Lập đồn công an tại cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng

TPO - Ngày 10/5, Công an TP Đà Nẵng đã tổ chức công bố quyết định của Bộ Công an về thành lập Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc CATP Đà Nẵng cho biết: Xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Công an TP đã chủ động xây dựng đề án, báo cáo và được Bộ trưởng Bộ Công an đồng ý triển khai thành lập Đồn trực thuộc Công an quận Hải Châu.

Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đi vào hoạt động sẽ củng cố vững chắc hơn công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội tại cửa ngõ quan trọng này, qua đó góp phần vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ngày càng vững mạnh của thành phố.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên đề nghị tập thể lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ chiến sĩ Đồn ngay sau buổi lễ cần nhanh chóng ổn định tổ chức, ban hành quy chế làm việc, chương trình công tác, nhanh chóng triển khai công tác nghiệp vụ cơ bản như khảo sát, nắm tình hình địa bàn, lĩnh vực công tác; rà soát các loại đối tượng để chủ động xây dựng, triển khai các kế hoạch, phương án, biện pháp nghiệp vụ.

Đồng thời, tích cực phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an, lực lượng An ninh sân bay triển khai hiệu quả các kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh, an toàn hàng không và đấu tranh phòng, chống tội phạm tại địa bàn Cảng; nhất là các phương án bảo đảm an ninh, an toàn cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến địa bàn Cảng, các phương án khẩn nguy hàng không; phòng, chống khủng bố; phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm ma túy, buôn lậu, công tác truy nã tội phạm…

Trước mắt, Công an TP Đà Nẵng bố trí 12 cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tại đồn. Đại úy Thân Thành Trung được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng đồn.