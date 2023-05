Bản tin 8H: Bổ nhiệm một phó giám đốc Bệnh viện Bạch Mai

TPO - TS. BS Nguyễn Tuấn Tùng vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Bạch Mai.

Ngày 10/5, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã ký quyết định bổ nhiệm TS. BS Nguyễn Tuấn Tùng - Giám đốc Trung tâm Huyết học và Truyền máu Bệnh viện Bạch Mai - giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Bạch Mai. Theo quyết định, ông Nguyễn Tuấn Tùng sẽ giữ chức vụ này trong vòng 5 năm, bắt đầu từ ngày 10/5/2023. Sau bổ nhiệm, Ban Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai hiện có 4 thành viên, đứng đầu là PGS. TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc; 02 Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn là PGS. TS Vũ Văn Giáp và TS. Nguyễn Tuấn Tùng; 01 Phó Giám đốc phụ trách kinh tế là ông Vũ Văn Hồng. Hội đồng quản lý Bệnh viện Bạch Mai gồm 7 thành viên, do TS. BS Dương Đức Hùng làm Chủ tịch Hội đồng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 12/5, Bắc Bộ mưa giảm dần. Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 20-50 mm, có nơi trên 80 mm. Chiều và tối 12/5, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10-30 mm, có nơi trên 50 mm. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có thể gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Ngày 11/5, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 2.823 ca COVID-19, tăng 316 trường hợp so với hôm qua. Hiện còn 109 bệnh nhân nặng với 7 ca thở máy. Có 2 bệnh nhân tử vong tại Sóc Trăng và Bến Tre. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.585.390 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 925 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.630.260 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.200 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Trong ngày 10/5 có 1.571 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 266.304.925 liều. (XEM CHI TIẾT)

Theo cơ quan chức năng, khoảng 9h30 sáng 11/5, 2 người đang dùng máy đầm chạy bằng điện để đầm nền nhà thì bị điện giật do chiếc máy bị rò điện từ tụ. Hai nạn nhân được xác định là bà N.T.Nh (SN 1968) và M.Q.Th (SN 1991), là 2 mẹ con; cùng trú tại Tổ dân phố 4B, thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Ngay sau khi xảy ra sự việc, cán bộ, y bác sĩ cùng lực lượng chức năng đã có mặt tại nhà để sơ cấp cứu nhưng 2 nạn nhân đã không qua khỏi. (XEM CHI TIẾT)

Công an huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn cho biết một vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14h ngày 11/5, trên tuyến quốc lộ 4A, đoạn thôn Cốc Muồng, xã Quốc Việt, huyện Tràng Định, Lạng Sơn. Khi đó, xe ô tô BKS 12A - 108xx, do ông L.H.S (SN 1968, giám đốc một công ty chuyên sản xuất vật liệu xây dựng ở thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) cầm lái, bất ngờ đâm qua tà luy đường và rơi xuống sông Kỳ Cùng. Theo người dân địa phương, khi xe lao xuống sông đã chìm hẳn, người trong xe không kịp thoát ra ngoài. Khoảng 21h15 cùng ngày, lực lượng chức năng kéo được chiếc ô tô lên bờ. Qua kiểm tra, ông S. tử vong trong xe. (XEM CHI TIẾT)

Liên quan đến việc 4 trẻ ở xã Thăng Bình, huyện Nông Cống (Thanh Hoá) tiêm phải vắc xin hết hạn sử dụng, chiều 11/5, Hội đồng chuyên môn của ngành Y tế Thanh Hóa đánh giá nguyên nhân xảy ra sự cố là do quy trình bảo quản vắc xin tại Trạm y tế xã Thăng Bình chưa đúng theo quy định. Cán bộ tiêm chủng đã không tuân thủ nguyên tắc “3 kiểm tra, 5 đối chiếu” trong quá trình thực hiện tiêm chủng nên đã dẫn đến nhầm lẫn. Tuy nhiên, đây cũng là sự cố không cố ý. Ông Nguyễn Bá Cẩn, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Thanh Hóa, cho biết sức khỏe của các cháu bé bị tiêm vắc xin quá hạn đều ổn định, không có gì bất thường. Trong chiều 11/5, có 2 cháu sinh đôi sốt nhẹ, đang được theo dõi. Theo ông Cẩn, sau khi các cháu xuất viện, cơ quan chức năng sẽ theo dõi sức khỏe cho các cháu bé trong thời gian tiếp theo. Ngành cũng sẽ tiến hành kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với các đơn vị, cá nhân vi phạm. (XEM CHI TIẾT)