. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 8/5, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng ông Nguyễn Ngọc Ánh, Tỉnh uỷ viên, Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng. Ông Nguyễn Ngọc Ánh đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tiêu cực, nhận hối lộ; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Vi phạm của ông Ánh đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và Ngành Thanh tra. (XEM CHI TIẾT)