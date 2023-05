Bản tin 8H: Nữ sinh lớp 7 ở Hà Nội rơi chung cư tử vong

TPO - Công an huyện Đan Phượng đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân nữ sinh lớp 7 rơi từ tầng cao Chung cư CT2A Tân Tây Đô tử vong.

Chiều 14/5, một lãnh đạo UBND xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, Hà Nội, cho biết, công an huyện đang làm rõ nguyên nhân nữ sinh lớp 7 tử vong vì rơi từ tầng cao Chung cư CT2A Tân Tây Đô (huyện Đan Phượng). Theo lãnh đạo UBND xã Tân Lập, người dân trong khu vực đã phát hiện thi thể nạn nhân vào chiều 13/5. Nữ sinh là học sinh lớp 7A4, trường THCS Nguyễn Văn Huyên (huyện Hoài Đức, Hà Nội). Bà Trần Thị Mai Hương, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Huyên, xác nhận nữ sinh là học sinh lớp 7A4 của trường. Theo bà Hương, nữ sinh không sống ở khu chung cư này.

Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) đang tiến hành tạm giữ, lập hồ sơ xử lý người cất giấu nhiều bình khí cười trong phòng trọ chờ tiêu thụ. Trước đó, khoảng 18h ngày 12/5, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Đội cảnh sát kinh tế và Công an phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, tổ chức kiểm tra phòng trọ trên địa bàn phường. Lực lượng chức năng phát hiện tại phòng trọ do Trần Anh Quốc (21 tuổi), trú phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê thuê có chứa 32 bình khí cười (loại 60-70 cm), trong đó có 18 bình còn nguyên tem, chưa qua sử dụng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết miền Bắc duy trì trạng thái nhiều mây, mát mẻ trong ngày 15-16/5. Hai ngày đầu tuần tới, khu vực tăng nhiệt nhẹ nhưng không đáng kể, duy trì trong ngưỡng 22-30 độ C. Từ ngày 17/5, miền Bắc nhiều khả năng bước vào đợt nắng nóng diện rộng kéo dài đến hết tuần. Nhiệt độ tại đồng bằng có thể tăng cao lên ngưỡng 35-37 độ C, trong khi nhiều nơi ở Tây Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt. Tương tự, Bắc Trung Bộ cũng được dự báo đón đợt nắng nóng diện rộng kéo dài một tuần, từ 17 đến 23/5. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ bắt đầu bước vào mùa mưa. Ngày 18-23/5, mưa dông có thể xuất hiện ở TP.HCM và các địa phương lân cận, tập trung về chiều và tối. Nắng nóng cũng dịu dần ở khu vực này.

Ngày 14/5, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 1.050 ca COVID-19, giảm 688 trường hợp so với hôm trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.590.617 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 285 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.632.334 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 52 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.201 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Trong ngày 13/5 có 496 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 266.323.385 liều. (XEM CHI TIẾT)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 24 ngày 14/5/2023 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 1/7/2023, áp dụng mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng cho 9 nhóm đối tượng. Theo Nghị định, mức lương cơ sở dùng làm căn cứ tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định; tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật; tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 14/5, thông tin từ UBND xã Chư Răng, huyện Ia Pa, Gia Lai, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn do điện giật khiến 3 người tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h cùng ngày, ông K.A. (SN 1970, trú thôn Voong Boong, xã Chư Răng) ngồi sửa máy bơm bên giếng nước của gia đình. Không may ông A. bị điện giật, ngã xuống giếng. Anh N.G. (SN 1997, con rể ông A.) và anh R.Th. (1994, con ruột ông A.) lần lượt nhảy xuống giếng cứu cha và cũng bị điện giật theo. Cả ba bố con được người dân đưa đến Trung tâm Y tế huyện Ia Pa để cấp cứu nhưng không qua khỏi. (XEM CHI TIẾT)